- Empenho firme: Müller-Hummels firma acordo com a AS Roma

Estrela do futebol Mats Hummels, ex-campeão da Copa do Mundo, agora está jogando suas cartas na Itália. O jogador de 35 anos selou seu acordo com a AS Roma, como anunciado pelo clube da Serie A. Como agente livre, Hummels pode se juntar à sua nova equipe mesmo após o prazo de transferência devido ao término de seu contrato.

A Roma ainda não revelou o comprimento do contrato, mas Fabrizio Romano revela que é um acordo de um ano. Vestindo a camisa número 15, ele fará seu lar na capital italiana da Roma.

A era de Hummels com o Borussia Dortmund chegou ao fim no final da temporada passada, gerando muito burburinho sobre seu futuro. Os caminhos de Hummels podem ter cruzado com o Real Sociedad San Sebastián, Brighton & Hove Albion, FC Bologna ou até mesmo Mallorca, de acordo com os rumores. Times dos EUA também demonstraram interesse. Esses rumores deixaram Hummels rindo.

Völler, Rudiger e agora Hummels vestirão a camisa da Roma

O nativo de Bergisch Gladbach, com seu extenso currículo na Bundesliga, está navegando para sua primeira aventura no exterior. Hummels serviu Dortmund e Bayern Munich até agora em sua carreira inteira dentro da Alemanha. A AS Roma recebe joias alemãs notáveis, incluindo o jogador da seleção nacional Antonio Rudiger e o diretor esportivo da DFB Rudi Völler. Os registros indicam que Hummels é o sétimo jogador alemão a vestir a camisa do clube.

Hummels foi introduzido ao esporte na academia juvenil do Bayern, fazendo sua estreia profissional em 2007. Sua primeira honra por empréstimo veio em janeiro de 2008, antes do Borussia Dortmund torná-lo um jogador permanente em 2009. Vitórias em 2011 e 2012 seguiram os títulos em Dortmund. Após uma temporada vitoriosa na Copa do Mundo de 2016, Hummels voltou ao Bayern Munich como campeão. O Bayern Munich, os campeões recordistas, conquistou mais três títulos com a ajuda de Hummels. Em 2019, Hummels voltou à área do Ruhr. Com o Dortmund, ele conquistou mais uma vitória na Copa em 2021.

Em resumo, o defensor marcou presença na Bundesliga em 442 jogos (33 gols) e 90 partidas da Liga dos Campeões (5 gols). Apesar de uma boa exibição no final da temporada, ele foi deixado de fora da seleção europeia pelo treinador da Alemanha, Julian Nagelsmann, apesar de exibir finais impressionantes. O último jogo internacional de Hummels foi em novembro de 2021, uma derrota de 0:2 para a Áustria.

