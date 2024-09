Ergonomia de escritório: escolha da cadeira ideal para seu espaço de trabalho

Trabalhar longas horas em casa pode levar a desconforto nos ombros e pescoço, especialmente se você não estiver usando uma cadeira de escritório ergonômica. Aqui estão algumas coisas a considerar ao comprar uma nova cadeira para melhorar sua postura:

Passar muito tempo sentado em casa: Trabalhadores em home office regulares devem garantir que sua cadeira esteja ajustada corretamente para evitar dor nas costas e no pescoço. A posição ideal envolve ter os pés planos no chão com as pernas superior e inferior formando um ângulo de 90 graus.

Ao escolher uma nova cadeira de escritório, procure uma que ofereça apoio adequado para as coxas. De acordo com Michael Weber, especialista em produtos da TÜV Süd, certifique-se de que seus joelhos não sintam pressão ao testar a cadeira para evitar afetar a circulação sanguínea nas pernas.

Braços da Cadeira: Preferência Pessoal

O encosto da cadeira deveria idealmente alcançar o nível dos ombros para apoiar o corpo superior. Você também pode considerar uma cadeira com um mecanismo sincronizado, permitindo uma sentada dinâmica. De acordo com Weber, isso significa que os ângulos do assento e do encosto se ajustam simultaneamente quando você se recosta, seguindo os movimentos naturais do corpo. Além disso, um apoio lombar anatomicamente moldado pode aliviar a pressão nas costas baixas e manter a forma natural em S da coluna.

Se você prefere braços na cadeira ou não é uma questão de escolha pessoal. Weber sugere que indivíduos que se levantam com frequência podem encontrar mais prático sem braços. No entanto, se você escolher uma cadeira com braços, certifique-se de que eles sejam ajustáveis em altura para aliviar efetivamente a pressão nos ombros.

Mudar de posição regularmente é essencial para evitar desconforto. De acordo com a TÜV Süd, isso é alcançado melhor com uma mesa ajustável em altura, permitindo que você trabalhe em pé. Se você não tiver uma em casa, faça um esforço para se levantar o máximo possível, mesmo durante ligações.

