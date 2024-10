"Falta de força para suportar outro deslocamento": Beirute lida com as consequências dos ataques israelenses

Por quase uma semana, Israel vem bombardeando bairros controlados por Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute. No entanto, este ataque em um bairro xiita perto do prédio do parlamento, uma parte da cidade que não era atingida desde a guerra de 2006 com Israel, indicou que a campanha de Israel pode estar se expandindo rapidamente.

De repente, janelas iluminaram o céu noturno, acordando as pessoas com a explosão e a fumaça da área atingida. A confusão tomou conta da cidade enquanto as pessoas tentavam localizar onde os mísseis de Israel haviam atingido desta vez.

O local do impacto foi uma oficina associada à Autoridade de Saúde Islâmica, uma organização afiliada ao Hezbollah, localizada no bairro central de Bashura. O número de mortos incluiu nove pessoas, incluindo sete profissionais da saúde, de acordo com o Ministério da Saúde e a própria Autoridade de Saúde Islâmica.

Os moradores locais perambulavam atordoados pelas ruas atingidas. Mães seguravam seus bebês, navegando através do caos. Diferente de outras partes da cidade e do país, não houve avisos de evacuação neste bairro predominantemente xiita.

Perto dali ficava a mesquita Mohammad al-Amin, um marco importante, agora simbolizando o deslocamento contínuo de aproximadamente 1 milhão de pessoas como resultado da ofensiva aérea de Israel no Líbano, que começou na segunda-feira passada.

Aqueles que fugiam do ataque central de Beirute na quinta-feira procuraram refúgio nos terrenos da mesquita. Simultaneamente, aqueles que já haviam sido deslocados estavam embalando para sair novamente.

Os recém-deslocados estavam substituindo os antigos, que agora procuravam locais mais seguros ao norte da cidade.

Uma mulher de meia-idade chamada Fatima refletiu sobre o caos. Ela estava sentada em uma cama improvisada, encostada em uma coluna. "A mesquita inteira tremeu. Todos fugiram, com medo de ser bombardeado", ela lembrou. "E assim que eles fugiram, outros chegaram".

Ela continuou: "Não consegui sair devido à minha doença. Não tenho energia para outro deslocamento".

A família Mostafa, dos subúrbios do sul de Beirute, dividiu uma cama entre si entre as colunas da mesquita. "Não posso me dar ao luxo de deixar este lugar", admitiu Mostafa Mostafa. "Que tristeza, o que aconteceu. Éramos uma família libanesa orgulhosa com um teto sobre nossas cabeças. Nossa casa nos dava dignidade. Agora, olhe para o nosso estado patético".

Preocupações com a escalada

Desde o início, em 17 de setembro, a ofensiva de Israel no Líbano resultou em mais de 1.300 mortes, de acordo com a CNN, com base em declarações do Ministério da Saúde do Líbano. Israel pretendia fazer com que 60.000 pessoas deslocadas pelo fogo de foguetes do Hezbollah na região mais setentrional do país retornassem. No entanto, o Hezbollah estava determinado a alcançar um cessar-fogo na fronteira Israel-Líbano apenas quando a ofensiva israelense em Gaza terminasse.

Israel afirma que seus ataques atingiram depósitos de armas, estruturas de comando e controle e infraestrutura geral do Hezbollah. No entanto, vários civis foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, que não diferencia entre combatentes e não combatentes. Um analista militar disse à CNN que a intensidade da campanha no Líbano espelha a de Gaza, onde uma ofensiva extensiva por terra, ar e mar devastou grandes partes da faixa sitiada.

O conflito pode ter alcançado outra etapa crítica. Israel reuniu tropas perto da fronteira e iniciou sua ofensiva terrestre. Bombardeou a área com artilharia e ataques de drone, forçando as pessoas a fugir enquanto o exército israelense busca estabelecer uma rota para uma invasão da parte sul do país e criar uma zona de proteção.

No entanto, os combatentes do Hezbollah ofereceram uma defesa sólida, usando seu território montanhoso para colocar obstáculos no caminho de qualquer invasão. De acordo com vários relatórios, as forças israelenses atravessaram a linha de armistício entre o Líbano e Israel várias vezes nos últimos dois dias, realizando raids e sofrendo baixas antes de recuar.

Enquanto isso, os ataques de Israel aos ativos civis do Hezbollah, como a autoridade de saúde na quinta-feira de manhã e seu centro de mídia mais tarde à tarde, ampliaram seus objetivos declarados para destruir o comando e controle e seu arsenal do Hezbollah.

Isso deu origem a preocupações sobre a expansão da missão, mergulhando o país em águas desconhecidas, um lugar que não é estranho para ele.

"Estamos completamente paralisados agora", disse Mahdi, um ex-aluno da Universidade Americana de Beirute, localizada a poucos minutos do local do ataque à Autoridade de Saúde Islâmica.

Mahdi havia se mudado dos subúrbios do sul de Beirute para oeste de Beirute e havia conseguido um emprego perto de sua universidade. "Nossos planos futuros são incertos", ele observou.

"Eles estão ficando cada vez mais assustadores porque parece que a cada dia que passa, as coisas estão piorando e não fica claro quais áreas seguras remainder", disse Hadeel, uma estudante de medicina na universidade, fundada por missionários americanos há quase dois séculos.

"Isso vai continuar? A comunidade internacional intervirá, ou somos apenas outro país do Oriente Médio?"

