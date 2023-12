Americanos atualmente detidos

Factos rápidos sobre os americanos detidos

China

MarkSwidan13 de novembro de2012 - Swidan, um empresário do Texas, é detido pela polícia chinesa no seu quarto de hotel em Dongguan, acusado de tráfico de droga.

2013 - Swidan é julgado e declara-se inocente.

2019 - Condenado por fabrico e tráfico de droga pelo Tribunal Popular Intermédio de Jiangmen, no sul da província de Guangdong, e condenado à morte com uma prorrogação de dois anos.

13 de abril de 2023 - O Tribunal Popular Intermédio de Jiangmen nega o recurso de Swidan e mantém a sua pena de morte.

Kai Li setembro de 2016 - Kai Li, cidadão norte-americano naturalizado nascido na China, é detido quando visitava familiares em Xangai.

julho de 2018 - É condenado a 10 anos de prisão por espionagem na sequência de um julgamento secreto realizado em agosto de 2017.

Irão

Karan VafadariDezembrode 2016 - A família de Karan Vafadari anuncia que Karan e a sua mulher, Afarin Niasari, foram detidos no aeroporto de Teerão em julho. Vafadari, um iraniano-americano, e Niasari, titular de um green-card, geriam uma galeria de arte em Teerão.

março de 2017 - Novasacusações de "tentativa de derrubar a República Islâmica e de recrutamento de espiões através de embaixadas estrangeiras" são apresentadas contra Vafadari e Niasari.

janeiro de 2018 - Vafadari é condenado a 27 anos de prisão. Niasari é condenado a 16 anos.

julho de 2018 - Vafadari e Niasari são libertados sob fiança enquanto aguardam as decisões do tribunal de recurso.

Rússia

PaulWhelan28de dezembrode 2018 - Paul Whelan, do Michigan, fuzileiro naval reformado e diretor de segurança empresarial, é detido sob a acusação de espionagem. A sua família diz que ele estava em Moscovo para assistir a um casamento.

3 de janeiro de 2019 - O seu advogado, Vladimir Zherebenkov, diz à CNN que Whalen foi formalmente acusado de espionagem.

22 de janeiro de 2019 - Na audiência prévia ao julgamento, é negada a Whelan a fiança. Oadvogado de Whelan, Zherebenkov, diz à CNN que Whelan foi encontrado na posse de material classificado quando foi detido em Moscovo.

15 de junho de 2020 - Whelan é condenado por espionagem e sentenciado a 16 anos de prisão.

8 de agosto de 2021 - A agência noticiosa estatal TASS informa que Whelan foi libertado da solitária na colónia penal da Mordóvia, onde se encontrava detido.

EvanGershkovich30 demarçode 2023 - Evan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, é detido pelas autoridades russas e acusado de espionagem. O Wall Street Journal rejeita as alegações de espionagem.

3 de abril de 2023 - A agência noticiosa estatal russa TASS informa que Gershkovich apresentou um recurso contra a sua detenção.

7 de abril de 2023 - Gershkovich é formalmente acusado de espionagem.

10 de abril de 2023 - O Departamento de Estado dos EUA designa oficialmente Gershkovich como detido injustamente pela Rússia.

18 de abril de 2023 - O Tribunal da cidade de Moscovo nega o seu recurso para alterar as condições da sua detenção. Gershkovich continuará detido num centro de detenção preventiva na famosa prisão de Lefortovo até 29 de maio.

Arábia Saudita

Walid FitaihiNovembro de2017 - O Dr. Walid Fitaihi, cidadão saudita com dupla nacionalidade, é detido no hotel Ritz Carlton, em Riade, juntamente com outros sauditas de renome, segundo o seu advogado Howard Cooper. Fitaihi é então transferido para a prisão.

julho de 2019 - Fitaihié libertado sob caução.

8 de dezembro de 2020 - Fitaihi é condenado a seis anos de prisão por acusações que incluem a obtenção de cidadania americana sem autorização.

14 de janeiro de 2021 - Um tribunal de recurso saudita mantém a condenação de Fitaihi, mas reduz a sua pena para 3,2 anos e suspende a restante pena de prisão. Fitaihi continua sujeito a uma proibição de viajar e a ter os seus bens congelados.

Síria

Austin TiceAgostode 2012 - Tice desaparece enquanto fazia uma reportagem perto da capital síria, Damasco. O governo sírio nunca reconheceu que tem Tice sob a sua custódia.

setembro de 2012 - Surge na Internet um vídeo de 43 segundos que mostra Tice no cativeiro do que a sua família descreve como um "grupo invulgar de aparentes jihadistas".

Majd KamalmazFevereiro de2017 - Kamalmaz é detido num posto de controlo em Damasco. O governo sírio nunca reconheceu que Kamalmaz está sob a sua custódia.

