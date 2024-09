Em um incidente relatado, as forças de defesa israelenses anunciaram a morte de um líder proeminente do Hezbollah após um ataque aéreo em Beirute.

Ibrahim Aqil, membro de alto escalão da Força Radwan do Hezbollah, junto com cerca de 10 outros membros de alto escalão, teria sido eliminado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). O porta-voz da FDI, Daniel Hagari, declarou que esses indivíduos estavam planejando um ataque contra comunidades na Galileia, no norte de Israel.

O Hezbollah ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o assunto.

O Ministério da Saúde do Líbano relatou que 12 pessoas morreram e 59 ficaram feridas no ataque aéreo, que reduziu um edifício de vários andares a escombros em um bairro lotado.

De acordo com Hagari, esses comandantes alvo estavam se escondendo sob um edifício residencial no coração do bairro Dahya, utilizando civis como escudos humanos durante o ataque.

Aqil tinha uma recompensa de $7 milhões oferecida pelos Estados Unidos devido à sua suposta participação no bombardeio da embaixada dos EUA em Beirute em 1983, que resultou em 63 mortes, bem como no bombardeio do quartel de fuzileiros navais de Beirute, resultando em 241 mortes americanas naquele ano.

Repórteres da CNN em Beirute testemunharam uma atividade frenética enquanto resgatadores trabalhavam para libertar pessoas presas sob os escombros e transportar os feridos para hospitais. Testemunhas afirmaram que edifícios vizinhos tremeram continuamente por quase meia hora após o ataque, que a FDI afirmou ter ocorrido por volta das 16h (horário local).

Uma série de ataques surpresa

O ataque de sexta-feira marcou o quarto dia consecutivo de ataques surpresa em Beirute e vários locais ao longo do país, com as forças israelenses continuando com ataques e operações letais em Gaza e na Cisjordânia ocupada.

O primeiro grande ataque do Hezbollah desta semana ocorreu na tarde de terça-feira, quando dispositivos explosivos detonaram nos rádios dos membros do grupo quase simultaneamente. Esses rádios eram utilizados pelo Hezbollah para comunicação após um chamado do líder do grupo, Hassan Nasrallah, instando os membros a mudarem para dispositivos de baixa tecnologia para evitar mais assassinatos.

Apenas 24 horas depois, o Líbano foi abalado por uma segunda onda de explosões após walkie-talkies do Hezbollah detonarem em Beirute e no sul do país na quarta-feira.

Um total de 37 pessoas morreu, incluindo crianças, e mais de 3.000 ficaram feridas nos ataques gêmeos.

Israel inicialmente se recusou a comentar as explosões de terça-feira, mas reconheceu seu papel nos ataques de quarta-feira. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, elogiou os "notáveis resultados" das FDI, em conjunto com a agência de segurança do país, o Shin Bet, e sua agência de inteligência, o Mossad.

Gallant afirmou que uma "nova era" de guerra havia começado, e Israel atacou Beirute pela terceira vez na quinta-feira, enviando jatos e lançando flares sobre a cidade enquanto Nasrallah fazia um discurso prometendo retaliação. Mais tarde, Israel lançou uma das maiores bombardamentos contra alvos do Hezbollah no Líbano em quase um ano de ataques transfronteiriços, afirmando que destruiu cerca de 100 lançadores de foguetes do Hezbollah.

O ataque aéreo de sexta-feira em Beirute marcou o terceiro ataque do tipo em Beirute desde que os hostilidades começaram no ano passado, após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Em janeiro, um ataque aéreo israelense matou Saleh Al-Arouri, vice-comandante da ala militar do Hamas, que residia em Beirute. Em julho, um segundo ataque israelense em Beirute resultou na morte do oficial militar de mais alto escalão do Hezbollah, Fu'ad Shukr.

Antes dos ataques surpresa no Líbano, o conselho de segurança de Israel votou para incluir um novo objetivo em seu conflito em andamento com o Hamas e o Hezbollah: garantir o retorno seguro de moradores de comunidades ao longo de sua fronteira norte com o Líbano para suas casas.

Após quase um ano de interações transfronteiriças entre o Hezbollah e Israel, dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas tanto no sul do Líbano quanto no norte de Israel. Embora o retorno de moradores do norte de Israel tenha sido há muito tempo visto como uma necessidade política para o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, esta é a primeira vez que é oficialmente estabelecido como objetivo de guerra.

Enquanto ambulâncias e caminhões de bombeiros convergiam para o local no sul de Beirute, a equipe da CNN no local observou um carro saindo às pressas com malas amarradas nele, outra manifestação do medo e pânico que os civis libaneses sentem após dias de explosões e agora ataques aéreos.

O mundo assiste enquanto as tensões entre Israel e o Hezbollah continuam a aumentar, com vários ataques surpresa ocorrendo em Beirute e outras partes do Líbano.

Esses ataques sem precedentes resultaram na morte de muitas pessoas e no deslocamento de milhares de civis tanto no Líbano quanto em Israel, destacando a gravidade e as possíveis implicações globais do conflito.

