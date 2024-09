Explosões desconhecidas em dispositivos sem fio aumentam especulações de operações secretas israelenses

Cerca de vinte e quatro horas depois, walkie-talkies explodiram em uma nova onda de bombardeios no Líbano, de acordo com uma fonte de segurança ao CNN.

Os ataques suspeitos contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, fazem parte de uma série de operações secretas que o governo israelense se recusa a reconhecer, mas que são alegadamente realizadas por operativos israelenses.

Resposta ao massacre de Munique

A história de Israel plantar explosivos em dispositivos de telecomunicação remonta a 1972, como retaliação ao ataque dos Jogos Olímpicos de Munique pelo grupo militante palestino Setembro Negro, que resultou na morte de 11 israelenses, incluindo atletas.

Em resposta, Israel lançou a "Operação Cólera de Deus" e passou anos rastreando those envolvidos no Massacre de Munique.

Mahmoud Hamshari, o representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Paris, foi um dos alvos. Operativos não identificados, supostamente ligados à inteligência israelense, invadiram sua casa e plantaram uma bomba em seu telefone, antes de agendar uma entrevista telefônica com Hamshari, que estava se passando por jornalista italiano. Quando ele atendeu a ligação e se identificou, a bomba foi ativada por controle remoto.

O 'engenheiro'

Os ataques desta semana lembraram a muitos a morte de Yahya Ayyash, o principal fabricante de bombas do Hamas, conhecido como "o engenheiro". Ayyash foi morto em Gaza depois que seu telefone, que havia sido carregado com 50 gramas (1,76 onças) de explosivos, explodiu perto de sua cabeça. Depois de sua morte, dezenas de israelenses foram mortos em quatro ataques suicidas de retaliação.

Cientistas nucleares iranianos

Desde 2010, cinco cientistas nucleares iranianos foram mortos em assassinatos ligados a estrangeiros, enquanto Israel tenta impedir que seu maior adversário desenvolva armas nucleares. Em agosto de 2015, no auge dos assassinatos, o então ministro da Defesa israelense, Moshe Ya’alon, disse de forma enigmática à revista alemã Der Spiegel que não podia ser responsabilizado "pela expectativa de vida dos cientistas iranianos".

Experts acreditam que Israel e os Estados Unidos foram responsáveis pelo deployment do complexo vírus de computador chamado Stuxnet que destruiu centrífugas em uma instalação nuclear iraniana em 2010.

Oficiais iranianos disseram que acreditam que o ataque cibernético, que atingiu centrífugas, incluindo aquelas nas usinas nucleares de Natanz e Bushehr, teve origem em Israel e nos Estados Unidos, mas nenhum dos dois países comentou sobre a origem do malware. O Stuxnet foi uma das primeiras vezes que um ataque cibernético teve uma consequência fora do ciberespaço, fazendo com que as centrífugas girassem descontroladamente sem serem notadas. O ataque ao pager parece ser outro exemplo de um ataque cibernético causando uma consequência física, diferente de roubar dinheiro de uma conta bancária ou derrubar um site.

Mohsen Fakhrizadeh, que era o chefe cientista nuclear do Irã, foi assassinado a leste de Teerã em 2020 por uma metralhadora controlada por rádio operando de um Nissan próximo. Oficiais iranianos disseram que a arma havia usado inteligência artificial e reconhecimento facial para detectar Fakhrizadeh e abrir fogo, antes que o carro, supostamente carregado com explosivos, se autodestruísse.

As principais autoridades iranianas culparam Israel pelo assassinato. Israel não comentou.

Inteligência humana

Enquanto muitos desses assassinatos têm um aspecto de ficção científica, experts enfatizaram que cada operação requer altos níveis de inteligência humana que levantam questões sobre os protocolos de segurança dos adversários de Israel. Depois do assassinato de Fakhrizadeh, analistas de inteligência enfatizaram que um país ou ator ainda teria tido que contrabandear equipamento especializado para realizar a operação.

Depois dos eventos desta semana, alguns especularam que as explosões poderiam ter sido causadas por uma violação de segurança cibernética israelense que fez com que as baterias de lítio nos walkie-talkies superaquecessem e explodissem.

Mas David Kennedy, um ex-analista de inteligência da Agência de Segurança Nacional dos EUA, disse ao CNN que as explosões foram "demais para isso ser um hack remoto e direto que sobrecarregaria o walkie-talkie e causaria uma explosão de bateria de lítio".

Kennedy disse que era mais provável que Israel tivesse operativos humanos no Hezbollah que pudessem interceptar a cadeia de suprimentos e adulterar os dispositivos. "Os walkie-talkies teriam sido implantados com explosivos e provavelmente só detonariam quando uma certa mensagem fosse recebida", disse ele.

O New York Times relatou nesta terça-feira que Israel havia escondido explosivos dentro de um lote de walkie-talkies encomendados à fabricante taiwanesa Gold Apollo e destinados ao Hezbollah, e que um interruptor estava embutido para detoná-los por controle remoto, de acordo com oficiais americanos e outros briefados sobre a operação.

Em alguns casos, Israel é pensado para ter confiado em ativos de inteligência humana para assassinar seus inimigos em vez de operações de alta tecnologia. Em julho, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerã por um dispositivo explosivo que havia sido ocultado de forma sigilosa na casa de hóspedes onde ele estava ficando, dois meses antes de ser detonado, segundo uma fonte familiarizada com o assunto ao CNN.

No entanto, o governo iraniano e o Hamas afirmam que o assassinato de Haniyeh foi realizado por um "projétil de curto alcance", contradizendo a informação informada ao CNN.

O governo iraniano e o Hamas afirmam que Israel realizou o assassinato. Israel não confirmou nem negou sua participação.