Americanos anteriormente detidos

Cuba

Alan GrossDezembrode 2009 - Alan Gross é preso quando trabalhava como subcontratado num projeto da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional destinado a difundir a democracia. As suas acções são consideradas ilegais pelas autoridades cubanas. É acusado de tentar estabelecer ligações ilegais à Internet na ilha. Gross afirma que estava a tentar ajudar a ligar a comunidade judaica à Internet e que não constituía uma ameaça para o governo.

12 de março de 2011 - Gross é considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão por crimes contra o Estado cubano.

11 de abril de 2014 - Termina a greve de fome iniciada na semana anterior, numa tentativa de levar os Estados Unidos e Cuba a resolverem o seu caso.

17 de dezembro de 2014 - Gross é libertado no âmbito de um acordo com Cuba que abre caminho a uma profunda reformulação da política dos Estados Unidos em relação à ilha.

Egipto

16 funcionários de ONG americanasDezembrode 2011 - As autoridades egípcias efectuam 17 rusgas nos escritórios de 10 organizações não governamentais. O gabinete do procurador-geral egípcio afirma que as rusgas fazem parte de uma investigação sobre alegações de que os grupos tinham recebido financiamento estrangeiro ilegal e estavam a operar sem uma licença adequada.

5 de fevereiro de 2012 - Quarenta e três pessoas são acusadas num tribunal penal egípcio de financiamento estrangeiro ilegal, no âmbito de uma ação repressiva contra as ONG. Entre os arguidos americanos encontra-se Sam LaHood, diretor nacional do Instituto Republicano Internacional e filho do Secretário dos Transportes dos EUA, Ray LaHood.

15 de fevereiro de 2012 - O Departamento de Estado dos EUA confirma que estão detidos 16 americanos e não 19, como anunciado pelo governo egípcio.

20 de fevereiro de 2012 -O Senador da Carolinado SulLindsey Graham e o Senador do Arizona John McCain reúnem-se com os principais líderes militares e políticos egípcios no Cairo.

1 de março de 2012 - Alguns dos 43 detidos, incluindo activistas americanos, noruegueses, alemães, sérvios e palestinianos, deixam o Cairo após terem pago uma fiança de dois milhões de libras egípcias.

20 de abril de 2012 - A CNN é informada de que as autoridades egípcias apresentaram à Interpol avisos de detenção global para alguns dos americanos envolvidos no julgamento das ONG.

4 de junho de 2013 - Um tribunal egípcio condena os trabalhadores das ONG: 27 trabalhadores à revelia a penas de cinco anos, 11 a penas de prisão suspensas de um ano e outros cinco a penas de dois anos que não foram suspensas, segundo o jornal estatal Al Ahram. Apenas um americano permaneceu no Egipto para combater as acusações, mas também ele partiu depois de o tribunal ter anunciado a sua condenação.

Irão

Três licenciados da Universidade da Califórnia em Berkeley, Sarah Shourd, de Oakland, Califórnia, Shane Bauer, de Emeryville, Califórnia, e Joshua Fattal, de Cottage Grove, Oregon, são detidos no Irão depois de caminharem ao longo da fronteira não marcada entre o Irão e o Iraque, na região curda do norte do Iraque.

11 de agosto de 2009 - O Irãoenvia uma notificação formal ao embaixador suíço de que os três caminhantes americanos foram detidos. A Suíça representa os interesses diplomáticos dos Estados Unidos no Irão, uma vez que os Estados Unidos e o Irão não têm relações diplomáticas.

outubro de 2009 - O governo iraniano autoriza um diplomata suíço a visitar os excursionistas na prisão de Evin.

9 de novembro de 2009 - O Irão acusa os três de espionagem.

9 de março de 2010 - As famílias dos três excursionistas detidos falam por telefone com os excursionistas pela primeira vez desde que foram presos.

20 de maio de 2010 - As mães dos detidos são autorizadas a visitar os seus filhos.

21 de maio de 2010 - As mães são autorizadas a fazer uma segunda visita e os excursionistas detidos falam publicamente pela primeira vez numa conferência de imprensa controlada pelo governo.

5 de agosto de 2010 - Surgem notícias de que Shourd não está a receber tratamento médico.

14 de setembro de 2010 - Shourd é libertado por razões humanitárias, sob fiança de 500 000 dólares.

19 de setembro de 2010 -Shourd fala publicamente à imprensa em Nova Iorque.

27 de novembro de 2010 - Dois dias após o Dia de Ação de Graças, Fattal e Bauer são autorizados a telefonar para casa pela segunda vez. Cada chamada dura cerca de cinco minutos.

6 de fevereiro de 2011 - Começa o julgamento de Fattal e Bauer. Shourd não responde a uma intimação do tribunal para voltar a ser julgado.

4 de maio de 2011 - Shourd anuncia que não regressará a Teerão para enfrentar as acusações de espionagem.

20 de agosto de 2011 - Fattal e Bauer são condenados, cada um, a cinco anos de prisão por espionagem e a três anos de prisão por entrada ilegal, segundo a televisão estatal. Têm 20 dias para recorrer.

