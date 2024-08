Melhorando a Conexão Online Para Navegação na Web Melhorada - Exploradores espaciais expressam preocupação com as intenções da Starlink de ter satélites mais luminosos

SpaceX está planejando uma atualização para sua constelação de satélites Starlink, com a nova fase visando fornecer acesso à internet global através de smartphones sem a necessidade de antenas extras, graças aos satélites de Acesso Direto à Célula (DTC). No entanto, astrônomos de todo o mundo estão alarmados, uma vez que esses novos satélites poderiam ser até cinco vezes mais brilhantes do que os satélites Starlink atuais, de acordo com um estudo do União Astronômica Internacional (IAU).

Em 3 de janeiro deste ano, a SpaceX lançou seis versões de teste desses satélites DTC. Após testes bem-sucedidos, a SpaceX apresentou um pedido aos órgãos reguladores dos EUA para permissão para lançar 7500 satélites DTC, que orbitarão a uma altitude de 340 a 345 quilômetros. Isso levou a IAU a examinar as potenciais consequências.

Esses satélites são quase cinco vezes mais brilhantes do que os satélites Starlink existentes

Anthony Mallama e seus colegas pesquisadores do "Centro IAU para Proteção do Céu Escuro e Silencioso contra Interferência de Constelação de Satélites" analisaram relatórios globais sobre os seis satélites protótipo atualmente em órbita, bem como realizaram medições precisas usando o telescópio robótico MMT9 no Observatório Especial Russo de Astrofísica no Cáucaso. Os resultados revelaram que os novos satélites poderiam ser até 4,9 vezes mais brilhantes do que os satélites Starlink atuais.

No entanto, esses resultados podem apenas oferecer uma impressão preliminar, esclarecem os cientistas. Ainda não está claro, por exemplo, qual é o papel da antena do satélite em sua luminosidade. No passado, a SpaceX colaborou com astrônomos, implementando estratégias como revestimentos externos menos reflexivos para minimizar a luminosidade do satélite. "Caso essas abordagens sejam bem-sucedidas para os satélites DTC, o aumento da luminosidade pode ser reduzido pela metade, potencialmente reduzindo-o para um aumento de 2,6 vezes no cenário ideal", afirmam Mallama e seus colegas.

A SpaceX atualmente gerencia mais de 6000 satélites Starlink em órbita baixa da Terra, com o objetivo de chegar a mais de 34.000 no futuro. À medida que seus números aumentam, torna-se cada vez mais difícil para os astrônomos realizar observações ininterruptas. Portanto, a IAU tem operado seu próprio serviço de monitoramento de satélites nos últimos dois anos, ajudando os astrônomos a planejar suas observações.

A União Europeia expressou preocupação com a crescente luminosidade dos satélites DTC da SpaceX, uma vez que eles poderiam potencialmente prejudicar as observações astronômicas devido ao seu potencial de serem até cinco vezes mais brilhantes do que os satélites Starlink atuais. O Observatório Europeu do Sul, um membro proeminente da comunidade astronômica europeia, expressou suas preocupações sobre o impacto desses satélites brilhantes em sua pesquisa científica.

