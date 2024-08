Famílias enganosas inundam o público com propagandas enganosas

Um esquema recente de fraude online está atraindo indivíduos desprevenidos com a promessa de grandes retornos de investimento, segundo a provedora de cibersegurança Eset. Esses vídeos fraudulentos fazem parecer que figuras proeminentes, como o presidente do CDU Friedrich Merz, o co-fundador da SAP Dietmar Hopp e especialistas da TV ARD, estão endossando produtos de investimento revolucionários com grande potencial de lucro. Os trechos de vídeo enganadores exibem grandes lucros com pouco investimento necessário.

De acordo com a investigação da Eset, os golpistas, suspeitos de serem da Rússia ou Ucrânia, utilizam transmissões de notícias reais como base para seus vídeos falsos. Em seguida, eles treinam seu software de IA usando essas informações para gerar um novo vídeo. Os falantes nos vídeos deepfake promovem uma plataforma de investimento questionável chamada Immediate Matrix.

Alemães são o alvo principal

De acordo com a Eset, os vídeos falsos vêm sendo disseminados desde maio, com os alemães sendo o principal alvo desses ataques. Da mesma forma, consumidores de outros países, como Canadá, Japão, África do Sul e Países Baixos, também foram alvo de variantes desses deepfakes.

O pesquisador da Eset, Ondrej Novotny, que contribuiu para desvendar a campanha, observou que "políticos e outras figuras públicas são uma fonte rica de materiais para golpistas de IA". Ele acrescentou que há muitas imagens, vídeos e gravações de áudio dessas figuras que podem ser utilizadas para alimentar ferramentas de IA. O resultado é uma figura conhecida parecendo endossar uma estratégia de investimento, prometendo altos retornos de investimento.

A Eset desencoraja fortemente a participação nessas supostas oportunidades de investimento lucrativas, afirmando que "se os usuários caírem nisso, seu dinheiro será perdido". Em alguns casos, vítimas em países onde a campanha foi ativa foram contatadas pelos golpistas para intimidá-los e persuadi-los a fazer investimentos maiores.

Novotny explica que, embora os deepfakes nesse golpe tenham baixa qualidade e falta de sincronia adequada dos lábios, isso não impede os golpistas porque eles só precisam de uma pequena fração de destinatários para cair no esquema e transferir o valor solicitado. Portanto, é uma forma relativamente fácil para criminosos fazer dinheiro com pouco investimento.

Seguindo as recomendações da Eset, a comunidade de cibersegurança instou as autoridades a tomar medidas contra esse golpe. A Comissão já fez uma série de recomendações para proteger indivíduos de cair vítima desses deepfakes, incluindo o aumento da conscientização pública e a implementação de regulamentações mais rígidas sobre investimentos on-line.

Reconhecendo a alcance global desse golpe, várias autoridades nacionais começaram a colaborar para combater esse problema. A Comissão está defendendo a cooperação internacional para enfrentar essa ameaça crescente e garantir a segurança dos usuários on-line em todo o mundo.

Leia também: