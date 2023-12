Envie o seu nome para a lua Europa de Júpiter antes do fim do ano

E o seu nome pode ser um deles se se inscrever antes do final do ano.

O lançamento da nave espacial Europa Clipper da NASA é uma das missões mais esperadas de 2024. A sonda deverá descolar do Centro Espacial Kennedy em outubro e iniciar uma viagem de 2,9 mil milhões de quilómetros (1,8 mil milhões de milhas) até à lua Europa de Júpiter.

Depois de entrar em órbita em 2030, a Europa Clipper passará os próximos anos a sobrevoar a lua coberta de gelo para verificar se o oceano que se encontra por baixo dela pode suportar vida. Europa é uma das várias luas oceânicas consideradas como um dos melhores locais para procurar vida fora da Terra.

Para além de um conjunto de nove instrumentos científicos, a Europa Clipper transportará um poema escrito por Ada Limón, a poetisa laureada dos EUA.

Como parte do seu prémio, Limón escreveu "In Praise of Mystery: Um Poema para Europa". O poema original será gravado com a caligrafia de Limón numa placa de metal de tântalo que selará os componentes electrónicos sensíveis da nave espacial dentro de um cofre para os proteger da forte radiação de Júpiter.

O poema ficará virado para o interior do cofre, juntamente com microchips gravados com os nomes das pessoas que se submeterem à campanha Message in a Bottle da NASA.

Quando todos os nomes tiverem sido recolhidos, serão adicionados à nave espacial, que está a ser montada no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia.

A agência espacial oferece no seu sítio Web uma visão contínua e em direto da montagem da Europa Clipper.

Os técnicos utilizarão feixes de electrões para gravar os nomes nos chips de silício do tamanho de uma moeda de dez centavos no Laboratório de Microdispositivos do JPL. Cada nome terá uma dimensão inferior a 1/1000 da largura de um cabelo humano.

A NASA tem uma longa história de envio de nomes para o espaço a bordo de missões, incluindo a Artemis I, o rover Perseverance e a Parker Solar Probe.

A Europa Clipper é a maior nave espacial que a NASA desenvolveu para uma missão planetária. Com os seus enormes painéis solares instalados, a Europa Clipper terá mais de 100 pés (30,5 metros) de diâmetro e 16 pés (cerca de 5 metros) de altura.

Depois de entrar em órbita em abril de 2030, a Europa Clipper deverá fazer cerca de 50 sobrevoos de Europa, acabando por se aproximar a 25,7 quilómetros da espessa crosta de gelo para examinar quase toda a lua.

A nave espacial utilizará câmaras, espectrómetros, um radar de penetração no gelo e um instrumento térmico para compreender como se formou a lua e se é possível a existência de vida em mundos oceânicos gelados.

Fonte: edition.cnn.com