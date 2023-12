Factos

Factos sobre os ataques ao Charlie Hebdo em 2015

A revista Charlie Hebdo começou a ser publicada em 1970 com o objetivo de satirizar a religião, a política e outros temas. A maioria dos seus colaboradores provinha da publicação Hara-Kiri, que foi proibida depois de ter ironizado com a morte do antigo Presidente Charles de Gaulle.

O Charlie do título faz referência ao Charlie Brown dos desenhos animados Peanuts. Hebdo é a abreviatura de hebdomadaire, que significa semanal, em francês.

A revista deixou de ser publicada na década de 1980 devido à falta de fundos. Voltou a ser publicada em 1992.

Em 2006, Charlie Hebdo reimprimiu as controversas caricaturas do Profeta Maomé publicadas originalmente no jornal dinamarquês Jyllands-Posten. O Presidente francês Jacques Chirac criticou a decisão e classificou-a de "provocação aberta".

Em 2011, os escritórios da revista foram destruídos por uma bomba de gasolina após a publicação de uma caricatura do Profeta Maomé.

Os suspeitos

Cherif Kouachi:- Nascido em França, de ascendência argelina. - Durante o seu confronto com a polícia, Cherif Kouachi disse à BFMTV, filial da CNN, que tinha treinado no Iémen com a Al Qaeda na Península Arábica (AQAP). - Disse também à BFMTV que, durante esse período, se encontrou com Anwar al-Awlaki, o muçulmano nascido nos Estados Unidos que era o rosto da AQAP até ser morto em 2011 num ataque de drones dos EUA.

Said Kouachi:- Nascido em França, de ascendência argelina.- A partir de 2009, Kouachi viajou frequentemente para o Iémen, onde passou meses seguidos. - As autoridades norte-americanas afirmaram que, em 2011, Kouachi recebeu treino com armas e trabalhou com a AQAP.

Amedy Coulibaly:- Nascido em França, de ascendência senegalesa.- Preso em 2010 por tentar libertar um argelino que cumpria pena por um atentado bombista no metro em 1995 e passou algum tempo na prisão. Cherif Kouachi estava a ser investigado pela mesma conspiração, mas não havia provas suficientes para o acusar.- Antes de ser morto pela polícia, Coulibaly terá dito por telefone à BFMTV, afiliada da CNN, que pertencia ao ISIS.

Hayat Boumeddiene:- Nascida em França, de ascendência argelina.- Namorada de Coulibaly. - Inicialmente, pensava-se que tinha participado no tiroteio contra uma mulher polícia em Montrouge e no subsequente ataque a uma mercearia kosher.- No entanto, uma fonte do Primeiro-Ministro turco disse à CNN que Boumeddiene entrou na Turquia a 2 de janeiro, chegando ao aeroporto de Istambul num voo proveniente de Madrid com um homem. Tinha um bilhete de regresso a Madrid para 9 de janeiro, mas não apanhou o voo de regresso de Istambul nesse dia.- Além disso, uma fonte francesa próxima dos serviços de segurança do país disse que se acredita que Boumeddiene já não se encontra em França e que terá partido para a Turquia, "naturalmente para chegar à Síria."- O procurador de Paris François Molins indicou que Boumedienne e a mulher de Cherif Kouachi também se conheciam bem, dizendo que trocaram 500 chamadas telefónicas em 2014.

- Em 2020, Boumeddiene é julgado à revelia e considerado culpado de financiar o terrorismo e de pertencer a uma rede terrorista criminosa.

Cronologia

7 de janeiro de 2015 - Por volta das 11h30, homens armados entram à força nos escritórios do Charlie Hebdo em Paris. Os atacantes alegadamente dizem que estão a vingar o Profeta Maomé e gritam "Allahu akbar", que se traduz em "Deus é grande", de acordo com Molins.

- Doze pessoas foram mortas: Oito empregados, um hóspede da revista, um trabalhador da manutenção e um agente da polícia foram mortos.

- Depois de fugirem do edifício, os atiradores encontram outro polícia na rua e matam-no à queima-roupa.

- No final do dia, a frase "Je Suis Charlie" ("Eu sou Charlie") começa a ser popular nas redes sociais. Milhares de parisienses saem à rua para fazer uma vigília pelas vítimas.

8 de janeiro de 2015 - - A polícia nomeia os principais suspeitos, os irmãos Cherif e Said Kouachi. A polícia procura-os numa zona a nordeste de Paris, perto de Villers-Cotterêts.

- Um morto: Um homem armado, vestido de preto e com um colete à prova de bala, semelhante ao do ataque ao Charlie Hebdo, dispara e mata uma mulher polícia nos arredores de Montrouge, em Paris.

- Os irmãos Kouachi roubam comida e gasolina de uma estação de serviço perto de Villers-Cotterets, segundo um empregado da estação.

- Um funcionário da polícia norte-americana disse à CNN que os dois irmãos Kouachi estavam numa base de dados norte-americana de terroristas internacionais conhecidos ou suspeitos, conhecida como TIDE, e também estavam na lista de exclusão aérea, há vários anos.

- Ao fim da tarde, a Torre Eiffel escurece por breves momentos em memória das vítimas.

9 de janeiro de 2015 - - Quatro pessoas são mortas: De manhã, a polícia e as forças especiais francesas cercam um edifício em Dammartin-en-Goele, a nordeste de Paris, onde os irmãos Kouachi estão escondidos com um refém.

- À tarde, um homem armado entra numa mercearia kosher no subúrbio parisiense de Porte de Vincennes, fazendo reféns. O atirador é identificado como Coulibaly. A polícia liga-o também ao ataque em Montrouge. Também foi identificado o seu presumível cúmplice, Boumeddiene. As autoridades dizem que Coulibaly matou quatro reféns na mercearia.

- Por volta das 17 horas, a polícia lança um ataque ao edifício em Dammartin-en-Goele, onde os irmãos Kouachi estão escondidos. Os irmãos são mortos.

- Pouco depois, a polícia lança uma operação contra Coulibaly na mercearia kosher. Quatro reféns são mortos e quinze são resgatados. Coulibaly também é morto.

11 de janeiro de 2015 -- Em França, cerca de 3,7 milhões de pessoas participam em manifestações contra o terrorismo. Em Paris, 40 líderes mundiais, incluindo o Presidente francês François Hollande, a Chanceler alemã Angela Merkel, o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu, o Presidente da Autoridade Palestiniana Mahmoud Abbas e o Primeiro-Ministro britânico David Cameron marcham com uma multidão de 1,5 milhões de pessoas.

13 de janeiro de 2015 - - Em Israel, realizam-se os funerais dos quatro reféns mortos no mercado kosher. Netanyahu está presente.

- Hollande atribui a Ordem da Legião de Honra, a mais alta condecoração francesa, a título póstumo aos três polícias mortos nos atentados, durante uma cerimónia fúnebre na Prefeitura de Polícia de Paris.

- A Bulgária prende o francês Fritz-Joly Joachin com base num mandado de captura europeu, alegando alegadas ligações a terroristas e uma possível ligação aos irmãos Kouachi.

14 de janeiro de 2015 - - O Charlie Hebdo lança uma nova edição da sua revista, com uma caricatura do profeta muçulmano Maomé na capa, segurando um cartaz que diz "Je suis Charlie".

- A AQAP reivindica a responsabilidade pela operação levada a cabo contra o Charlie Hebdo.

