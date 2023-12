Fat Joe está a enfrentar um grande problema nos cuidados de saúde

A lei em causa é uma ordem executiva que entrou em vigor em 2021, no final da administração Trump, e que, desde então, obriga os hospitais a tornarem públicos os preços dos serviços de saúde, que negoceiam em privado com as seguradoras. O objetivo é dar aos pacientes o poder de comprar serviços médicos e evitar contas surpresa. Os hospitais que não cumpram esta obrigação arriscam-se a ser multados entre 300 e 5 500 dólares por dia.

Antes de a regra da transparência dos preços entrar em vigor, a associação comercial das seguradoras reagiu, argumentando que era inconstitucional e que iria "minar as negociações competitivas e empurrar os preços dos cuidados de saúde para cima - e não para baixo - para os pacientes, consumidores e contribuintes". Quatro associações de hospitais entraram com uma ação judicial conjunta contra a administração Trump para impedir que a regra entrasse em vigor, e perderam.

Mas, de acordo com uma análise de fevereiro da organização sem fins lucrativos Patient Rights Advocate, os hospitais ignoraram amplamente a regra e as multas por não conformidade são extremamente raras.

O artista de 52 anos, mais conhecido pelas suas canções "Lean Back", "What's Luv" e "All The Way Up", está a fazer soar o alarme sobre a contínua falta de transparência dos preços médicos que, segundo ele, deixa muitas pessoas em todo o país - e particularmente as da sua comunidade de South Bronx, Nova Iorque, o distrito congressional urbano mais pobre dos EUA - com medo de procurar cuidados médicos.

"Se nos sentássemos no South Bronx e olhássemos para estes homens trabalhadores que andam a coxear, eles coxeavam porque tinham medo dos preços praticados nos hospitais", afirma. "Uma mulher pode estar doente e só ir ao hospital no último minuto. E antes que se dê por isso, ela tem cancro da mama em fase III ou IV."

Em 2021, Fat Joe tornou-se embaixador da Power to the Patients, uma organização sem fins lucrativos associada à Patient Rights Advocate. No mês passado, como representante da organização, ele levou sua mensagem ao Capitólio.

E os legisladores estão a começar a dar ouvidos ao apelo à reforma, fazendo da transparência dos preços dos cuidados de saúde o tema de audiências no Congresso e de projectos de lei a nível estatal .

A aplicação das regras já existentes é fundamental para permitir que as pessoas em todo o país obtenham assistência médica quando precisam e façam escolhas informadas sobre onde procurar atendimento, argumenta Fat Joe. "Estamos apenas a tentar criar uma atmosfera de concorrência nos hospitais para que, eventualmente, como consumidor, possa escolher o hospital que lhe oferecer um preço justo. É esse o objetivo".

A entrevista que se segue foi editada por razões de extensão e clareza:

CNN: No seu trabalho de defesa da transparência dos preços dos cuidados de saúde, falou da sua comunidade no Bronx. Pode dizer-me de que forma esta questão teve impacto na sua comunidade?

Fat Joe: No Bronx, há mulheres que têm dois ou três empregos, homens que têm dois ou três empregos e, infelizmente, as facturas hospitalares são tão elevadas que as pessoas têm medo de ir ao hospital.

E não se trata apenas de ter medo dos preços. É querer saber quais são os preços. Quero saber quanto é que um hospital me está a cobrar por uma ressonância magnética, porque posso querer ir ao hospital do outro lado do quarteirão que me está a cobrar menos 2.000 dólares pela mesma ressonância magnética. Todos os outros negócios - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - têm concorrência. O único sítio que não tem, e onde não lhe apresentam os preços, é o hospital.

No final do dia, venho de uma comunidade de pessoas que me defenderam e estiveram ao meu lado e me ajudaram a chegar onde estou. Por isso, tenho de pensar sempre nelas e ter consciência dos que não têm voz. Trata-se da minha comunidade. Trata-se de ajudar as pessoas.

