Em um desenvolvimento recente, um juiz do alto tribunal brasileiro ordenou a restrição do acesso à plataforma digital X especificada.

Juiz Richter Moraes ordena ao órgão regulador de telecomunicações do Brasil que execute todas as ações essenciais para cumprir sua decisão em um prazo de 24 horas. Até a madrugada de sábado, vários usuários brasileiros encontraram impossível acessar o X, a versão rebrandada do Twitter.

O juiz ameaçou impor uma multa de 50.000 reais brasileiros (aproximadamente 8.000 euros) para usuários que tentarem contornar o bloqueio por meio de ferramentas como VPNs, uma ferramenta que funciona para contornar restrições específicas de localização.

Inicialmente, o juiz também emitiu ordens para Google, Apple e provedores de internet locais para implantar restrições técnicas e obstruir o uso do aplicativo X, além do acesso ao site. No entanto, ele depois revogou essa ordem.

Musk, o dono do X, chamou Moraes de "mau ditador" se passando por juiz, acusando-o de tentar "minar a democracia no Brasil". O bilionário acusou o juiz de ter a intenção de demolir "a liberdade de expressão", pilar fundamental da democracia, apenas por motivos políticos. Ele expressou essas opiniões no X.

Anteriormente, Moraes havia dado ao X um prazo de 24 horas para nomear um novo agente legal no Brasil, ou enfrentar a suspensão imediata das operações.

Isso estendeu uma discussão prolongada entre o juiz e Musk. O conflito surgiu a partir da ordem de Moraes para banir várias contas do Twitter e do X suspeitas de disseminar desinformação. Essas contas pertenciam a defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, após perder as eleições de 2022, alegou práticas corruptas no sistema eleitoral brasileiro.

Em abril, Moraes fez alegações contra Musk por reativar algumas das contas suspensas, o que levou a uma investigação. Musk rebateu essas alegações, acusando o juiz de censura e expressando preocupações com a possível prisão do representante legal do X no Brasil.

Consequentemente, Musk anunciou o fechamento das escritórios do X no Brasil, o que ocorreu no meio de agosto. No entanto, os brasileiros ainda puderam utilizar a plataforma no início. O X tem mais de 22 milhões de usuários no Brasil.

