Em que circunstâncias meu empregador pode me atribuir novas tarefas?

Tem uma nova tarefa na sua mesa? Os chefes têm o poder de delegar tarefas aos seus funcionários, mas há uma linha que não devem ultrapassar. Então, como saber quando é hora de traçar um limite antes que uma tarefa suspeita se torne a norma?

Quando você assina o contrato de emprego, geralmente sabe quais são as tarefas que vêm com o trabalho. Ajustes menores geralmente não causam muitos problemas durante a sua carreira. Mas o que acontece se o seu chefe de repente lhe der uma nova tarefa que parece ter sido tirada da cartola?

"Dentro do contrato, o empregador tem o que se conhece como poder diretivo ou de gestão", explica Alexander Bredereck, especialista em direito do trabalho. Isso significa que eles podem atribuir tarefas dentro dos parâmetros estabelecidos pelo contrato.

Quando o chefe pede mais

Enquanto muitos contratos permitem que os empregadores atribuam tarefas adicionais, é importante lembrar que esse poder não é ilimitado, diz Bredereck.

Por exemplo, um padeiro não deveria ser subitamente solicitado a fazer o trabalho de vigia noturno - o chefe não pode atribuir tarefas que estão completamente fora da descrição do trabalho original. Mas há alguma margem de manobra. Tome, por exemplo, um advogado do trabalho que se especializou em direito do trabalho. Se o chefe o pressionar para assumir casos de direito de locação, isso estaria dentro dos limites da possibilidade.

É claro que cada situação é diferente. Bredereck recomenda abordar uma nova tarefa com cautela e consultar um advogado no processo. Isso pode ajudar a esclarecer se a nova atribuição é legal ou não.

Quando o contrato precisa ser ajustado

Se a nova tarefa não estiver coberta no contrato, a única opção do chefe é emitir o que se conhece como uma mudança de contrato. De acordo com Bredereck, isso é uma burocracia. No entanto, os empregados podem apresentar uma objeção protetora contra a demissão.

Um ponto interessante a se notar: se os empregados executarem uma nova tarefa sem reclamar por um período prolongado, isso pode ser interpretado como uma mudança no contrato. A nova tarefa poderia então se tornar uma parte permanente do trabalho no futuro. Portanto, se você não estiver satisfeito com uma nova atribuição, aja rapidamente e procure aconselhamento jurídico.

