Explicação do rápido decréscimo da duração do dia

Com o fim do verão, os amantes do sol começam a notar que as noites estão ficando mais longas a um ritmo acelerado. Especialistas forneceram insights sobre por que a escuridão está chegando mais cedo agora.

A redução da duração do dia está aumentando diariamente até o equinócio de outono, no final de setembro, quando excederá 4 minutos por dia. No entanto, nos solstícios de verão e inverno, a diferença é de pouco mais de meio minuto. Os dias na Alemanha vêm ficando gradualmente mais curtos desde meados de junho. Mas o que causa a variação na duração do dia em primeiro lugar? De acordo com Klaus Reinsch, do Instituto de Astrofísica e Geofísica da Universidade de Göttingen, é a trajetória aparente do sol no céu.

O caminho do sol no céu, que reflete a órbita da Terra em torno do sol, forma uma curva semelhante a uma onda senoidal. Essa curva fica mais plana nos solstícios de verão e inverno, alcançando seu ponto mais íngreme entre eles nos equinócios de primavera e outono. Nessas épocas, o sol se move através do equador celeste, transformando-se entre os hemisférios norte e sul, de acordo com o especialista. A declinação do sol, ou latitude celeste, sofre mudanças significativas diariamente nesses pontos, levando a uma mudança na duração do dia.

Diferências marcantes entre Norte e Sul

Na Alemanha, a variação na duração do dia é bastante significativa ao longo do ano. Há grandes discrepancies entre o Norte e o Sul, como ilustrado por esses exemplos contrastantes: Sylt, localizada a 55 graus de latitude norte, experimenta dias com menos de 7 horas no final do ano, mas mais de 17 horas em junho. Enquanto isso, os Alpes Bávaros, localizados a 47 graus de latitude norte, testemunham cerca de 8 horas de luz do dia no inverno e menos de 16 horas no verão.

Carolin Liefke, do Haus der Astronomie em Heidelberg, acredita que a causa principal dessas diferentes durações do dia é o eixo inclinado da Terra. Consequentemente, a região fica iluminada ou em escuridão por meio ano nos pólos, dependendo de sua orientação, enquanto há poucas alterações na duração do dia no equador.

