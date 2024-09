'Exame de Ações Incentivadas pelo Ódio': O Matamento de um Menino Japonês Causa Reflexão sobre o Crescente Nacionalismo na China

A trágica morte de uma jovem alma voltou a colocar em destaque a intrincada ligação entre os dois maiores poderes econômicos da Ásia, moldada por seu passado marked by guerra e as dinâmicas de poder que resultam da ascensão da China.

Um menino de dez anos, filho de pai japonês e mãe chinesa, perdeu a vida devido a um incidente de esfaqueamento na cidade do sul de Shenzhen em uma quarta-feira. Este incidente marcou o segundo ataque de faca contra crianças japonesas e o terceiro ataque contra estrangeiros na China nos últimos meses.

As autoridades chinesas permaneceram em silêncio sobre as motivações por trás de cada ocorrência, rotulando-as como "incidentes isolados" que poderiam ocorrer em qualquer parte do mundo.

No entanto, alguns moradores de Shenzhen e comentaristas online viram o assassinato à luz do dia em uma das cidades mais cosmopolitas da China como uma razão para uma introspecção urgente sobre o papel da propaganda nacionalista e do xenofobismo na instigação de tais atos.

Um morador de Shenzhen expressou seus sentimentos ao deixar uma rosa branca na frente da escola japonesa após a morte do menino. Eles disseram: "Como chinês, sinto-me triste, indignado e envergonhado. Este tipo de violência surge da nutrição de ódio [...] Não há bondade em instilar ódio desde cedo."

O sentimento ecoou as críticas e postagens on-line que surgiram, muitas das quais foram apagadas pelas plataformas de mídia social chinesas.

Um blogueiro chinês, em um artigo viral agora excluído no WeChat, sugeriu: "A retórica 'anti-japonesa' baseada em narrativas nacionalistas cresceu para dominar a internet. Essas declarações on-line inevitavelmente transbordarão para o 'mundo real'."

O incidente deixou a comunidade japonesa na China abalada, levando algumas das maiores empresas do Japão a considerar a repatriação de seus funcionários e familiares. Isso poderia potencialmente prejudicar os recentes esforços de Pequim para atrair empresas japonesas a investir na China, em meio a uma saída maciça de capital estrangeiro da economia enferma da China.

Feridas Antigas

O Japão tem sido um alvo de longa data do ressentimento nacionalista chinês, decorrente de sua brutal invasão e ocupação durante a Segunda Guerra Mundial. Gerações de chineses foram educadas sobre as atrocidades cometidas pelos soldados japoneses através de livros didáticos e televisão estatal.

Este ressentimento é ainda mais alimentado por disputas territoriais no Mar da China Oriental e tensões geopolíticas, à medida que a China fervilha de raiva pelo que considera a aliança cada vez mais profunda do Japão com os Estados Unidos para frustrar sua ascensão.

A China intensificou sua "educação patriótica" sob Xi Jinping, que frequentemente evoca o "século de humilhação" da China para mobilizar o apoio público para sua agenda nacionalista para afirmar o poder chinês no palco global.

O incidente de esfaqueamento coincidiu com o aniversário da invasão do Japão do nordeste da China, um dia comemorado com sirenes e momentos de silêncio em todo o país.

O momento sensível deu origem à especulação de que o ataque foi motivado pelo ódio.

Um raro comunicado emitido na semana passada por dezenas de chineses que vivem no Japão condenou o ataque e pediu reflexão sobre as "causas subjacentes".

Assinado por intelectuais, profissionais, empresários e estudantes com seus nomes verdadeiros, o comunicado lançou uma crítica aguda às políticas de Pequim e comprometeu-se a corrigir a "situação preocupante".

Pequim negou as acusações.

"Não há educação anti-japonesa na China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Jian na segunda-feira.

"Defendemos o aprendizado com a história, não para perpetuar o ódio, mas para evitar que a tragédia da guerra aconteça novamente."

Clickbait Nacionalista

O Partido Comunista Chinês tem cultivado o nacionalismo há muito tempo para fortalecer sua legitimidade.

Sob Xi, a internet heavily censored da China testemunhou um aumento da retórica ultra-nacionalista e anti-japonesa. Em alguns casos, a raiva parece ter sido fomentada pelo governo chinês e meios de comunicação estatais para pressionar Tóquio, como a "indignação coordenada" do ano passado sobre o lançamento de águas residuais tratadas da usina nuclear de Fukushima.

Em outros casos, o nacionalismo é empregado como isca para cliques por influenciadores on-line que muitas vezes promovem retórica jingoísta e teorias da conspiração para atrair tráfego. Um homem chinês recentemente ficou viral após postar um vídeo de si mesmo profanando o Santuário Yasukuni em Tóquio, um símbolo controverso da herança militar do Japão que honra os mortos de guerra do país, incluindo alguns condenados por crimes de guerra.

Alguns dessa ódio on-line transbordaram para escolas japonesas nas maiores cidades da China com uma presença significativa de negócios e trabalhadores japoneses. Desde o ano passado, centenas de vídeos incitando hostilidade e desconfiança dessas instalações surgiram em sites de streaming de vídeo chineses. Muitos pediram o fechamento das escolas, e alguns até acusaram-nas de treinar espiões japoneses.

"Conspirações contra escolas japonesas evoluíram para um atalho para conteúdo viral", escreveu um blogueiro no WeChat na semana passada, após analisar quase 300 clipes na plataforma de vídeo Kuaishou, que ele afirmou ter atraído mais de 2 milhões de curtidas.

Após o artigo, a Kuaishou suspendeu mais de 90 contas que espalharam hostilidade entre a China e o Japão, de acordo com um comunicado lançado no sábado.

Há preocupações sobre a influência do crescente xenofobismo on-line em crianças chinesas.

Zhang, uma assistente de ensino em uma escola particular em Xangai, disse que notou crianças com seis anos retratando japoneses como vilões.

"Crianças do primeiro ano frequentemente usam termos pejorativos para indivíduos japoneses quando encontram bandeiras japonesas em seus livros de histórias. Além disso, eles desenham ilustrações de conflitos, com os adversários sempre sendo japoneses ou americanos. Isso não é algo que ensinamos na escola", disse uma mulher à CNN. "Suspeito que as crianças tenham pegado esse sentimento anti-japonês da TV, de vídeos virais na internet ou possivelmente de suas famílias."

'Completamente Inapropriado'

Na segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Takashi Haneda, exigiu que a China tome medidas contra postagens on-line discriminatórias contra o Japão e garanta a segurança dos cidadãos japoneses durante uma reunião com o principal diplomata chinês Yang Jiechi em Nova York.

Haneda declarou: "Conteúdo enganoso e antijaponês nas redes sociais, especialmente aquele que alvo Japanese schools, é prejudicial à segurança das crianças e completamente inadequado", segundo a AP, citando um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Japão. Ele exigiu uma repressão imediata e rigorosa.

Yang, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, prometeu proteger a segurança de todos os estrangeiros na China e pediu ao Japão que mantenha a calma para evitar polarização e escalada.

Uma mãe japonesa reside na cidade do sul da China, Guangzhou, com seus dois filhos. A empresa de automóveis do marido deu à família a opção de voltar para casa, mas eles escolheram ficar.

A mãe anônima explicou que a retórica nacionalista agressiva na internet não representa os sentimentos dos chineses com quem ela interagiu durante sua estadia de dois anos na China.

"Conheço muitas pessoas que não têm má vontade contra o Japão e apreciam o Japão", ela disse à CNN.

Ela expressou sua confusão e tristeza. "Estou profundamente triste com a tragédia. No entanto, também estou desapontada com o fato de que muitos japoneses têm hostilidade contra a China devido a esse incidente. Uma pessoa pode cometer atos hediondos, mas não significa que todas as pessoas do país são causadoras de problemas. Only experimentei bondade e calor dos chineses que conheci em Guangzhou."

Alguns de seus amigos chineses em Shenzhen vizinho visitaram a escola japonesa para colocar flores como um gesto de condolência.

Até sexta-feira à noite, a escola havia recebido mais de 1.000 buquês, segundo o consulado japonês em Guangzhou - uma demonstração de solidariedade até mesmo de moradores de cidades distantes.

Alguns dos tributos incluíam mensagens de desculpas. "Criança, sinto muito, descanse em paz", dizia uma nota assinada por "uma mãe em Shenzhen".

"Espero que não haja hostilidade no céu", lia-se em outra.

O incidente gerou discussões sobre o impacto da propaganda nacionalista e do xenofobismo na China, com alguns cidadãos chineses expressando pesar e desculpas pelas ações de alguns.

Apesar do incidente infeliz, a China continua a atrair investimento estrangeiro, inclusive de empresas japonesas, demonstrando a crença do mundo no potencial econômico do país.

