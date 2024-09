Esta é a pizza de primeira com salame.

Pizza congelada é amplamente apreciada, seja como uma refeição rápida, um lanche saboroso ou uma fonte de comida de emergência. Pizzas cobertas com salame são favoritas há muitos anos. Uma pizza congelada típica é feita de farinha de trigo, óleo, sal, açúcar, fermento, massa fermentada, salame, queijo, tomates e um pouco de tempero.

A Stiftung Warentest realizou um teste em 21 pizzas, com preços que variam de 3,80 a 16,40 euros por quilograma, incluindo três pizzas veganas estilo salame. O teste revelou que seis pizzas receberam a nota "excelente" no sabor, com uma crosta crocante, salame saboroso ou molho de tomate doce. No entanto, muitas pizzas não são adequadas para consumo diário devido ao alto teor de sal, gordura ou calorias.

Dr. Jochen Wettach, líder do teste, afirmou que "algumas pizzas no teste já ultrapassam a ingestão diária recomendada de sal sozinhas. A melhor pizza no teste tem 1079 quilocalorias por pizza". Isso significa que uma mulher de atividade moderada consumiria mais da metade de sua ingestão diária de calorias com uma pizza.

Infelizmente, o Nutri-Score não fornece a melhor orientação para os consumidores, de acordo com o teste. Muitas pessoas acreditam erroneamente que uma nota Nutri-Score B ou C indica um perfil nutricional bom a médio. A nota apenas mostra como 100 gramas da pizza se comparam em valor nutricional a outras pizzas.

Nenhuma pizza recebeu uma classificação melhor que "boa", mas nenhuma foi classificada como pior que "satisfeita". As melhores pizzas de salame, de acordo com o estudo, são a Freda's "Salami Sensation" (16,40 euros por quilograma mais taxa de entrega) e a Original Wagner "Die Backfrische Salami" (10,90 euros). Entre as opções veganas, a marca Kaufland "Take It Veggie Vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt" é a melhor (3,40 euros, nota 2,4).

A opção orçamentária para "boas" pizzas de salame é a Aldi ("Pizz'ah Steinofenpizza Salami"), Kaufland ("K-Classic Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami") e Rewe "Ja Salami Steinofen Pizza" por 3,80 euros por quilograma.

Os consumidores devem ter cautela com o alto teor de sal, gordura e calorias em muitas pizzas congeladas, já que algumas podem ultrapassar a ingestão diária recomendada com uma única porção. Apesar do Nutri-Score não fornecer a melhor orientação, entender como 100 gramas de uma pizza se comparam às outras ainda pode ajudar os consumidores informados a fazer escolhas mais conscientes em termos de saúde.