14 de setembro de 2011 - Um diplomata ocidental diz à CNN que um funcionário de Omã está a caminho de Teerão para ajudar a negociar a libertação de Fattal e Bauer. Omã ajudou a garantir a libertação de Shourd em 2010.

21 de setembro de 2011 - Fattal e Bauer são libertados sob fiança de 500 000 dólares cada um e as suas penas são comutadas. Em 25 de setembro, regressam aos Estados Unidos.

SaeedAbedini26de setembrode 2012 - Segundo o Centro Americano para o Direito e a Justiça, Saeed Abedini, um pastor cristão americano nascido no Irão e que vive em Idaho, é detido no Irão. O grupo afirma que as acusações contra Abedini têm origem na sua conversão do Islão ao cristianismo há 13 anos e nas suas actividades com igrejas domésticas no Irão.

janeiro de 2013 - Abedini é condenado a oito anos de prisão, sob a acusação de tentar minar o governo iraniano.

16 de janeiro de 2016 - O Irão liberta quatro prisioneiros norte-americanos, incluindo Abedini, Amir Mirzaei Hekmati e Jason Rezaian, em troca da clemência de sete iranianos presos nos Estados Unidos por violação das sanções.

Amir Mirzaei HekmatiAgostode 2011 - Amir MirzaeiHekmati viaja para o Irão para visitar familiares e é detido pelas autoridades, segundo a sua família. A sua detenção não é tornada pública durante meses.

17 de dezembro de 2011 - O Ministério dos Serviços Secretos do Irão afirma ter detido um iraniano-americano que trabalhava como agente da CIA, segundo a agência estatal Press TV.

18 de dezembro de 2011 - A agência noticiosa semi-oficial iraniana Fars difunde um vídeo em que um jovem diz chamar-se Hekmati e que se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e trabalhou com oficiais iraquianos.

19 de dezembro de 2011 - O Departamento de Estado norte-americano confirma a identidade do homem detido no Irão e apela à sua libertação imediata.

20 de dezembro de 2011 - A família de Hekmati afirma que ele foi detido em agosto quando visitava familiares no Irão. A família afirma que se manteve em silêncio sobre a detenção a pedido de funcionários iranianos que prometeram a sua libertação.

27 de dezembro de 2011 - Começa o julgamento de Hekmati no Irão. Os procuradores acusam Hekmati de ter entrado no Irão com a intenção de se infiltrar no sistema de informações do país, a fim de acusar o Irão de envolvimento em actividades terroristas, segundo a agência noticiosa Fars.

9 de janeiro de 2012 - Uma agência noticiosa iraniana informa que Hekmati é condenado por "trabalhar para um país inimigo", bem como por pertencer à CIA e "esforços para acusar o Irão de envolvimento em terrorismo". É condenado à morte.

5 de março de 2012 - Um tribunal iraniano anula a sentença de morte de Hekmati proferida por um tribunal inferior e ordena um novo julgamento. Ele permanece na prisão.

setembro de 2013 - Numa carta dirigida ao Secretário de Estado norte-americano John Kerry, Hekmati afirma que a sua confissão foi obtida sob coação.

11 de abril de 2014 -A irmã de Hekmati diz à CNN que Hekmati foi condenado no Irão por um tribunal secreto por "colaboração prática com o governo dos EUA" e sentenciado a 10 anos de prisão.

16 de janeiro de 2016 - O Irãoliberta quatro prisioneiros norte-americanos, incluindo Hekmati, Abedini e Jason Rezaian, em troca da clemência de sete iranianos acusados ou presos nos Estados Unidos por violações das sanções.

JasonRezaian24 de julho de2014 - O Washington Post informa que o seu correspondente e chefe de gabinete em Teerão, Jason Rezaian, a sua mulher Yeganeh Salehi e dois jornalistas freelance foram detidos em 22 de julho de 2014. Um funcionário iraniano confirmou à CNN que o grupo está detido pelas autoridades.

29 de julho de 2014 - O Irão liberta uma das três pessoas detidas ao lado de Rezaian, segundo uma fonte próxima da família do detido libertado. Segundo a fonte, o detido libertado é o marido de um fotojornalista iraniano-americano que continua detido com Rezaian e a sua mulher.

20 de agosto de 2014 - O Washington Post informa que o fotojornalista detido com Rezaian em julho foi libertado. A pedido da família, o Post recusa-se a publicar o seu nome.

6 de outubro de 2014 - De acordo com o Washington Post, a mulher de Rezaian, Yeganeh Salehi, foi libertada sob fiança.

6 de dezembro de 2014 - Durante uma sessão de 10 horas no tribunal de Teerão, Rezaian é oficialmente acusado de crimes não especificados, segundo o jornal.

20 de abril de 2015 - De acordo com o Washington Post, Rezaian é acusado de espionagem e de outros crimes graves, incluindo "colaboração com um governo hostil" e "propaganda contra o poder instituído".

