Em uma declaração do Departamento de Saúde do Hamas, diz-se que 19 pessoas morreram num ataque israelense a uma área humanitária designada.

Dezenove indivíduos foram transportados para hospitais, segundo um anúncio do ministério da saúde, após um ataque noturno. Mais de sessenta indivíduos ficaram feridos, alguns em estado crítico. O ministério da saúde acreditava que havia mais indivíduos presos sob os escombros. Inicialmente, a Defesa Civil Palestina relatou um número de mortos de quarenta.

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, famílias inteiras desapareceram no chão, enterradas em buracos profundos. Barracas de refugiados, em sua conta, foram alvo do ataque. Os moradores não receberam nenhum aviso prévio antes do ataque, que resultou na criação de três crateras significativas na terra.

O exército israelense afirmou que o ataque foi direcionado a um centro de comando da Hamas. Eles acusaram organizações terroristas na Faixa de Gaza de utilizar infraestrutura civil e humanitária, como zonas humanitárias designadas, para realizar ataques contra Israel e seu exército. Como resultado, a Hamas supostamente operava a partir de um centro de comando e controle dentro da zona humanitária em Khan Yunis.

A Hamas afirmou que não havia combatentes na área atingida. Eles rotularam a descrição do exército israelense como uma "mentira descarada", compartilhada pelo serviço de mensagens Telegram.

O Coordenador Especial das Nações Unidas para o Processo de Paz do Oriente Médio, Tor Wennesland, condenou o ataque, enfatizando a necessidade de respeitar o direito humanitário da população civil. Simultaneamente, ele enfatizou que civis nunca devem ser usados como escudos. A Turquia condenou "a matança de dezenas de palestinos pela Israel", rotulando-a como crime de guerra.

O exército israelense havia designado Al-Mawasi como uma zona segura para civis nas primeiras etapas da guerra do Gaza. Mais de quarenta mil palestinos deslocados pelo conflito buscaram refúgio lá. No entanto, o exército israelense realiza occasionalmente ataques na área e nas proximidades.

Al-Shair, um dos deslocados que buscou refúgio na região costeira, descreveu como o ataque ocorreu durante o sono e acendeu um incêndio. Apesar do exército israelense ter aconselhado os palestinos a buscar refúgio em Al-Mawasi, uma zona segura, al-Shair questionou a segurança do local.

Israel e Hamas estão em conflito há onze meses. O conflito começou após o grande ataque da Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado. De acordo com os relatórios israelenses, os combatentes da Hamas, junto com outros grupos palestinos militantes, supostamente mataram 1205 indivíduos e fizeram 251 reféns em vários locais no sul de Israel.

Em retaliação ao ataque da Hamas, Israel vem realizando operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com a Hamas, que não pode ser confirmado independentemente, mais de 41.000 indivíduos foram mortos até agora.

Na terça-feira, o ministro da Defesa de Israel, Gallant, declarou que a Hamas não existe mais como uma "formação militar" na Faixa de Gaza. "A Hamas está liderando uma insurgência, e ainda estamos lutando contra terroristas da Hamas e perseguindo a liderança da Hamas", acrescentou.

A área onde as barracas de refugiados estavam localizadas foi alvo do ataque. Devido ao ataque, muitos deslocados ficaram questionando a segurança das zonas seguras designadas.

