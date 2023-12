França aterra avião romeno que transportava 303 cidadãos indianos por suspeita de tráfico de seres humanos

O avião, pertencente à Legend Airlines, uma companhia com sede na Roménia, ia dos Emirados Árabes Unidos para a Nicarágua e tinha feito escala no aeroporto de Vatry, cerca de 150 quilómetros a leste de Paris, para abastecimento, segundo o Ministério Público.

As autoridades francesas apreenderam o avião a 21 de dezembro, após terem recebido uma denúncia anónima.

O avião foi fretado por uma empresa registada fora da União Europeia e a Legend Airlines não participou na venda de bilhetes para este voo, disse a advogada da companhia aérea, Liliana Bakayoko, à BFMTV, afiliada da CNN, no sábado.

"A tripulação de cabina foi toda interrogada e libertada livremente", disse Bakayoko, acrescentando que a companhia que fretou este avião era um cliente fiel da Legend Airlines e já tinha fretado vários voos anteriormente.

A Legend Airlines recusou-se a identificar a companhia, alegando que as investigações estão a decorrer.

De acordo com a lei francesa, o tráfico organizado de seres humanos é punível com penas de prisão até 20 anos e multas até 3,3 milhões de dólares (3 milhões de euros).

Os menores que se encontravam no avião foram entretanto transferidos para as entidades governamentais competentes para serem tratados.

Todos os passageiros adultos foram interrogados pelas autoridades francesas.

"Dois dos passageiros estão a ser interrogados sob custódia policial para verificar se o seu papel no transporte pode ter sido diferente do dos outros, também em que condições e com que objetivo", disse a Procuradoria de Paris.

A detenção de duas pessoas foi prorrogada por mais 48 horas no sábado, informou o Ministério Público. A Jurisdição Nacional Francesa contra o Crime Organizado (JUNALCO), um ramo da Procuradoria de Paris, está a supervisionar a investigação.

A embaixada da Índia em França enviou pessoal consular para o aeroporto para prestar apoio e está em contacto com as autoridades locais, afirmou num comunicado no sábado.

Fonte: edition.cnn.com