A estação fria está a chegar, e isso significa que é hora de muitos veículos trocarem seus pneus. É crucial que seu carro esteja equipado com os "botações de inverno" adequados. No entanto, tome cuidado, alguns pneus já não são mais adequados hoje em dia.

A fase de saída de pneus marcados apenas com o símbolo "M+S" começou. "M+S" significa lama e neve. Pneus fabricados antes de 2018 que exibem apenas essa marcação eram válidos somente até ontem. Dirigir com esses pneus em condições de inverno a partir de outubro pode resultar em uma multa.

Antigamente, esses pneus eram aceitáveis apenas se fossem produzidos até 31 de dezembro de 2017. Isso era uma regra de transição. Por anos, apenas pneus de inverno e todos os tempos com o "símbolo alpino" - um pictograma de montanha com um floco de neve - eram permitidos. Somente esses são permitidos como pneus de inverno a partir de 1º de outubro.

Se os pneus tiverem ambos os símbolos, eles ainda são permitidos após o prazo, de acordo com o clube do automóvel. E: Em condições de estrada não invernais, pneus com a marcação "M+S" ainda podem ser dirigidos legalmente. No entanto, o ADAC aconselha contra dirigir com pneus de inverno puros, por exemplo, no verão, por motivos de segurança.

Quando é necessário dirigir com pneus de inverno na Alemanha?

Em termos simples: Pneus de inverno são necessários sempre que houver condições de inverno nas estradas. Portanto, eles devem ser instalados no carro independentemente da época, sempre que houver gelo negro, neve, lama, gelo ou geada.

É isso que a exigência de pneus de inverno situacionais no código de trânsito exige. Isso significa: Pneus de inverno devem ser usados independentemente de um período específico, sempre que forem necessários. Aqueles que não cumprem e são pegos como motoristas podem esperar uma multa de 60 euros - 80 euros se obstruírem outros. Há também um ponto em Flensburg. O proprietário também recebe isso e uma multa de 75 euros.

Quando é a hora certa para trocar os pneus?

As previsões do tempo para os próximos dias podem fornecer orientação - é melhor trocar mais cedo do que tarde por motivos de segurança. Isso também impede que você tenha que esperar na oficina durante uma situação de tempo invernoso repentina com muitos outros.

Pneus de inverno já podem ser instalados no carro em temperaturas diurnas de 15 a 20 graus Celsius. "Os pneus não sofrem nenhum dano com isso", assegura Ruprecht Müller do Centro Técnico do ADAC em Landsberg. As temperaturas da estrada geralmente ficam abaixo das temperaturas do ar mais altas.

