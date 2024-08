Em uma decisão revolucionária, o tribunal declara ilegais as metas climáticas da Coreia do Sul, com um embrião como principal arguido.

A decisão foi tomada para assegurar nosso direito a uma vida livre dos impactos da mudança climática, foi afirmado. Isso marcou a primeira ação judicial na Coreia do Sul com foco na conservação ambiental. Jovens, que designaram um embrião como o principal réu e argumentaram que os objetivos inadequados da Coreia do Sul em relação à mudança climática e seu descumprimento infringem os direitos humanos constitucionais, iniciaram essa batalha legal. Referida como o caso "Sprout et al vs. Coreia do Sul" devido à criança agora com idade para andar que foi representada como um feto não nascido, esse processo chamou a atenção do público.

Youn Se Jong, um dos representantes legais dos autores, afirmou que Seul deve "revisar seus objetivos climáticos levando em consideração os direitos das gerações futuras". Esse julgamento destacou "o impacto da mudança climática em nossos direitos essenciais e que todos têm o direito de se proteger contra ela", enfatizou ele.

A Coreia do Sul anunciou em 2021 um compromisso de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 290 milhões de toneladas até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Para alcançar esse objetivo, o país precisava reduzir as emissões em 5,4% anualmente a partir de 2023 - uma meta que ainda não foi alcançada. Activistas estão a defender o aperfeiçoamento e o endurecimento dessas metas.

O Ministério do Meio Ambiente da Coreia do Sul lançou um comunicado, expressando a intenção de cumprir a decisão do tribunal. Eles compartilharam planos para "executar meticulosamente as medidas subsequentes".