CNN: O que foi que te abriu os olhos para esta questão e te fez perceber que os cuidados de saúde não deviam ser assim?

Fat Joe: Tenho um amigo há mais de 20 anos. O seu nome é Kevin Morra. É um dos fundadores da Power to the Patients. E ele disse: "Tens de te sentar com esta mulher, a Cynthia Fisher." E quando me sentei com ela, ela era tão apaixonada e tão inteligente, e falou-me de famílias que perderam tudo por causa de contas médicas.

Receba o nosso boletim semanal gratuito

Subscrever o boletim informativo da CNN Opinion

Junte-se a nós no Twitter e no Facebook

Quando não se consegue pagar as contas e não se consegue tomar conta da família, o que é que acontece? A família desmorona-se. Este é um problema americano. Não se trata apenas de um problema do rapper Fat Joe ou de um problema dos pardos e dos negros. É um problema dos brancos, dos nativos americanos, dos asiáticos, dos Amish, da América rural.

CNN: A partir de 2021, os hospitais foram obrigados a divulgar suas taxas...

Fat Joe: Sim, o ex-presidente Donald Trump fez isso. (O presidente Joe Biden também assinou uma ordem executiva instruindo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA a apoiar a regra de transparência de preços existente). Mas ninguém a está a fazer cumprir. Dos milhares de hospitais que violaram as regras, quatro foram multados. Bum. Imaginem se pudéssemos passar por cima de milhares de semáforos e só quatro pessoas fossem multadas.

Não é preciso reinventar a roda, basta fazer cumprir a lei. Nunca pensei que estaria a gritar: "Façam cumprir a lei!" Ha! Mas sim, temos de começar a fazer algumas mudanças para o povo americano.

CNN: Isso parece tão simples. Porque é que acha que não está a ser aplicado?

Fat Joe: É simples, mas também é muito complicado. Há lobistas dos cuidados de saúde em Washington e é claro que eles vão lutar pelos seus lucros. São precisos políticos com coragem para ir lá fora e fazer cumprir esta lei para o povo americano.

Mais de 100 milhões de americanos sofrem de dívidas médicas. Temos um pouco mais de 300 milhões de pessoas nos EUA, mas isso significa que cerca de 1 em cada 3 pessoas sofre de dívidas médicas. É muito mais comum do que se possa pensar. Mesmo as pessoas mais saudáveis, mais cedo ou mais tarde, acabam por ir parar ao hospital.

Sou a favor do capitalismo. Sou a favor de ter lucro. Mas quanto é que é suficiente? Só estou a dizer: Mostrem-nos os preços.

Esta questão é maior do que qualquer ideologia, qualquer democrata, qualquer republicano. É algo que tem de ser resolvido para o povo americano. Isso vai acontecer. Quer seja rápido ou lento, a mudança vai acontecer.

CNN: Recrutou outros artistas como French Montana, Busta Rhymes e Rick Ross para o ajudarem a sensibilizar para a necessidade de transparência das facturas médicas. Porque é que achas que é importante que os artistas, ou qualquer pessoa com uma plataforma, se pronunciem sobre questões como esta?

Fat Joe: Bem, toda a gente tem as coisas que lhe são mais queridas. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, eles têm a reforma da justiça. Elizabeth Taylor para o VIH e a SIDA. É nossa obrigação falar pelas pessoas que nos tornaram quem somos.

Fiquei entusiasmado quando comecei a ouvir falar de pessoas que estavam a perder as suas famílias, a perder as suas casas, a ter de escolher entre viver ou morrer e não endividar a família. Isto atingiu-me em cheio. E não me sinto sozinho; sinto sempre que tenho um exército comigo. Penso em todas estas pessoas que estão a passar por problemas de saúde e a lidar com estas contas. Quero que saibam que Fat Joe está a lutar por elas, que Fat Joe está a dar a sua voz por elas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com