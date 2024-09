Em resposta aos ataques da Ucrânia à Rússia, Putin emite uma séria ameaça nuclear contra o Ocidente.

A liderança russa optou por alterar sua estratégia nuclear primária devido a discussões nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre a possibilidade de permitir que a Ucrânia lance mísseis ocidentais convencionais contra a Rússia.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança, Putin, como principal tomador de decisões do vasto arsenal nuclear da Rússia, afirmou que as mudanças eram necessárias para se adaptar a um cenário global em rápida evolução com ameaças emergentes.

Putin, aos 71 anos, destacou uma mudança significativa na posição da Rússia. Ele sugeriu que qualquer estado não nuclear envolvido em um ataque contra a Rússia ao lado de um estado nuclear seria considerado um ataque coletivo à Federação Russa.

Putin também esclareceu as condições para a possível utilização de armas nucleares pela Rússia, afirmando que elas seriam utilizadas em resposta a um lançamento em grande escala de mísseis, aeronaves ou drones contra a Rússia. Além disso, a Rússia reservou o direito de retaliar se ela ou seu aliado, a Bielorrússia, fosse sujeita a agressão, incluindo ataques convencionais.

Putin afirmou que as ajustes na estratégia nuclear da Rússia foram calculados e alinhados com as ameaças militares modernas que a Rússia enfrenta, confirmando uma mudança na doutrina.

A doutrina nuclear oficial da Rússia de 2020, estabelecida em um decreto de Putin, permite o uso de armas nucleares em resposta a um ataque nuclear ou a um ataque convencional que ameace a existência da Rússia.

As novas diretrizes apresentadas por Putin expandem os cenários potenciais em que a Rússia consideraria justificado um ataque nuclear, incorpora a Bielorrússia sob a proteção nuclear da Rússia e propõe que um poder nuclear rival que apoie um ataque convencional contra a Rússia também seria considerado um agressor.

Em 2022, os EUA expressaram preocupação com a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares táticas, como afirmado pelo diretor da Agência Central de Inteligência, Bill Burns.

Tensão

O conflito da Ucrânia, com 2,5 anos, levou à pior confrontação entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962 – frequentemente vista como o momento mais próximo em que as superpotências da Guerra Fria estiveram à beira de uma guerra nuclear intencional.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem defendido há meses que os aliados ocidentais aprovem o uso pela Ucrânia de mísseis ocidentais, como os ATACMS dos EUA de longo alcance e os Storm Shadows britânicos, em ataques contra a Rússia para limitar as capacidades ofensivas de Moscou.

Com a Ucrânia perdendo cidades-chave para as forças russas que avançam no leste do país, a guerra está relatadamente entrando em sua fase mais perigosa até agora.

Zelensky tem chamado o Ocidente para ignorar as "linhas vermelhas" da Rússia, e alguns aliados ocidentais sugeriram que os EUA deveriam fazer o mesmo, embora a Rússia de Putin, que controla cerca de um quinto do território ucraniano, tenha advertido sobre o risco de um conflito global.

“A Rússia já não tem outros meios de intimidar o mundo além de ameaças nucleares”, afirmou Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, em resposta aos comentários de Putin.

Putin, que retrata o Ocidente como um agressor moralmente corrupto, e o presidente dos EUA, Joe Biden, que vê a Rússia como uma autocracia corrupta e Putin como um assassino, compartilham preocupações sobre uma possível