11 de outubro de 2015 - Os meios de comunicação social estatais iranianos informam que Rezaian foi considerado culpado, mas não são fornecidos pormenores sobre a sua condenação ou sentença. O seu julgamento terá decorrido entre maio e agosto.

22 de novembro de 2015 - Um tribunal iraniano condena Rezaian à prisão. A duração da pena não é especificada.

16 de janeiro de 2016 - O Irão liberta quatro prisioneiros norte-americanos, incluindo Rezaian, Hekmati e Abedini, em troca da clemência de sete iranianos acusados ou presos nos Estados Unidos por violação das sanções.

1 de maio de 2018 - Entra para a CNN como analista de assuntos mundiais.

Reza "Robin"Shahini11 de julhode 2016 - Reza "Robin" Shahini, residente em San Diego, é preso quando visitava a família em Gorgan, no Irão. Shahini tem dupla nacionalidade, americana e iraniana.

outubro de 2016 - Shahini é condenado a 18 anos de prisão.

15 de fevereiro de 2017 - Entra em greve de fome para protestar contra a sua sentença.

3 de abril de 2017 - O Centro para os Direitos Humanos no Irão afirma que Shahini foi libertado sob fiança enquanto aguarda a decisão do tribunal de recurso.

julho de 2018 - Uma ação civil intentada contra o governo iraniano em nome de Shahini indica que Shahini regressou aos Estados Unidos.

XiyueWang16 de julho de2017 - A agência noticiosa semi-oficial Fars News, citando uma declaração em vídeo do porta-voz judicial iraniano Gholamhossein Mohseni-Ejheie, informa que um cidadão norte-americano foi condenado a 10 anos de prisão após ter sido condenado por espionagem. A Universidade de Princeton identifica o homem como Xiyue Wang, nascido na China, um cidadão americano e estudante de pós-graduação em História. De acordo com um comunicado da universidade, Wang foi detido no Irão no verão passado quando fazia investigação académica relacionada com a sua tese de doutoramento.

7 de dezembro de 2019 - A Casa Branca anuncia que Wang foi libertado e está a regressar aos Estados Unidos. O Irão libertou Wang numa troca de prisioneiros, em coordenação com os Estados Unidos que libertaram um cientista iraniano chamado Massoud Soleimani.

MichaelWhite8 de janeiro de2019 - A mãe de Michael White, Joanne White, diz à CNN que comunicou o seu desaparecimento quando ele não regressou ao trabalho na Califórnia em julho, depois de ter viajado para o Irão para visitar a namorada.

9 de janeiro de 2019 - Bahram Ghasemi, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, diz que White "foi detido na cidade de Mashhad há algum tempo e, poucos dias após a sua detenção, o governo dos EUA foi informado da detenção através da Embaixada da Suíça em Teerão". Ghasemi nega as alegações de que White, um veterano da Marinha dos EUA, tenha sido maltratado na prisão.

março de 2019 - White é condenado a 13 anos de prisão sob a acusação de insultar o líder supremo Ayatollah Seyyed Ali Khamenei e de publicar imagens privadas, segundo o seu advogado Mark Zaid.

19 de março de 2020 - White é libertado sob a custódia da Embaixada da Suíça com uma licença médica. Uma das condições da sua libertação é a sua permanência no Irão.

4 de junho de 2020 - White é libertado, de acordo com a mãe de White e uma pessoa familiarizada com as negociações.

Baquer e Siamak NamaziOutubro de2015 - Siamak Namazi, um homem de negócios sediado no Dubai, com dupla nacionalidade americana e iraniana, é detido quando visitava familiares em Teerão.

fevereiro de 2016 - Baquer Namazi, ex-funcionário da UNICEF e pai de Siamak Namazi, é detido, segundo a sua mulher Effie Namazi no Facebook. É um iraniano-americano.

outubro de 2016 - Os homens são condenados a 10 anos de prisão e multados em 4,8 milhões de dólares, segundo o canal de notícias oficial iraniano IRINN. As autoridades iranianas dizem que cinco pessoas foram condenadas e sentenciadas por "cooperar com os inimigos do Irão", um eufemismo governamental que geralmente implica a cooperação com os Estados Unidos.

28 de janeiro de 2018 -O governo iraniano concede uma licença de quatro dias aBaquerNamazi, depois de lhe ter sido dada alta de um hospital iraniano. A família de Namazi diz que o homem de 81 anos foi levado de urgência para o hospital a 15 de janeiro após uma grave descida da tensão arterial, um batimento cardíaco irregular e uma grave perda de energia. Esta foi a quarta vez que Namazi foi transferido para um hospital no último ano. Em setembro, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de urgência para instalação de um pacemaker.

fevereiro de 2018 - Baquer Namazi é libertado com uma licença médica temporária.

fevereiro de 2020 -O Tribunal Revolucionário doIrãocomuta a pena de Baquer Namazi para tempo de serviço e é levantada a proibição de viajar.

maio de 2020 - Segundo a família, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão (IRGC) impõe uma nova proibição de viajar a Baquer Namazi, impedindo-o de sair do país.

