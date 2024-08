Empresas de seguros: Tempo severo causou danos substanciais durante os primeiros seis meses

De acordo com Jörg Asmussen, presidente da Associação Alemã de Seguros (GDV), espera-se um impacto maior do que o normal de desastres naturais em 2024. Esta previsão baseia-se na avaliação atual dos danos. Se ocorrerem tempestades e chuvas intensas no outono e no inverno, os danos totais poderiam aumentar significativamente. Os danos em questão abrangem propriedades residenciais, bens domésticos, operações comerciais, instalações industriais e veículos motorizados.

A maioria dos danos no primeiro semestre foi causada por inundações e chuvas pesadas (2,7 bilhões de euros), com junho registrando 2 bilhões de euros de danos apenas em inundações no sul da Alemanha. Tempestades e granizo resultaram em 800 milhões de euros de danos estruturais, enquanto mais 400 milhões de euros foram incorridos devido a danos em veículos motorizados relacionados a tempestade, granizo e inundações.

A GDV reiterou sua defesa por "medidas obrigatórias para adaptação às mudanças climáticas". Eles instaram à implementação de diretrizes nacionais padrão para construção em zonas de perigo e redução da selagem de superfícies. "Sem medidas preventivas, prevemos um ciclo vicioso de danos crescentes e prêmios progressivamente mais altos, que poderiam impor uma carga financeira significativa aos consumidores", alertou Asmussen.

