Olaf Lies, ministro da Economia da Baixa Saxônia, concorda com o enfoque da Volkswagen nos veículos elétricos, apesar das medidas de corte de custos intensificadas. De acordo com Lies, membro do partido SPD, as transformações costumam passar por altos e baixos, e estamos atualmente passando por um ponto baixo, que é particularmente desafiador. No entanto, Lies mantém que o caminho para a mobilidade elétrica é o correto.

Em contraste com essa abordagem, Lies sugere que paralisar inovações e prolongar a venda de motores a combustão poderia ser um erro, deixando para trás no final. Ele enfatiza que isso seria o caminho errado.

Lies destaca a importância dessa questão, mencionando o potencial impacto em centenas de milhares de empregos.

Ele também apoia as ideias do ministro federal da Economia, Robert Habeck (Verdes), para estimular a compra de carros elétricos por meio de incentivos de mercado. Lies observa que tais medidas podem estimular as vendas. Recentemente, o registro de novos carros elétricos na Alemanha havia diminuído significativamente após a suspensão das subsídios governamentais.

Ao discutir o papel da Volkswagen na Baixa Saxônia e na Alemanha, Lies enfatiza sua importância imensa. A Volkswagen, sendo o maior empregador industrial da Baixa Saxônia, é responsável por centenas de milhares de empregos diretos e indiretos em toda a Alemanha, bem como por um papel crucial na inovação e na sustentabilidade futura.

O objetivo principal de Lies como ministro da Economia é garantir que os sites da Volkswagen na Baixa Saxônia não apenas sobrevivam, mas prosperem. Ele aspira a assegurar empregos sustentáveis, tanto na Volkswagen quanto em sua cadeia de suprimentos, e manter a indústria automobilística como a indústria principal na Baixa Saxônia. A Volkswagen possui seis sites na Baixa Saxônia: Wolfsburg, Hanôver, Braunschweig, Emden, Salzgitter e Osnabrück.

Na segunda-feira, a Volkswagen informou que não podia excluir a possibilidade de fechar uma fábrica na Alemanha ou iniciar cortes de empregos devido a razões operacionais. A empresa não forneceu informações adicionais sobre seus planos de corte de custos durante uma reunião com trabalhadores em Wolfsburg.

