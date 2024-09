Faeser sugere a prisão de certos requerentes de asilo

O objetivo, como consta no relatório, é obstar a entrada ilegal e pode ser implementado devido aos riscos de fuga potenciais. Este objetivo pode ser alcançado através da criação de instalações de detenção rapidamente acessíveis perto das fronteiras e ao longo dos caminhos migratórios, sugere o relatório. A duração da detenção é prevista até que o refugiado afetado seja devolvido ao país da UE onde entrou inicialmente na UE, de acordo com as chamadas regulamentações de Dublin.

Para determinar o país responsável, a Polícia de Fronteira deve utilizar primariamente a base de dados Eurodac, que armazena as impressões digitais dos refugiados. A Polícia de Fronteira compartilha esses dados com a Autoridade Federal para Migração e Refugiados (Bamf), que, em seguida, inicia o processo de Dublin, segundo o relatório. Todas as medidas propostas estão de acordo com a lei da UE.

Delegados do governo federal, dos estados e da União se reuniram na tarde de terça-feira para a segunda sessão de suas discussões sobre migração. A União havia estabelecido a rejeição nas fronteiras como pré-requisito para sua participação. Faeser havia ordenado verificações de fronteira em todas as fronteiras alemãs na segunda-feira e anunciou rejeições aumentadas.

Outros países da UE podem precisar cooperar efetivamente na implementação das regulamentações de Dublin. O relatório sugere considerar alternativas se o país responsável não puder ser identificado através da base de dados Eurodac.