26 de outubro de 2021 - Baquer Namazi é submetido a uma intervenção cirúrgica para desbloquear uma "obstrução potencialmente fatal numa das principais artérias do seu cérebro, descoberta no final do mês passado", afirma o seu advogado num comunicado.

1 de outubro de 2022 - Baquer Namazi é libertado da prisão e autorizado a sair do Irão "para procurar tratamento médico no estrangeiro", segundo uma declaração do porta-voz do Secretário-Geral da ONU, Stéphane Dujarric.

9 de março de 2023 - SiamakNamazi ap ela ao Presidente Joe Biden para que ponha "a liberdade de americanos inocentes acima da política" e intensifique os esforços para garantir a sua libertação, numa entrevista à CNN a partir do interior da prisão iraniana de Evin.

18 de setembro de 2023 - Siamak Namazi é libertado, juntamente com outros quatro americanos, no âmbito de um acordo mais vasto que inclui o descongelamento pelos Estados Unidos de 6 mil milhões de dólares em fundos iranianos.

Coreia do Norte

KennethBae11de dezembro de2012 - As autoridades americanas confirmam que o cidadão americano Kenneth Bae está detido na Coreia do Norte há mais de um mês.

30 de abril de 2013 - O Supremo Tribunal da Coreia do Norte condena Bae a 15 anos de trabalhos forçados por "actos hostis" contra o país.

11 de outubro de 2013 - Bae encontra-se com a sua mãe na Coreia do Norte.

20 de janeiro de 2014 - É divulgada uma declaração em que Bae afirma ter cometido um "crime grave" contra a Coreia do Norte. Qualquer declaração feita por Bae em cativeiro é sancionada pelo governo norte-coreano. O país tem um longo historial de forçar falsas confissões.

7 de fevereiro de 2014 - O Departamento de Estado anuncia que Bae foi transferido de um hospital para um campo de trabalho.

8 de novembro de 2014 - O Departamento de Estado anuncia que Bae e Matthew Miller foram liber tados e estão a caminho de casa.

JeffreyFowle6de junho de2014 -A Coreiado Norte anuncia que deteve o cidadão norte-americano Jeffrey Edward Fowle, que entrou no país como turista em abril. Fowle fazia parte de um grupo turístico e foi detido em meados de maio depois de ter deixado uma bíblia num restaurante.

30 de junho de 2014 - A Coreia do Norte afirma que tenciona processar Fowle e outro turista americano detido, Matthew Miller, acusando-os de "perpetrarem actos hostis".

21 de outubro de 2014 - Um alto funcionário do Departamento de Estado diz à CNN que Fowle foi libertado e está a caminho de casa.

AijalonGomes25de janeiro de2010 - Aijalon Mahli Gomes, de Boston, é detido na Coreia do Norte depois de ter entrado ilegalmente no país vindo da China.

7 de abril de 2010 - É condenado a oito anos de trabalhos forçados e ao pagamento de uma multa de 70 milhões de won norte-coreanos, ou seja, cerca de 600.000 dólares.

10 de julho de 2010 - Gomes é hospitalizado depois de tentar suicidar-se.

25-27 de agosto de 2010 - O antigopresidente dos EUAJimmy Carter chega à Coreia do Norte, com a esperança de negociar a libertação de Gomes.

27 de agosto de 2010 - Carter e Gomes deixam Pyongyang após a concessão de amnistia a Gomes por razões humanitárias.

Kim Dong ChulOutubrode 2015 - Kim Dong Chul, cidadão americano naturalizado, é detido depois de alegadamente se ter encontrado com uma fonte para obter uma pen USB e uma câmara fotográfica utilizadas para recolher segredos militares. Em janeiro de 2016, Kim é autorizado a falar com a CNN por funcionários norte-coreanos e pede que os Estados Unidos ou a Coreia do Sul o resgatem.

25 de março de 2016 - Um funcionário norte-coreano diz à CNN que Kim confessou as acusações de espionagem.

29 de abril de 2016 - Um funcionário norte-coreano diz à CNN que Kim foi condenado a 10 anos de trabalhos forçados por subversão e espionagem.

9 de maio de 2018 - Trump anuncia que Kim Dong Chul, Kim Hak-song e Kim Sang Duk, também conhecido como Tony Kim, parecem estar de boa saúde e regressam aos Estados Unidos com o Secretário de Estado Mike Pompeo.

10 de maio de 2018 - Os três detidos americanos libertados chegam à Base Aérea de Andrews, em Maryland.

KimHak-song7 de maio de2017 - A agência noticiosa estatal Korean Central News Agency informa que o cidadão norte-americano Kim Hak-song foi detido na Coreia do Norte a 6 de maio por suspeita de "actos hostis" contra o regime. O regime descreve Kim como "um homem que estava a fazer negócios relacionados com o funcionamento da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang".

