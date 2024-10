Fontes anônimas sugerem que Hashem Safieddine é o potencial futuro líder do Hezbollah.

Uma autoridade israelense teria informado à CNN que Safieddine era o alvo pretendido do ataque, mas seu destino permanece incerto.

Assim como Nasrallah, Safieddine é um associado próximo deste último, tendo estudado juntos no Irã durante os anos 80. Ambos compartilham uma firme oposição a Israel e ao Ocidente, com fortes ligações à liderança iraniana.

No que diz respeito ao Hezbollah, Safieddine serviu como chefe do seu conselho executivo e foi considerado um forte candidato ao cargo mais alto do grupo, após a morte do seu antecessor. No entanto, o Hezbollah ainda não nomeou um sucessor a Nasrallah.

O conselho executivo é parte do Conselho Shura, que é o corpo decisório da organização, supervisionando assuntos políticos em contraste com o Conselho Jihad, de foco militar, do qual Safieddine faz parte.

Em declarações anteriores, Safieddine tinha falado bem da relação do Hezbollah com a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e seu falecido líder, Qasem Soleimani, que foi morto em um ataque aéreo dos EUA no aeroporto de Bagdá em 2020. A filha de Soleimani é casada com o filho de Safieddine.

Nascido em 1964 na aldeia libanesa de Deir Qanoun En Nahr, Safieddine é um clérigo xiita que compartilha o mesmo turbante preto que indica descendência do Profeta Maomé com o falecido líder do Hezbollah.

Ao longo do último ano, Safieddine tem sido uma figura proeminente no palco político do Hezbollah, especialmente durante o conflito de Gaza, onde criticou consistentemente as ações de Israel na enclave e ao longo da fronteira sul do Líbano.

De acordo com Phillip Smyth, especialista em milícias xiitas apoiadas pelo Irã, Nasrallah teria estado a preparar papéis para Safieddine dentro de vários conselhos dentro do Hezbollah libanês.

Em uma cerimônia fúnebre de um membro morto do Hezbollah em maio, Safieddine gabou-se da força e resiliência da sua organização, priorizando a causa palestina e a libertação do povo palestino.

Após as explosões que atingiram os rádios e walkie-talkies do Hezbollah, Safieddine jurou que seu grupo "não recuará até o fim".

Safieddine tem sido consistentemente uma voz crítica das políticas dos EUA, que acredita apoiar as ações de Israel em Gaza e no sul do Líbano.

Em 2021, Safieddine acusou os EUA de interferir na política doméstica do Líbano, alegando que a "tiran

Leia também: