Em que circunstâncias são reembolsadas as despesas de viagem?

(Perspectiva Reimaginada sobre) Horas de Trabalho: Deslocamentos, Treinamentos e Viagens de Negócios - Insights dos Funcionários

Você passa uma hora ou mais no deslocamento para o trabalho todos os dias, questionando se esse tempo pode ser considerado parte da sua jornada de trabalho? Ou talvez você esteja frequentemente em movimento devido ao seu trabalho, cobrindo grandes distâncias? Em certas circunstâncias, o tempo de deslocamento pode ser considerado como horas de trabalho. Mas quando essa regra se aplica?

"O critério principal é saber se o tempo de deslocamento faz parte das principais responsabilidades do empregado", explica o especialista em direito Alexander Bredereck. Isso costuma ser o caso de profissões como motoristas de caminhão de longo curso, trabalhadores da construção e pessoal de serviço de campo que trabalham em vários locais de trabalho.

No entanto, para a maioria dos empregados com um local de trabalho fixo, o deslocamento para e do trabalho, geralmente chamado de tempo de viagem, não é considerado horas de trabalho e é tipicamente não remunerado. Mas há exceções, segundo Bredereck:

Se o empregador atribuir tarefas durante o deslocamento, esse tempo é considerado horas de trabalho e deve ser remunerado.

Se um meio de transporte específico, como um ônibus da empresa, deve ser usado, as horas de trabalho podem começar quando o empregado embarca no veículo. Nesses casos, o tempo de deslocamento também é compensado.

Nesses casos, o tempo de deslocamento pode ser compensado a uma taxa menor do que as horas regulares. Os detalhes dessa situação dependem do contrato de trabalho, uma política interna ou um acordo coletivo de trabalho. No entanto, sempre deve ser pago o salário mínimo, lembra Bredereck.

Os Treinamentos e Viagens de Negócios Marcam Suas Horas de Trabalho?

Se um empregado optar por participar de treinamento, isso não constitui horas de trabalho regulares. No entanto, se o empregador determinar o treinamento, ele faz parte da jornada de trabalho.

Pois as viagens de negócios são geralmente iniciadas pelo empregador, são consideradas horas de trabalho. O tempo de viagem pode apresentar desafios. Por exemplo, enquanto estiver em um trem, se você tiver a liberdade de decidir suas atividades, geralmente é considerado tempo pessoal.

No entanto, se um empregado redigir um relatório para o empregador sobre uma interação com o cliente durante a viagem de trem, esse tempo é considerado horas de trabalho.

Para indivíduos em cargos como representantes de vendas ou consultores, que frequentemente atendem a reuniões ou visitas de clientes, as viagens de negócios são uma parte integrante de seu emprego, o que faz dessas viagens horas de trabalho. Se uma empresa organizar um workshop ou seminário para seus empregados para aprimorar suas habilidades e conhecimentos técnicos, e um empregado optar por participar, embora não seja considerado horas de trabalho regulares, o tempo de aprendizado pode potencialmente ser incorporado às suas descrições de trabalho, dependendo das políticas da empresa.

