Examinar o armamento do inventário de mísseis do Irão e descrever as táticas de Israel para enfrentá-los.

O recente ataque aéreo, mais intenso do que um incidente semelhante em abril, agravou significativamente a situação, tornando esse período extremamente volátil no Oriente Médio. Essa escalada séria ocorre em meio a uma atmosfera já tensa, enquanto um importante conflito geopolítico se desenrola na região.

Vamos mergulhar nas capacidades de mísseis do Irã e nos sistemas de defesa empregados pelos países da região, incluindo Israel.

Mísseis do Irã

Teerã ostenta um vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro com uma variedade de alcances, de acordo com um relatório de 2021 do Projeto Ameaça de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). O número exato de cada tipo de míssil permanece desconhecido. No entanto, o general da Força Aérea dos EUA, Kenneth McKenzie, informou ao Congresso em 2023 que o Irã possuía mais de 3.000 mísseis balísticos, conforme relatado pelo site Iran Watch do Projeto Wisconsin sobre Controle de Armas Nucleares neste ano.

Mísseis balísticos seguem uma trajetória que os leva para fora ou perto da atmosfera da Terra, antes que a carga útil de guerra se separe do foguete e mergulhe de volta para sua meta. Especialistas em armas analisaram vídeos verificados nas redes sociais do local e relataram que o Irã utilizou variantes do míssil balístico Shahab-3 no recente ataque a Israel.

O Shahab-3 é a base de todos os mísseis balísticos de médio alcance do Irã, usando propelente líquido, como afirmado pelo coordenador de pesquisa do Armament Research Services (ARES), Patrick Senft. O Shahab-3 entrou em serviço em 2003, transportando uma carga útil entre 760 e 1.200 quilogramas (1.675 a 2.645 libras) e pode ser lançado de lançadores móveis e silos.

O Iran Watch diz que a versão mais recente do Shahab-3, os mísseis Ghadr e Emad, têm precisões de menos de 300 metros (aproximadamente 1.000 pés) de suas metas. A mídia iraniana relatou que Teerã usou um novo míssil, o Fattah-1, nos ataques. O Irã descreve o Fattah-1 como um míssil hipersônico - ou seja, viaja a cinco vezes a velocidade do som (cerca de 3.800 milhas por hora, 6.100 quilômetros por hora).

No entanto, quase todos os mísseis balísticos atingem a velocidade hipersônica durante seus voos, especialmente quando mergulham em direção às suas metas. Analistas apontaram que o termo "hipersônico" é comumente usado para se referir a armas avançadas, como veículos de glide hipersônicos e mísseis de cruzeiro hipersônicos, que podem manobrar a velocidades hipersônicas dentro da atmosfera da Terra. Essas armas são extremamente difíceis de abater devido a suas capacidades avançadas.

No entanto, o Fattah-1 não é nenhum deles, de acordo com Fabian Hinz, pesquisador sênior do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que escreveu sobre o assunto no ano passado. Hinz explica que o Fattah-1 parece ter uma carga útil em um veículo de reentrada manobrável, permitindo que ele faça ajustes para evitar defesas de mísseis durante uma breve parte de sua descida para sua meta.

Embora isso seria uma melhora em relação aos mísseis anteriores do Irã, os analistas permanecem céticos de que o Irã teria usado o novo míssil pela primeira vez na terça-feira à noite. "É um de seus mísseis balísticos mais novos, e eles têm muito a perder ao usá-lo", disse Trevor Ball, ex-técnico sênior de desativação de explosivos do Exército dos EUA. "Israel obteria informações valiosas sobre suas capacidades apenas ao usá-lo. Há também a chance de que ele não funcione, dando ao Israel ainda mais informações sobre suas capacidades. Eles obtêm propaganda gratuita e não arriscam nada ao dizer que foi usado".

Sistemas de defesa de Israel

Israel possui uma variedade de sistemas para repelir ataques de diferentes tipos de mísseis, como mísseis balísticos com trajetórias que os levam para fora da atmosfera e mísseis de cruzeiro e foguetes de baixa altitude.

Muitos holofotes foram colocados em seu altamente eficiente sistema Iron Dome, que é usado para interceptar foguetes e armas de artilharia entrantes. No entanto, o Iron Dome serve apenas como a camada base da defesa de mísseis de Israel e não seria empregado para combater os mísseis balísticos lançados na terça-feira à noite, de acordo com a Organização de Defesa de Mísseis de Israel (IMDO).

O sistema David's Sling, que protege contra ameaças de curto e médio alcance, é o próximo nível de defesa de mísseis, de acordo com o IMDO. O David's Sling é um projeto conjunto entre o RAFAEL Advanced Defense System de Israel e a gigante de defesa dos EUA Raytheon, empregando interceptores cinéticos Stunner e SkyCeptor para eliminar alvos a até 186 milhas de distância, de acordo com o Projeto Ameaça de Mísseis do CSIS.

Os sistemas Positive Arrow 2 e Arrow 3, desenvolvidos em conjunto com os Estados Unidos, são os níveis mais altos de mecanismos de defesa de mísseis de Israel.

O Arrow 2 usa guerrafracas para destruir mísseis balísticos entrantes em sua fase terminal - enquanto mergulham em direção às suas metas - na atmosfera superior, de acordo com o CSIS. O Arrow 2 tem um alcance de 56 milhas e uma altitude máxima de 32 milhas, de acordo com a Aliança de Defesa de Mísseis, que classificou o Arrow 2 como uma atualização dos sistemas de defesa Patriot de mísseis que o Israel já usava nessa função.

Enquanto isso, o Arrow 3 usa tecnologia de impacto para interceptar mísseis balísticos entrantes no espaço, antes que eles reentrem na atmosfera em seu caminho para as metas. Durante o ataque na terça-feira à noite, o Exército dos EUA lançou pelo menos 12 munições antimísseis contra os mísseis iranianos entrantes. A resposta dos EUA veio dos destróieres guiados a mísseis da Marinha USS Cole e USS Bulkeley, que estavam operando no mar Mediterrâneo oriental, disse o porta-voz do Pentágono, major-general Pat Ryder. O Pentágono não especificou os interceptores usados, mas os destróieres dos EUA estão equipados com o sistema de defesa de mísseis balísticos Aegis, com mísseis interceptores que podem atingir e destruir mísseis balísticos entrantes em suas fases intermediária ou terminal.

Jordan's sistema de defesa aérea engajou mísseis iranianos durante um incidente noturno na terça-feira, de acordo com uma autoridade jordaniana, sem fornecer informações detalhadas.

Durante um ataque iraniano a Israel em abril, vários projéteis iranianos foram abatidos com sucesso por aeronaves militares israelenses e americanas. No entanto, o Irã utilizou principalmente drones de baixa velocidade neste ataque, tornando-os alvos mais fáceis para os caças de combate em comparação com a descida vertical rápida das ogivas balísticas destinadas a alvos israelenses.

Este relatório inclui contribuições de CNN's Gianluca Mezzofiore e Haley Britzky.