9 de maio de 2018 - Trump anuncia que Kim Hak-song, Kim Dong Chul e Kim Sang Duk, também conhecido como Tony Kim, parecem estar de boa saúde e regressam aos Estados Unidos com o Secretário de Estado Mike Pompeo.

10 de maio de 2018 - Os três detidos americanos libertados chegam à Base Aérea de Andrews, em Maryland.

Kim SangDuk22 de abril de2017 - O cidadão americano Kim Sang Duk, também conhecido por Tony Kim, é detido pelas autoridades no Aeroporto Internacional de Pyongyang por razões desconhecidas. Kim leccionou durante várias semanas na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang.

3 de maio de 2017 - A agência noticiosa estatal Korean Central News Agency informa que Kim é acusado de tentar derrubar o governo.

9 de maio de 2018 - Trump anuncia que Tony Kim, Kim Hak-song e Kim Dong Chul parecem estar de boa saúde e regressam aos Estados Unidos com o Secretário de Estado Mike Pompeo.

10 de maio de 2018 - Os três detidos americanos libertados chegam à Base Aérea de Andrews, em Maryland.

Euna Lee e Laura LingMarçode 2009 - As jornalistas Euna Lee e Laura Ling são detidas quando faziam uma reportagem na fronteira entre a Coreia do Norte e a China para a Current Media, sediada na Califórnia.

4 de junho de 2009 - São condenadas a 12 anos de prisão, sob a acusação de terem entrado ilegalmente no país para levar a cabo uma campanha de difamação.

4 de agosto de 2009 - O antigo Presidente dos EUA, Bill Clinton, desloca-se a Pyongyang numa missão humanitária privada para ajudar a garantir a sua libertação.

5 de agosto de 2009 - Lee e Ling são perdoados e libertados.

Matthew Miller 25 de abril de 2014 - A agência noticiosa da Coreia do Norte informa que Matthew Todd Miller foi detido a 10 de abril. De acordo com a KCNA, Miller entrou na Coreia do Norte à procura de asilo e de um visto de turista.

30 de junho de 2014 -A Coreiado Norteafirma que tenciona processar Miller e outro turista americano detido, Jeffrey Fowle, acusando-os de "perpetrarem actos hostis".

14 de setembro de 2014 - De acordo com os meios de comunicação social estatais, Miller é condenado por cometer "actos hostis" à Coreia do Norte e sentenciado a seis anos de trabalhos forçados.

8 de novembro de 2014 - O Departamento de Estado anuncia que Miller e Kenneth Bae foram libertados e estão a caminho de casa.

MerrillNewman26 deoutubro de2013 - Merrill Newman, de Palo Alto, Califórnia, é detido na Coreia do Norte, segundo a sua família. Poucos minutos antes da partida do seu avião, Newman é retirado do voo pelas autoridades norte-coreanas, segundo a sua família.

22 de novembro de 2013 - O Departamento de Estado dos EUA afirma que a Coreia do Norte confirmou aos diplomatas suecos que está a deter um cidadão americano. O Departamento de Estado recusou-se a confirmar a identidade do cidadão, alegando questões de privacidade, mas a família de Newman diz que o veterano da Guerra da Coreia e consultor financeiro reformado está detido desde outubro.

30 de novembro de 2013 - A KCNA informa que Newman emitiu um pedido de desculpas ao povo da Coreia do Norte: "Depois de ter matado tantos civis e soldados (norte-coreanos) e destruído objectos estratégicos na RPDC durante a Guerra da Coreia, cometi actos ofensivos indeléveis contra o governo da RPDC e o povo coreano". A declaração termina: "Se eu voltar aos EUA, contarei as verdadeiras características da RPDC e a vida que o povo coreano está a levar."

7 de dezembro de 2013 - Newman regressa aos Estados Unidos, chegando ao Aeroporto Internacional de São Francisco. A agência noticiosa estatal da Coreia do Norte informa que Newman foi libertado por razões "humanitárias".

Eddie Yong SuJun14de abril de2011 - A KCNA informa que o cidadão norte-americano Eddie Yong Su Jun foi detido em novembro de 2010 e tem estado a ser investigado por ter cometido um crime contra a Coreia do Norte. Não são fornecidos pormenores sobre o alegado crime.

27 de maio de 2011 - Na sequência de uma visita à Coreia do Norte da delegação americana que inclui o enviado especial para os direitos humanos da Coreia do Norte, Robert King, e o administrador adjunto da Agência americana para o desenvolvimento internacional, Jon Brause, Yong Su Jun é libertado.

Otto FrederickWarmbier2de janeiro de2016 -OttoFrederick Warmbier, estudante universitário da Universidade da Virgínia, é detido na Coreia do Norte depois de ter sido acusado de um "ato hostil" contra o governo.

