"Espero que não sejas abatido pela defesa aérea": Crianças ucranianas enviam desejos de Natal a São Nicolau

Os ataques russos às infra-estruturas civis aumentaram no último mês, um aumento no inverno que afectou gravemente as crianças. "Estes ataques provocaram ferimentos em crianças, enviaram uma onda intensificada de medo e receio através de comunidades já profundamente angustiadas e deixaram milhões de crianças em toda a Ucrânia sem acesso sustentado à eletricidade, ao aquecimento e à água, expondo-as a danos graves adicionais à medida que as temperaturas caem", afirmou Regina De Dominicis, directora regional da UNICEF para a Europa e a Ásia Central, num comunicado na segunda-feira.

Pelo menos 10.000 civis, incluindo mais de 560 crianças, foram confirmados como mortos desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, disse a Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia no mês passado. Mais de 18.500 pessoas ficaram feridas. A ONU acredita que os números reais são provavelmente significativamente mais elevados devido aos desafios e atrasos envolvidos na verificação de mortes em áreas de hostilidades em curso.

Mesmo perante circunstâncias tão terríveis, a resiliência das crianças está patente nas suas cartas de Natal, uma vez que vivem na sombra da guerra.

A CNN falou com pais e encarregados de educação, que partilharam as cartas dos seus filhos a São Nicolau e as suas esperanças para este Natal e para o próximo ano.

Solomiya, 11 anos

Solomiya tem um desejo para o São Nicolau este ano: paz. A menina de 11 anos conhece os custos da guerra por experiência própria. O seu pai alistou-se para combater em 2014 - quando a Rússia anexou a península da Crimeia na Ucrânia e ocupou partes do leste - e morreu em combate. Oito anos mais tarde, quando a Rússia lançou a sua invasão em grande escala, Solomiya e a sua família viviam no subúrbio de Bucha, em Kiev, mas fugiram para procurar segurança no noroeste da Ucrânia três dias depois de as tropas russas terem ocupado a área.

Antes da guerra, Solomiya adorava desenhar em grandes telas. Parou por agora, mas diz que vai recomeçar quando regressarem a Bucha, segundo a mãe.

Kaya, 6 anos

Kaya quer um kit de trabalhos manuais, um brinquedo e ver o pai no Natal. O seu pai é membro da 47ª Brigada Mecanizada que combate no ponto quente de Avdiivka, no leste da Ucrânia. Na sua carta a São Nicolau, ela escreveu: "Gostaria que o meu pai, que está agora a defender a Ucrânia, viesse ter comigo no Natal. Por favor, ajuda-o a fazer isso". O pai de Kaya, Dmytro, quer ver a família nas férias, mas esta mudou-se para a Alemanha e ele não pode fazer a viagem.

Maks, 5 anos

Maks, de cinco anos, quer vitória no Natal. A sua carta é simples e curta: "Querido Nicolau, traz-nos a vitória".

A mãe diz que Maks adquiriu o seu forte patriotismo e a importância da vitória da Ucrânia ao ouvir as conversas dos adultos. A família partiu de Kiev para o oeste da Ucrânia quando a guerra começou. Maks deixou a sua carta para São Nicolau no parapeito da janela da sua nova casa temporária.

Katya, 12 anos

Katya usou o ChatGPT para escrever a sua carta a São Nicolau, diz o pai. "Fui muito educada e sinceramente grata pelos momentos incríveis", escreveu ela sobre o seu ano. O chatbot de IA, ao qual recorreu para ser eficiente, também a ajudou a formular objectivos para 2024. "O meu desejo para o próximo ano é desenvolver ativamente as minhas capacidades de desenho e melhorar as minhas capacidades de auto-motivação", afirmou na sua carta.

Vive na capital ucraniana, Kiev, uma cidade que é regularmente alvo de drones e mísseis. As defesas antiaéreas interceptam a maior parte dos bombardeamentos, mas quando são activadas, ouvem-se grandes explosões. Na sua carta, ela disse a São Nicolau: "Espero que não sejas abatido pela defesa aérea".

Anastácia, 10 anos

Anastasia e a sua família fugiram da sua cidade natal, na região ocupada de Kherson, na Ucrânia, há quase dois meses. Sob a ocupação russa, a família foi obrigada a trocar os seus bilhetes de identidade ucranianos por russos.

As autoridades de ocupação exigiram que Anastasia frequentasse uma escola russa e ameaçaram levá-la para longe da família se esta recusasse. Os voluntários ajudaram a família a partir para os territórios controlados pela Ucrânia. Atualmente, vivem num centro de reabilitação em Kiev, onde Anastasia está a fazer terapia artística para a ajudar a lidar com tudo o que passou. Este ano, o seu desejo é simples e modesto: na carta que escreveu a São Nicolau, pediu uns peluches para as orelhas.

Artem, 7 anos e Tymofii, 6 anos

Artem e Tymofii são irmãos que partiram com a família para Munique há 18 meses por causa da invasão total da Rússia. Antes da guerra, os rapazes visitavam o avô na cidade de Nova Khakova, no sul da Ucrânia, junto ao rio Dnipro. A barragem do rio explodiu este verão, provocando uma catástrofe ambiental e humanitária. Segundo a mãe, os rapazes falam do desejo de ir pescar com o avô. A margem oriental do Dnipro está atualmente ocupada pela Rússia e a margem ocidental está sujeita a bombardeamentos constantes, o que a torna perigosa.

Nos seus pequenos bilhetes a São Nicolau, os rapazes enumeraram as coisas mais valiosas para eles: "Paz, saúde e uma Ucrânia em flor" para Artem e "paz, família, Ucrânia, pai, Deus" para Tymofii.

Fonte: edition.cnn.com