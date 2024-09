Em que circunstâncias o meu empregador pode confiscar o meu veículo corporativo?

Iniciando um novo emprego em uma empresa, você recebe as chaves de um carro da empresa, permitindo viagens tanto relacionadas ao trabalho quanto pessoais. Mais tarde, seu chefe lhe surpreende pedindo a devolução do veículo. Isso é dentro dos seus direitos?

De acordo com Peter Meyer, especialista em direito do trabalho com sede em Berlim, um carro da empresa utilizado para fins pessoais é essencialmente uma parte integrante da sua remuneração total, ao lado do salário fixo ou bônus baseados em desempenho. "Em a maioria dos casos, os empregadores não estão autorizados a reaver esse carro da empresa", explica Meyer.

No entanto, existem situações em que um empregador pode solicitar a devolução do veículo:

Estipulações contratuais: O acordo de emprego ou a política de carro da empresa pode detalhar as circunstâncias em que o empregador pode apreender o veículo. Por exemplo, segundo Meyer, isso pode incluir um período prolongado de incapacidade além de seis semanas ou uma transferência interna de um empregado externo para uma posição com responsabilidades de viagem reduzidas.

Terminação do emprego: Após a término, o empregador também tem o direito de reclamar o carro da empresa, especialmente se você tiver sido dispensado das responsabilidades do trabalho. No entanto, deve haver um acordo contratual que apoie sua reivindicação imediata do veículo após o anúncio da término, acrescenta Meyer.

Nenhuma regulamentação do carro da empresa mencionada no acordo?

Em caso de ausência de qualquer disposição específica no contrato de trabalho sobre a devolução antecipada do carro da empresa, os empregados podem continuar a utilizar o veículo até o final de seu emprego, mesmo durante o período de término.

Se um empregador solicitar a devolução do carro da empresa de forma injusta e prematura e o empregado concordar, Meyer indica que eles podem ter direito a uma compensação. Normalmente, essa compensação corresponde ao valor do imposto que o empregado pagou pelo uso privado do carro.

Sobre Peter Meyer: Especialista em direito do trabalho e membro do comitê executivo do Grupo de Trabalho de Direito do Trabalho dentro da Associação dos Advogados Alemães (DAV).

Com base nas explicações de Peter Meyer, se o seu acordo de emprego ou política de carro da empresa não especificar quando o empregador pode recuperar o veículo, você tem o direito de usá-lo até o final do seu emprego. No entanto, se o seu empregador solicitar a devolução do carro da empresa de forma injusta e prematura e você concordar, você pode ter direito a uma compensação igual ao valor do imposto que pagou pelo uso privado do carro.