29 de fevereiro de 2016 - O governo norte-coreano divulga um vídeo em que Warmbier pede desculpa por ter cometido, segundo as suas próprias palavras, "o crime de retirar um slogan político da área de espera dos funcionários do Hotel Internacional Yanggakdo". Não se sabe se Warmbier foi forçado a falar.

16 de março de 2016 - Warmbier é condenado a 15 anos de trabalhos forçados por crimes contra o Estado, segundo um funcionário norte-coreano disse à CNN.

13 de junho de 2017 - Warmbier é transportado de volta para os Estados Unidos num voo de evacuação médica para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Aí, os médicos dizem que ele sofreu graves danos cerebrais. Os médicos dizem que Warmbier não apresenta sinais actuais de botulismo, que as autoridades norte-coreanas afirmam ter contraído após o seu julgamento.

19 de junho de 2017 - A família de Warmbier declara que ele morreu.

26 de abril de 2018 - Ospais de Warmbier intentam uma ação judicial por homicídio culposo contra o governo norte-coreano, alegando que o regime do país torturou e matou o seu filho, segundo os advogados da família.

24 de dezembro de 2018 - Umjuiz federal em Washington atribui aos pais de Warmbier mais de meio bilião de dólares no processo por homicídio culposo contra o governo norte-coreano. A Coreia do Norte não respondeu ao processo - o parecer foi proferido como um "julgamento à revelia" - e o país não tem bens livres nos EUA para os quais a família possa fazer uma reclamação.

Rússia

Trevor Reed2019- Enquanto visitava uma namorada de longa data, Trevor Reed é detido depois de uma noite de consumo excessivo de álcool, segundo a agência noticiosa estatal TASS e a família de Reed. A polícia disse à agência noticiosa estatal RIA-Novosti que Reed se envolveu numa altercação com duas mulheres e uma unidade policial que chegou ao local na sequência de queixas de distúrbios. A polícia alega que Reed resistiu à detenção, atacou o condutor, atropelou outro polícia, fez com que o carro se desviasse ao agarrar o volante e criou uma situação perigosa na estrada, afirmou a RIA.

30 de julho de 2020 - Reed é condenado a nove anos de prisão por ter posto em perigo "a vida e a saúde" de agentes da polícia russa.

1 de abril de 2021 - Os pais de Reed revelam que o filho serviu como guarda presidencial da Marinha durante a administração Obama - um facto que, segundo eles, levou a Rússia a escolhê-lo como alvo.

27 de abril de 2022 - Reed é libertado numa troca de prisioneiros.

14 de junho de 2022 - Reed diz à CNN que apresentou uma petição à Organização das Nações Unidas (ONU), declarando que a Rússia violou o direito internacional com a sua detenção e maus tratos.

BrittneyGriner17de fevereiro de2022 - Brittney Griner, duas vezes medalha de ouro olímpica no basquetebol e estrela da WBNA, é detida na sequência de um controlo aduaneiro no aeroporto de Sheremetyevo. As autoridades russas afirmaram que Griner tinha óleo de canábis na sua bagagem e acusaram-na de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente, uma infração que, segundo o Governo russo, é punível com uma pena de prisão até 10 anos.

7 de julho de 2022 - Griner declara-se culpada de acusações de tráfico de droga num tribunal russo.

4 de agosto de 2022 - Griner é considerada culpada de contrabando de drogas com intenção criminosa e condenada por um tribunal russo a 9 anos de prisão com uma multa de um milhão de rublos (cerca de US$ 16.400).

25 de outubro de 2022 - Numa audiência de recurso, um juiz russo mantém o veredito de Griner, confirmando a sua condenação por tráfico de droga e reduzindo apenas ligeiramente a sua pena de nove anos de prisão.

9 de novembro de 2022 - O advogado de Griner diz à CNN que ela vai ser transferida para uma colónia penal russa, onde deverá cumprir o resto da pena.

8 de dezembro de 2022 - O Presidente dos EUA, Joe Biden, anuncia que Griner foi libertada da prisão russa e está a caminho de casa.

Turquia

Serkan GolgeJulhode 2016 - Durante umas férias na Turquia, Serkan Golge é detido e acusado de ter ligações ao movimento Gulenista. Golge é um físico da NASA , de 37 anos, com dupla nacionalidade turco-americana.

8 de fevereiro de 2018 - Golge é condenado a 7,5 anos de prisão.

setembro de 2018 - Um tribunal turco reduz a pena de prisão de Golge para cinco anos.

29 de maio de 2019 - O Departamento de Estado anuncia que Golge foi libertado.

Andrew BrunsonOutubrode 2016 - Andrew Brunson, natural da Carolina do Norte, é detido em Esmirna, na costa turca do mar Egeu, onde é pastor da Igreja da Ressurreição de Esmirna. Brunson, um pastor evangélico presbiteriano, é mais tarde acusado de conspiração para derrubar o governo turco, perturbação da ordem constitucional e espionagem.

março de 2018 - Uma acusação formal acusa Brunson de espionagem e de ter ligações a organizações terroristas.

