Factos sobre o Rei Juan Carlos I

Data de nascimento: 5 de janeiro de 1938

Local de nascimento: Roma, Itália

Nome de nascimento : Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon

Pai: Don Juan de Borbon y Battenburg, conde de Barcelona, terceiro filho do rei Afonso XIII de Espanha

Mãe: Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans, princesa das Duas Sicílias e condessa de Barcelona

Casamento: Princesa Sofia da Grécia (14 de maio de 1962-presente)

Filhos: Infanta Elena de Espanha, Elena Maria, Isabel, Dominica de Silos de Borbon y Grecia, Duquesa de Lugo, dezembro de 1963; Infanta Cristina das Astúrias, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, Duquesa de Palma de Maiorca, junho de 1965; Príncipe das Astúrias, Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos de Borbón y Grecia, janeiro de 1968

Formação académica: Marianista, Friburgo, Suíça; Instituto San Isidro, Madrid, Espanha; Colégio dos Órfãos da Marinha, Espanha; Academia Militar de Saragoça, Saragoça, Espanha; Colégio Naval, Marin, Espanha; Academia Aérea Espanhola, San Javier, Espanha; Universidade de Madrid, Espanha

Militares: Exército Espanhol, Marinha Espanhola, Força Aérea Espanhola

Outros factos

A família real espanhola paga impostos sobre o rendimento por disposição constitucional e vive num pavilhão de caça convertido, o Palácio da Zarzuela, por opção.

O Palácio Real, em Madrid, é utilizado para eventos formais, como as visitas de chefes de Estado.

Visitou os Estados Unidos pela primeira vez em 1958, durante a sua formação como aspirante naval a bordo do navio Juan Sebastian Elcano.

Tetraneto da Rainha Vitória, primo afastado da Rainha Isabel II e do Príncipe Filipe.

Tanto o Rei Juan Carlos como a Rainha Sofia são descendentes da Rainha Vitória.

Parente distante do Rei Fernando e da Rainha Isabel de Espanha do século XV.

Cronologia

1947 - A Lei da Sucessão do Generalíssimo Francisco Franco declara que a família real espanhola será restituída ao poder após a sua morte.

1948 - Faz a primeira viagem a Espanha, depois de Franco e Don Juan de Borbon concordarem com uma educação espanhola para o herdeiro aparente.

1960 - Conclui a formação militar e torna-se o primeiro oficial espanhol a ocupar o posto de tenente nos três ramos das forças armadas.

agosto de 1962 - Durante a sua lua de mel, visita os Estados Unidos e conhece o Presidente norte-americano John F. Kennedy.

1969 - Investido como príncipe herdeiro e designado como sucessor de Franco.

22 de novembro de 1975 - Coroado Juan Carlos I, Rei de Espanha, dois dias após a morte de Franco e restabelece a monarquia espanhola após um interregno de 44 anos.

1-4 de junho de 1976 - Primeiromonarca espanhol reinante a visitar os Estados Unidos. Encontra-se com o presidente norte-americano Gerald Ford.

1977 - São adoptadas reformas políticas que conduzem às primeiras eleições democráticas desde 1936.

1978 - Adoção de uma nova constituição que confere à monarquia um papel mais do que titular ou cerimonial no governo.

fevereiro de 1981 - Uma tentativa de golpe de Estado é bloqueada quando as forças leais ao Rei se recusam a juntar-se à rebelião.

2000 - Celebra o seu 25º aniversário no trono.

11 de março de 2004 - Discursa perante a nação e visita os feridos após a explosão de 10 bombas em quatro comboios suburbanos durante a hora de ponta em Madrid.

10 de novembro de 2007 - Diz ao Presidente venezuelano Hugo Chavez: "¿Por qué no te callas?", durante a cimeira ibero-americana de Santiago do Chile.

8 de maio de 2010 - É-lhe retirado um tumor do pulmão direito, que se revela benigno.

8 de agosto de 2010 - Com a rainha Sofia, recebe a primeira-dama norte-americana Michelle Obama e a sua filha mais nova, Sasha, no palácio de verão da ilha de Maiorca.

14 de abril de 2012 - É submetido a uma operaçãode substituição da anca após uma queda durante uma viagem ao Botswana. É readmitido no final do mês para "reduzir uma deslocação" da anca. É submetido a uma nova cirurgia à anca em novembro de 2012.

julho de 2012 - É demitido do cargo de presidente honorário do World Wildlife Fund (WWF) - Espanha, depois de a sua viagem de caça aos elefantes no Botswana, em abril, ter sido amplamente criticada. "Apesar de não ser ilegal, a caça foi amplamente considerada incompatível com a posição do Rei à frente do WWF-Espanha", afirma o grupo num comunicado. O Rei ocupava o cargo honorário desde 1968.

3 de março de 2013 - É hospitalizado para ser operado a uma hérnia discal. Durante a sua recuperação, deflagra um pequeno incêndio no hospital, mas não é afetado.

setembro de 2013 - É submetido a uma terceira cirurgia à anca, em Madrid, para substituir a articulação infetada.

2 de junho de 2014 - Anuncia a suaabdicação a favor do seu filho, o Príncipe Felipe.

18 de junho de 2014 - Abdica formalmente.

14 de janeiro de 2015 - Um painel de 12 juízes decide que Juan Carlos tem de enfrentar um processo de paternidade - movido por uma mulher belga que alega ser ele o seu pai - no Supremo Tribunal do país. Ingrid Sartiau, de Bruxelas, alega que a sua mãe e Juan Carlos tiveram uma relação em finais de 1965, tendo ela nascido, em consequência, em agosto de 1966. Nessa altura, Juan Carlos era casado mas ainda era um príncipe.

11 de março de 2015 - O Supremo Tribunal de Espanha rejeita o processo de paternidade contra Juan Carlos.

29 de novembro de 2016 - Assiste à cerimónia fúnebre do antigo líder cubano Fidel Castro.

2 de junho de 2019 - Retira-se oficialmente da vida pública.

8 de junho de 2020 - O Supremo Tribunal de Espanha anuncia uma investigação a Juan Carlos por possíveis crimes relacionados com uma alegada transferência, em 2008, de 100 milhões de dólares do rei saudita para um projeto ferroviário de alta velocidade na Arábia Saudita. A Suíça também está a investigar o contrato.

3 de agosto de 2020 - Abandona Espanha no âmbito de um inquérito sobre alegados negócios financeiros. Numa carta ao seu filho, o rei Felipe VI, Juan Carlos escreve que tomou a decisão de sair "perante a repercussão pública que certos acontecimentos passados da minha vida privada estão a gerar".

dezembro de 2021 - Os procuradores suíços retiram as acusações contra Juan Carlos relativamente ao projeto ferroviário saudita.

março de 2022 - Os procuradores espanhóis encerram as investigações sobre Juan Carlos e não apresentam qualquer acusação.

19 de maio de 2022 - Residente nos Emirados Árabes Unidos desde o seu exílio autoimposto, Juan Carlos viaja para Espanha pela primeira vez desde que fugiu há quase dois anos.

6 de outubro de 2023 - O Supremo Tribunal de Londres rejeita uma ação judicial intentada pela sua antiga amante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que acusa Juan Carlos de ter coordenado uma campanha de assédio e vigilância contra ela. Juan Carlos nega as acusações.

