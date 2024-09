Explorar as possibilidades de um contrato de poupança habitacional:

Às vezes, as pessoas assinam um contrato de bauspar, seja como parte de um plano dos pais ou como uma ambição futura: tomar um empréstimo hipotecário. Nem todos os indivíduos têm certeza sobre a sua vontade de possuir uma propriedade no futuro. E mesmo que tenham, os planos mudam. Isso não é um grande problema no final. O saldo acumulado deste plano é relativamente flexível, enquanto a hipoteca bauspar está dentro de certos limites. Com um contrato de bauspar:

1. Utilização para Aquisição ou Renovação de Propriedade

De acordo com os termos gerais e condições para contratos de bauspar (ABB) e a Lei das Caixas de Poupança, o objetivo de um contrato de bauspar é para uso residencial. Isso o diferencia dos contratos de poupança tradicionais, indica Christian König da Associação das Caixas de Poupança Privadas.

O saldo e a hipoteca bauspar podem ser utilizados para vários fins, como a aquisição ou construção de propriedade residencial, manutenção ou melhoria de uma propriedade, aquisição de terreno para construção, desenvolvimento de áreas residenciais, resgate de um empréstimo de construção ou aquisição de cotas em fundos imobiliários.

Quando utilizado dessa forma, os poupadores não precisam se preocupar com a perda da sua ajuda à habitação concedida pelo estado. Em todos os outros usos, seria necessário devolvê-la, menciona Niels Nauhauser do Centro de Consumidores da Baden-Württemberg. No entanto, isso se aplica apenas a um máximo de 70 euros de ajuda por ano.

2. Manter o Saldo Inalterado

Se um contrato estiver qualificado para alocação (poupança suficiente para requerer a hipoteca bauspar), não é necessário utilizá-lo imediatamente. Também é possível deixar o contrato em espera por algum tempo. Isso é particularmente recomendado se você não deseja comprar uma propriedade no momento, mas a sua aquisição é iminente e você precisará da quantia bauspar nessa ocasião, aconselha uma página de informações do banco de poupança. Após a alocação, os poupadores têm pelo menos 10,5 anos para ainda utilizar o contrato para fins residenciais, de acordo com Christian König.

No entanto, se estiver claro que não haverá necessidade de aquisição ou renovação de propriedade e não houver outro uso residencial para o contrato de bauspar, o saldo pode ser deixado no contrato. No entanto, se isso é vantajoso ou não, depende da situação, de acordo com Nauhauser. Geralmente, as taxas de juro das poupanças são piores lá do que, por exemplo, nas contas de dia a dia ou de prazo fixo. No entanto, de acordo com o Centro de Consumidores do NRW, alguns contratos de bauspar mais antigos oferecem boas taxas de juro - às vezes também há a opção de juro bônus.

3. Continuar as Poupanças

Após a alocação, o contrato de bauspar geralmente pode ser continuado. Embora a quantia máxima de poupança esteja fixada na assinatura do contrato, ela pode ser aumentada com o acordo da caixa de poupança, indica Christian König. "Isso pode ser sensato se a quantia bauspar originalmente acordada não for mais suficiente para o projeto agora planejado", diz o banco de poupança. Nesse caso, os poupadores devem definitivamente agendar uma reunião de consulta com o seu banco ou caixa de poupança.

4. Transferência para Terceiros

Se você não tiver uso para o contrato de bauspar, mas seus filhos, netos, sobrinhos ou outros familiares poderiam se beneficiar do dinheiro para o seu projeto de construção, o contrato pode ser transferido com o acordo da caixa de poupança. Os beneficiários se beneficiam dos esforços de poupança anteriores e podem alcançar a alocação mais rapidamente.

Por falar nisso: No caso do falecimento de um poupador da caixa de poupança, seus herdeiros ou pessoas nomeadas no contrato assumem automaticamente os direitos do poupador da caixa de poupança e podem continuar a poupar ou aplicar pelo empréstimo.

5. Apenas levantar o saldo

Se um contrato de caixa de poupança estiver qualificado para alocação, os poupadores da caixa de poupança podem levantar o seu saldo e requerer o empréstimo hipotecário. No entanto, a apresentação do pedido de empréstimo é opcional, diz König. Aqueles que optarem por não apresentar simplesmente receberão o saldo com juros, menos as taxas de conclusão e administração, bem como quaisquer prêmios de construção de habitação recebidos. "Nesse caso, o contrato termina após você ter recebido o seu saldo", diz König.

6. Rescisão

"Alternativamente, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento", diz König, independentemente de o contrato estar qualificado para alocação ou não. "Nesse caso, o poupador da caixa de poupança perde o direito ao empréstimo e ao prêmio de construção de habitação." Existem exceções a isso em certos casos de dificuldades dos clientes.

Poupança para um Dia de Chuva

Mesmo que você não esteja planejando utilizar o seu saldo bauspar para aquisição ou renovação de propriedade imediatamente, ele pode atuar como um fundo de emergência. A flexibilidade do saldo o torna uma opção adequada para poupar para despesas inesperadas.

Transição para outras Oportunidades de Investimento

Se a sua situação financeira mudar ou se você encontrar melhores oportunidades de investimento com retornos mais elevados, pode considerar a transição do seu saldo bauspar para outras formas de investimento. No entanto, é crucial pesar os potenciais retornos contra os potenciais riscos e considerar a busca de conselhos financeiros especializados antes de tomar uma decisão dessas.

