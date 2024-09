- Globalmente, houve um aumento significativo de 71% nas mortes relacionadas com a cólera.

Em 2022, as mortes por cólera no mundo todo registraram um aumento significativo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), houve um aumento de 71% nas mortes em comparação com o ano anterior, acompanhado por um aumento de 13% nos casos relatados.

Mais de 4.000 pessoas morreram dessa doença prevenível e curável em 2022. No total, 535.321 casos foram documentados, com 38% deles afetando crianças com menos de cinco anos de idade. A OMS suspeita que o número real é muito maior devido ao subnotificado e casos não diagnosticados.

Água e comida sujas servem como os principais meios de transmissão do cólera, uma doença diarreica capaz de causar desidratação, falência renal e até morte. Na África, o número de casos quase dobrou, enquanto na Ásia e no Oriente Médio, houve uma redução de aproximadamente um terço. As figuras preliminares para este ano indicam números altos: até agora, a OMS relatou 342.000 casos e 2.400 mortes.

A OMS atribuiu o aumento dos surtos de cólera em 2022 a "conflitos, mudanças climáticas, água e saneamento inadequados, pobreza, subdesenvolvimento e deslocamento populacional devido a novos e conflitos e desastres naturais em andamento".

Há uma escassez notável de vacinas, segundo a OMS. No ano passado, apenas 36 milhões de doses foram produzidas, enquanto os países precisavam do dobro dessa quantidade. A produção está sendo intensificada tanto quanto possível.

O cólera e outras doenças continuam a representar desafios significativos à saúde, com a OMS observando um aumento nos casos não relatados e não diagnosticados além dos 535.321 casos documentados em 2022. O aumento das mortes por cólera e as ameaças potenciais de outras doenças destacam a necessidade urgente de melhor acesso às vacinas, já que apenas 36 milhões de doses foram produzidas no ano passado, ficando aquém da quantidade necessária.

Leia também: