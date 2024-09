- Expansão nacional da aranha Nosferatu: avaliando seu perigo potencial

Introduzido nos EUA em 2005, o aracnídeo Nosferatu tornou-se amplamente distribuído pelo país. Originário do Mediterrâneo, este bicho-papão apresenta características únicas.

Este tipo de aranha prospera no calor e pode ser frequentemente encontrado dentro de edifícios. De acordo com a União Alemã para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade (NABU), o aracnídeo Nosferatu (Zoropsis spinimana) está quase em todo o lugar na Alemanha. Com quase dois centímetros de comprimento e uma envergadura de até seis centímetros, é uma das maiores aranhas do país.

A Aranha Nosferatu Pode Picar, Mas Raramente o Faz

A aranha também é uma das poucas aranhas na Alemanha que pode potencialmente picar humanos, de acordo com a NABU. No entanto, seu veneno não representa perigo para os seres humanos e sua picada se sente como uma leve picada de vespa no máximo. Ela pica raramente, geralmente apenas quando provocada.

A primeira descoberta da aranha Nosferatu na Alemanha ocorreu em 2005, na região de Baden-Württemberg. Hoje, ela não é mais rara.only no outono de 2022, foram relatados mais de 25.000 novos avistamentos na plataforma NABU-naturgucker.de, totalizando cerca de 35.000 relatórios de mais de 20.000 pessoas.

A aranha, que pertence à família dos aracnídeos caçadores, está sendo cada vez mais encontrada ao ar livre, em parques ou jardins. Temperaturas mais altas nos verões recentes em Baden-Württemberg são consideradas como um fator contribuinte para sua disseminação, de acordo com Hubert Höfer do Museu de História Natural de Karlsruhe. A aranha é particularmente comum nesta região ao longo do vale do Reno.

Como a Aranha Ganhou Seu Nome

A NABU observa que a aranha Nosferatu pode grudar em superfícies de vidro verticais devido a pelos especializados. Apesar de pertencer à ordem das aranhas tecelãs, ela não tece teias, em vez disso, caça sua presa.

O nome da aranha vem de sua semelhança física com o vampiro Nosferatu do filme mudo de 1922.

Se você encontrar uma aranha Nosferatu em sua casa, Höfer aconselha a ficar calmo: "Temos aranhas em todas as nossas casas e apartamentos". Se ela o incomodar, você pode simplesmente soltá-la do lado de fora.

A aranha Nosferatu, apesar de ser uma das poucas aranhas na Alemanha que pode potencialmente picar humanos, não representa perigo para os seres humanos devido ao seu veneno inofensivo. Outras regiões fora da Alemanha também começaram a relatar avistamentos desta aranha peculiar, provavelmente influenciadas pela crescente interconexão global.

Leia também: