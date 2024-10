Exercício como possibilidade de aliviar a depressão?

Lutar eternamente contra o cansaço e a falta de motivação é comum na depressão. A atividade física e o exercício podem aliviar outros sintomas associados à depressão. No entanto, iniciar a ação pode ser uma tarefa assustadora para quem luta contra essa doença mental. Existem esportes específicos que poderiam ser benéficos? E quais métodos podem ser empregados para incentivar o movimento?

A depressão é um transtorno mental prevalente na Alemanha, afetando milhões. Ela pode ser tratada por meio de diversas formas, como psicoterapia, medicação e atividade física. O exercício foi comprovado por pesquisas científicas a ajudar a aliviar os sintomas da depressão.

No entanto, para muitos que sofrem com ela, tornar-se ativo parece impossível. A essência da depressão muitas vezes inclui letargia e falta de emoção. No entanto, como Jens Kleinert, professor de psicologia do esporte e saúde na Universidade do Esporte de Colônia, explica, a inatividade não vai melhorar seu estado. O esporte e o exercício são frequentemente usados em conjunto com o tratamento da depressão em ambos os settings clínicos e ambulatoriais.

De acordo com Kleinert, existem quatro fatores principais que contribuem para o impacto positivo dos esportes na depressão: ativação, elevação do humor, melhora da auto-conceição e aumento da integração social.

Aumentando os Níveis de Atividade

O exercício regular e a atividade física ajudam a combater o cansaço e a letargia. "Indivíduos deprimidos sentem-se mais vigorosos, acordados e ativos", diz Kleinert, o que torna as tarefas diárias mais gerenciáveis.

Explorando as Emoções

A depressão muitas vezes leva a um vazio emocional, como Kleinert destaca. "O esporte pode frequentemente proporcionar uma rachadura nessa barreira emocional, pelo menos parcialmente", diz ele, já que diferentes sentimentos estão envolvidos em vários esportes, como melhora, vitória ou derrota, especialmente quando se exercita com outros.

Melhorando a Imagem de Si Próprio

Aqueles que sofrem de depressão lutam com a auto-estima e a imagem corporal. O exercício e a atividade física podem ajudar a superar esses desafios. "Eles aprendem novas habilidades ou melhoram suas habilidades, como força, flexibilidade ou resistência", diz Kleinert. "O corpo é percebido positivamente e uma mudança positiva é notada, o que aumenta a auto-estima."

Sentindo-se Conectado

A retirada social e os sentimentos de isolamento são frequentes em pacientes deprimidos. O exercício, especialmente as atividades em grupo, pode ajudar a aliviar esses problemas, diz Kleinert. "Atividades em grupo como esportes em equipe, ioga ou treinamento de fitness conjunto promovem um senso de comunidade."

Para aqueles que podem estar hesitantes em se envolver em esportes em equipe ou atividades em grupo, há outras opções igualmente eficazes.

Os Esportes Mais Eficazes

Em essência, qualquer atividade que envolva movimento pode ajudar a combater a depressão. Um meta-estudo britânico examinou 218 ensaios clínicos randomizados com mais de 14.000 participantes que sofriam de depressão e comparou a eficácia de vários esportes. Os resultados indicaram que a caminhada, a corrida e a ioga, especialmente quando praticadas em intensidades mais altas, proporcionaram benefícios particularmente significativos.

O treinamento de resistência foi há muito tempo considerado eficaz contra a depressão devido à sua influência positiva nas mudanças neurais, diz Kleinert. O treinamento de força e

Leia também: