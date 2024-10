Evento trágico no Burkina Faso resulta em cerca de 600 mortes, superando análises anteriores das forças de segurança francesas

Militantes afiliados à Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), um grupo ligado à Al-Qaeda que opera no Mali e no Burkina Faso, realizaram um ataque brutal em 24 de agosto. Usando motocicletas, eles abriram fogo indiscriminadamente nas proximidades de Barsalogho, matando vários civis a sangue frio. Os vídeos compartilhados nas redes sociais por contas pró-JNIM mostram mulheres e crianças entre as vítimas, com os sons distintivos de tiros e gritos ecoando ao fundo.

Essa devastadora perda de vidas marca um significativo avanço na região do Sahel, uma região assolada pela lawlessness e atos de terrorismo. A situação foi exacerbada por uma série de golpes no Mali, Burkina Faso e Níger, que apressaram a retirada de tanto forças americanas quanto francesas. Convites subsequentes para mercenários russos levaram a ainda mais instabilidade, criando um vácuo que permitiu que grupos jihadistas florescessem, como analisado por um oficial de segurança francês compartilhado com a CNN.

Inicialmente, a Organização das Nações Unidas estimou o número de mortos em pelo menos 200. O JNIM afirmou ter matado quase 300 pessoas, mas insistiu que seus alvos eram membros da milícia afiliados ao exército, e não civis inocentes.

De acordo com o relatório, "ataques mortais em grande escala (pelo menos cem mortes) contra populações civis ou forças de defesa e segurança vêm ocorrendo há várias semanas a uma taxa que parece insustentável para o governo". O relatório também apontou que a militares do Burkina Faso falta uma estratégia coesa, bem como a capacidade de reter seu poder e credibilidade.

Nos dias seguintes, em 17 de setembro, a capital do país vizinho, Bamako, foi alvo de outro ataque do JNIM, que resultou em mais de 70 mortes.

Trincheiras transformadas em covas coletivas

Durante o ataque em Barsalogho, os moradores foram ordenados pelo exército a construir um sistema de trincheiras em torno da cidade para protegê-la da infiltração jihadista. Os militantes do JNIM atacaram enquanto as trincheiras ainda estavam em construção, alegando que os civis eram combatentes devido à sua participação no projeto, de acordo com testemunhas oculares.

Um sobrevivente, que pediu anonimato devido a preocupações com a segurança contínua, falou com a CNN sobre o incidente. Ele relatou que estava entre dezenas de homens ordenados a cavar as trincheiras pelo exército naquele fatídico sábado. Por volta das 11 horas, ele estava posicionado a cerca de 4 quilômetros da cidade em uma trincheira quando os tiros começaram.

"Comecei a rastejar para dentro da trincheira para fugir", disse ele. "Mas parecia que os atacantes estavam seguindo as trincheiras. Então, rastejei para fora e deparei com a primeira vítima ensanguentada. Havia sangue por toda parte no meu caminho. Havia gritos vindo de todas as direções. Me deitei de bruços debaixo de um arbusto até mais tarde da tarde, me escondendo."

"Os poucos homens restantes na cidade estavam poucos. Ver os corpos sendo trazidos em carrinhos motorizados do local do massacre foi a coisa mais horrível que já vi na minha vida. Nem mulheres nem crianças tinham condições de chorar. Estávamos muito além do choque. Como se pode chorar quando não há lágrimas para derramar?"

"Não somos mais os mesmos, os sobreviventes. O problema está fora de controle. O massacre começou bem na minha frente. Os primeiros tiros foram disparados bem na minha frente. Fui uma das pessoas que pegaram os corpos e os enterraram. Vejo meus amigos mortos quando fecho os olhos", disse ele, acrescentando que os relatórios iniciais de 300 mortos eram sem dúvida muito baixos. "Qualquer um que negue isso deveria vir me ver."

Outra sobrevivente informou à CNN que dois membros de sua família foram mortos no ataque. "Eles mataram pessoas durante todo o dia. Por três dias, estávamos reunindo corpos - espalhados por toda a área. O medo entrou em nossos corações. No enterro, havia muitos corpos no chão para enterrá-los todos adequadamente."

O incidente gerou uma ampla onda de protestos contra o líder da junta do Burkina Faso, capitão Ibrahim Traoré, que assumiu o poder no segundo de dois golpes militares consecutivos em 2022. A construção das trincheiras pelos civis foi vista como um endosso de Traoré, o que levou a ele ser ridicularizado como "Capitão Zero". O relatório francês afirmou que o plano inicial para que os civis construíssem defesas para cada assentamento foi concebido pelo Ministro da Administração Pública, que defendeu que todos desenvolvessem seu próprio "plano de resposta" a potenciais ataques.

Apesar das alegações de que os civis não foram protegidos adequadamente durante a construção das trincheiras, a junta militar não assumiu a responsabilidade ou forneceu uma resposta à CNN.

Em 2014, as operações militares da França na região enfrentaram uma oposição crescente, resultando em antipatia em relação à França. A França intensificou seus esforços contra o terrorismo, mas lutou para conter os grupos armados em expansão que colocavam em perigo os civis. Como resultado, as populações locais começaram a desconfiar do antigo poder colonial.

Tristemente, Traoré tem sido visto poucas vezes em público desde o incidente catastrófico, e um relatório, redigido em agosto, raises preocupações sobre sua saúde mental e capacidade de liderar. O relatório diz: "A inabilidade das autoridades em fornecer uma resposta substancial e

Críticas à militares, expressas por familiares das vítimas e sobreviventes de Barsalogho, que acusam os militares de abandonar o ataque, foram amplificadas por recentes alegações de canibalismo por soldados do Burkina Faso. O relatório reconhece vídeos compartilhados nas redes sociais que parecem mostrar soldados do Batalhão de Intervenção Rápida 15 (BIR-15) consumindo partes do corpo de jihadistas abatidos.

A equipe de comando do exército do Burkina Faso emitiu uma declaração em 24 de julho de 2024, condenando esses atos perturbadores e prometendo investigar suas origens e responsáveis. O incidente é visto como outro indício de disciplina decrescente no exército desde o golpe de dois anos atrás que colocou Traoré no poder e levou à saída da França.

A CNN revisou vídeos que parecem mostrar soldados do Burkina Faso desmembrando e exibindo os corpos de aparentes jihadistas.

A avaliação de segurança francesa sugere que a violência no Burkina Faso começou a se infiltrar em pelo menos um de seus países vizinhos do sul, em paz. O relatório cita um ataque dentro do Togo, a partir de uma cidade fronteiriça do Burkina Faso, Kompienga, em 20 de julho, resultando na captura de um acampamento do exército togolês, mortes de pelo menos 12 soldados e saqueio de armas. "Rumores apontam para a instalação de uma nova Wilaya do GSIM para o Togo", acrescenta o relatório, referindo-se a uma nova afiliada da Al-Qaeda para o Togo, "preparada por terroristas do norte".

"Barsalogho é um testemunho do Burkina Faso à beira do abismo, enquanto os terroristas mantêm uma garra vice-like no país. Seiscentas vidas foram perdidas, e isso é trágico, mas o pior é que os assassinos continuam a vaguear livremente sem medo de represálias", conclui a avaliação.

O mundo assistiu horrorizado enquanto a situação no Burkina Faso continuava a deteriorar-se, com o ataque em Barsalogho sendo um lembrete assustador da violência que aflige a África. Apesar das preocupações internacionais, o grupo jihadista JNIM continuou a causar estragos, expandindo sua influência além da região do Sahel.

Leia também: