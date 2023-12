Estas missões científicas e de exploração de 2023 parecem ficção

Com o foguetão da SpaceX a irromper numa bola de chamas sobre o oceano (duas vezes) e uma nave espacial a passar pela Terra para largar pedaços de um asteroide que pode conter segredos do sistema solar - alguns acontecimentos pareceram tirados das páginas de um romance de ficção científica.

Estes momentos ocorreram numa altura em que a humanidade embarca num novo impulso para explorar o cosmos, tanto com instrumentos científicos no solo como com naves espaciais entre as estrelas.

O esforço renovado não vem apenas da NASA e do governo dos EUA, mas também de países como a Índia e a China. E há também um investimento maciço de empresas do sector privado em todo o mundo, uma caraterística única da corrida espacial do século XXI.

Eis uma retrospetiva de alguns dos maiores momentos de aperto no espaço a partir de 2023.

O foguetão mais potente alguma vez construído é lançado e explode. Duas vezes

A Starship da SpaceX, o sistema de foguetões e naves espaciais que o CEO Elon Musk prevê que transportará os primeiros humanos para Marte, fez duas tentativas de voo históricas este ano.

A primeira, em abril, terminou quando o veículo começou a cair fora de controlo e a SpaceX foi obrigada a destruí-lo.

A segunda tentativa, em novembro, viu o veículo de 120 metros chegar muito mais longe no voo - disparando com sucesso todos os seus motores e alcançando o espaço exterior. Mas tanto a nave espacial Starship como o foguetão de propulsão acabaram por explodir.

Os percalços do lançamento de teste não foram grandes contratempos para a SpaceX. A empresa é conhecida por abraçar os fracassos nas fases iniciais do desenvolvimento de foguetões.

Mas muito está em jogo no eventual sucesso da Starship.

A SpaceX está a correr para ter o veículo pronto para aterrar astronautas na Lua para a NASA já em 2025. E Musk prevê que a Starship coloque botas em Marte em 2029.

A Starship continua a ser controversa entre alguns residentes locais do Sul do Texas, onde a SpaceX tem um porto espacial privado, depois de as operações da empresa terem suscitado preocupações quanto ao seu impacto ambiental. Entretanto, Musk - o proprietário e rosto da SpaceX - viu-se mergulhado numa controvérsia não relacionada com a empresa em 2023.

Aterragens na Lua: Fracassos e sucessos

Está em curso uma nova corrida à Lua e, até agora, os participantes têm sido robóticos.

A corrida à superfície lunar teve início em abril, quando uma empresa privada japonesa, a Ispace, tentou aterrar na Lua o primeiro veículo comercial - o Hakuto-R lander. Acabou por se despenhar.

A agência espacial russa, Roscosmos, seguiu-se-lhe com mais um impacto violento quando a sua missão Luna-25 se despenhou na superfície da Lua em agosto.

A agência espacial indiana entrou em ação dias depois, com a aterragem bem sucedida do módulo lunar Chandrayaan-3, a 23 de agosto.

A Índia tornou-se o quarto país a aterrar com êxito uma nave espacial na Lua, depois dos Estados Unidos, da antiga União Soviética e da China. A Índia tornou-se também o primeiro país a aterrar uma nave espacial na região do pólo sul da Lua.

Até agora, no século XXI, só a China e a Índia conseguiram aterrar com sucesso na Lua. (A Rússia e os Estados Unidos não voltam à Lua desde a década de 1970).

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, ou JAXA, também tem uma nave espacial a caminho da superfície lunar, com uma tentativa de aterragem prevista para o início do próximo ano.

Uma fuga na nave espacial obrigou um astronauta a passar um ano no espaço

O astronauta da NASA Frank Rubio esperava passar seis meses na Estação Espacial Internacional.

Mas a nave russa Soyuz que o transportou a ele e a dois cosmonautas para o posto avançado em órbita em setembro de 2022 teve uma fuga de líquido de refrigeração no final desse ano. A Rússia foi obrigada a enviar uma nave de substituição, o que atrasou o regresso de Rubio em seis meses.

Regressou a terra firme em setembro, registando 371 dias em órbita - mais tempo do que qualquer astronauta americano alguma vez permaneceu em microgravidade.

Rubio foi sincero sobre a árdua viagem, observando que "provavelmente teria recusado" a missão se soubesse que ficaria tanto tempo no espaço. Mas disse que passou apenas um dia a lamentar o tempo perdido na Terra antes de voltar a concentrar-se na missão.

Agora parte da história das viagens espaciais dos EUA, Rubio esteve também no centro de um "escândalo" ligeiro. Na primavera, colheu um dos primeiros tomates alguma vez cultivados em órbita. Depois de o ter perdido a bordo da estação, enfrentou algumas suspeitas sobre se teria comido o valioso produto.

Os colegas ilibaram Rubio em dezembro, meses depois da sua partida, quando revelaram que tinham localizado o tomate desaparecido.

Turismo espacial em alta velocidade

O mundo entrou rapidamente numa era em que uma viagem ao espaço é possível para qualquer pessoa que tenha dinheiro para a pagar.

O turismo espacial arrancou em 2023 com a missão Axiom-2, lançada em maio, que transportou a antiga astronauta condecorada da NASA Peggy Whitson e três clientes para a Estação Espacial Internacional. A tripulação incluía dois astronautas da Arábia Saudita, que financiou a sua viagem, bem como John Shoffner, um americano que fez fortuna no sector das telecomunicações internacionais.

Foi a segunda missão do sector privado ao laboratório em órbita. E espera-se que nos próximos anos sejam efectuadas viagens semelhantes - com um custo estimado em cerca de 55 milhões de dólares por lugar.

Entretanto, a Virgin Galactic, o empreendimento de turismo espacial fundado pelo bilionário britânico Richard Branson, começou a oferecer viagens regulares aos confins do espaço para os ricos que procuram emoções - cumprindo finalmente as suas promessas após duas décadas.

Em 2023, a Virgin Galactic fez seis viagens aos confins do espaço com o seu avião espacial suborbital movido a foguetão, transportando funcionários da empresa, pilotos de teste e clientes. Os seus voos custaram cerca de 450 000 dólares por lugar (embora alguns dos primeiros compradores de bilhetes tenham gasto menos).

Entretanto, a empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, a Blue Origin, acabou de colocar o seu foguetão suborbital de volta no ar após o fracasso em 2022 de um foguetão sem tripulação numa missão científica.

A NASA escolheu os astronautas que vão voar até à Lua

Os quatro astronautas que irão liderar a primeira missão lunar tripulada em cinco décadas foram revelados em abril. O histórico voo lunar Artemis II está previsto para descolar em novembro de 2024.

Os astronautas são Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana.

"É muito mais do que os quatro nomes que foram anunciados", disse Glover durante uma cerimónia de anúncio a 3 de abril no Centro Espacial Johnson da NASA em Houston. "Precisamos de celebrar este momento na história da humanidade. ... É o próximo passo na viagem que levará a humanidade a Marte".

Espera-se que o voo lunar Artemis II seja a primeira viagem com tripulação numa longa linha de missões que a NASA tem planeado, incluindo o estabelecimento de um posto avançado permanente na Lua onde os astronautas possam viver e trabalhar. Eventualmente, a agência espacial espera que esses esforços abram caminho para missões tripuladas a Marte.

A NASA publica o seu primeiro relatório sobre OVNIs

A agência espacial americana fez história quando criou uma equipa de especialistas para estudar fenómenos anómalos não identificados, ou UAPs - mais vulgarmente designados por OVNIs. E o grupo revelou as suas primeiras conclusões num relatório de setembro.

O grupo procurou determinar se e como os fenómenos misteriosos podem ser estudados cientificamente.

"Recentemente, muitas testemunhas credíveis, muitas vezes aviadores militares, relataram ter visto objectos que não reconheceram sobre o espaço aéreo dos EUA", refere o relatório. "A maioria destes acontecimentos já foi explicada, mas um pequeno número não pode ser imediatamente identificado como fenómenos naturais ou de origem humana."

O grupo não encontrou provas concretas de que as ocorrências inexplicáveis provêm de vida extraterrestre inteligente.

Mas o relatório diz que a NASA deve usar satélites e outros instrumentos - incluindo inteligência artificial e aprendizagem automática - para procurar mais informações sobre os fenómenos.

Em resposta, a NASA anunciou que iria nomear o seu primeiro diretor de investigação sobre OVNIs, com o chefe da agência a dizer que esta era a primeira medida concreta que a NASA tinha tomado para procurar uma explicação para os OVNIs.

Estes desenvolvimentos surgiram numa altura em que o Departamento de Defesa dos EUA corre para tentar compreender o fenómeno, com o Pentágono a receber dezenas de relatos de OVNIs todas as semanas.

A entrega especial da OSIRIS-REx

Em setembro, uma entrega fora do comum aterrou no deserto do Utah, e o conteúdo da cápsula apresentou aos astrónomos um puzzle cósmico que eles vão ter de juntar as peças durante anos.

Depois de ter recolhido com sucesso uma amostra do quase-asteroide Bennu em 2020, a missão OSIRIS-REx da NASA deixou cair em segurança a cápsula que continha as preciosas rochas e poeiras quando passou pela Terra a 24 de setembro. Não demorou muito para que os cientistas se apercebessem que a cápsula continha uma riqueza de material que excedia os seus objectivos.

Uma análise preliminar revelou que as rochas e a poeira continham água e uma grande quantidade de carbono, o que sugere que os asteróides podem ter trazido para a Terra os blocos de construção da vida.

E esta é apenas a primeira de muitas descobertas que estão à espera de serem descobertas a partir da amostra do asteroide. O interior do recipiente contém "uma arca do tesouro de material extraterrestre", disse o investigador principal da OSIRIS-REx, Dante Lauretta.

Entretanto, a recém-denominada missão OSIRIS-APEX continua a voar pelo espaço, pronta para se encontrar com o asteroide Apophis durante a aproximação da rocha espacial à Terra em 2029.

Surpresa de rocha espacial

O pequeno asteroide Dinkinesh destinava-se apenas a testar os sistemas a bordo da nave espacial Lucy da NASA, enquanto a missão se aproxima para analisar os enxames de asteróides troianos em torno de Júpiter no final da década de 2020. Mas a rocha espacial estava cheia de surpresas que continuam a intrigar os astrónomos.

Lucy passou por Dinkinesh, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, a 1 de novembro. Nos dias que se seguiram ao sobrevoo, as imagens captadas pela nave espacial foram devolvidas à Terra - e revelaram que Dinkinesh é orbitado por um asteroide mais pequeno que é um binário de contacto, ou seja, duas pequenas rochas espaciais que se tocam.

"É verdadeiramente maravilhoso quando a natureza nos surpreende com um novo puzzle", disse Tom Statler, cientista do programa Lucy na NASA, num comunicado. "A grande ciência leva-nos a fazer perguntas que nunca soubemos que precisávamos de fazer".

Dinkinesh, que significa "maravilhoso" na língua amárica da Etiópia, está realmente a fazer jus ao seu nome.

Fonte: edition.cnn.com