12 de outubro de 2018 - Brunson é condenado a três anos e um mês de prisão, mas é libertado com base no tempo cumprido.

Venezuela

Timothy HallettTracy24de abril de2013 - Timothy Hallett Tracy, de Los Angeles, é detido no aeroporto de Caracas, segundo a organização Repórteres sem Fronteiras. Tracy viajou para a Venezuela para fazer um documentário sobre a divisão política que afecta o país.

25 de abril de 2013 - Num discurso transmitido pela televisão, o recém-eleito Presidente Nicolas Maduro diz que ordenou a detenção de Tracy por "financiar grupos violentos".

27 de abril de 2013 -Tracyé formalmente acusado de conspiração, associação para fins criminosos e uso de documento falso.

5 de junho de 2013 -Tracyé libertado da prisão e expulso da Venezuela.

JoshuaHolt26 demaiode 2018 - Joshua Holt e sua esposa venezuelana, Thamara Holt, são libertados pela Venezuela. Os dois estavam presos no país desde 2016. O americano viajou para a Venezuela para se casar com Thamara em 2016 e, pouco tempo depois, foi acusado pelo governo venezuelano de armazenar armas e tentar desestabilizar o governo. Ele ficou preso por quase dois anos sem julgamento.

"Citgo 6"

novembro de 2017 - Depois de chegar a Caracas, na Venezuela, para uma reunião de negócios improvisada, Tomeu Vadell e cinco outros executivos da Citgo - Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano e Jose Angel Pereira - são presos e detidos sob a acusação de desvio de fundos e corrupção. A Citgo é a filial americana da empresa venezuelana de petróleo e gás natural PDVSA. Cinco dos seis homens são cidadãos americanos; um é residente permanente legal nos EUA.

dezembro de 2019 - Os "Citgo 6" são transferidos do centro de detenção, onde estão detidos sem julgamento há mais de dois anos, para prisão domiciliária.

5 de fevereiro de 2020 - São transferidos da prisão domiciliária para a prisão, horas depois de o líder da oposição venezuelana, Juan Guaido, se ter encontrado com o Presidente dos EUA, Donald Trump

30 de julho de 2020 - Dois dos homens - Cárdenas e Toledo - são libertados em prisão domiciliária após uma visita humanitária a Caracas do antigo governador do Novo México Bill Richardson e de uma equipa de negociadores não governamentais.

27 de novembro de 2020 - Os seis executivos do sector petrolífero são considerados culpados e são condenados a penas entre 8 e 13 anos de prisão.

30 de abril de 2021 - Os homens são libertados da prisão para prisão domiciliária.

16 de outubro de 2021 - Os "Citgo 6", todos em prisão domiciliária, são detidos pelo serviço de informações do país, o SEBIN, poucas horas depois da extradição de Alex Saab, um financeiro colombiano próximo de Maduro.

8 de março de 2022 - Cárdenasé um dos dois detidos libertados da prisão. O outro, Jorge Alberto Fernandez, cidadão cubano-americano com dupla nacionalidade, detido na Venezuela desde fevereiro de 2021, foi acusado de terrorismo por transportar um pequeno drone doméstico. As libertações ocorrem após uma viagem tranquila a Caracas de uma delegação do governo dos EUA.

1 de outubro de 2022 - O Presidente dos EUA, Joe Biden, anuncia a libertação e o regresso de Toledo, Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano e Pereira.

Matthew Heath

setembro de 2020 - É detido e acusado de terrorismo na Venezuela.

20 de junho de 2022 - A família de Heath declara que ele tentou suicidar-se. "Estamos cientes de relatos de que um cidadão dos EUA foi hospitalizado na Venezuela", diz um porta-voz do Departamento de Estado. "Devido a considerações de privacidade, não temos mais comentários".

1 de outubro de 2022 - O Presidente dos EUA, Biden, anuncia a libertação e o regresso de Heath.

Airan Berry e Luke Denman

4 de maio de 2020 - O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, afirma que dois "mercenários" americanos foram detidos após uma tentativa falhada de golpe de Estado para o capturar e destituir. Maduro identifica os americanos capturados como Luke Denman, 34, e Airan Berry, 41. Na televisão estatal, Maduro brandiu o que afirma serem os passaportes e as cartas de condução dos EUA dos dois homens, juntamente com o que diz serem os seus cartões de identificação da Silvercorp, uma empresa de serviços de segurança sediada na Florida.

5 de maio de 2020 - Denman aparece na televisão estatal venezuelana. É mostrado a olhar diretamente para a câmara, contando o seu papel em "ajudar os venezuelanos a retomar o controlo do seu país".

7 de agosto de 2020 - Os procuradores anunciam que Berry e Denman foram condenados a 20 anos de prisão.

20 de dezembro de 2023 - É anunciado que os EUA chegaram a um acordo para garantir a libertação de 10 americanos, incluindo Berry e Denman, detidos na Venezuela.

