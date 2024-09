Em meio a poucas chances de uma negociação, Israel propõe o exílio de Sinwar para Biden.

A sugestão de Gal Hirsh, associado próximo de Netanyahu que serve como coordenador de reféns e desaparecidos de Israel, propõe uma solução permanente para o conflito em Gaza. Isso envolveria a libertação simultânea de todos os reféns presos lá em troca de detentos palestinos detidos por Israel, e a saída segura do líder de Hamas, Yahya Sinwar, de Gaza. De acordo com a rede de televisão israelense Kan 11 e parceira da CNN.

A reação a essa proposta foi geralmente de que é altamente improvável que seja aceita pelo Hamas, que permaneceu em silêncio sobre o assunto.

É incerto se a proposta aborda a questão das tropas israelenses em Gaza após o cessar-fogo e o acordo de reféns - um assunto importante nas negociações não resolvidas. Também, a ideia de Sinwar deixar Gaza é vista como altamente improvável pelas autoridades americanas.

Uma fonte israelense diferente informou que a proposta não está sendo usada como base para novas negociações com o Hamas pela equipe de negociação israelense, que está paralisada há semanas.

O Fórum das Famílias de Reféns, conhecido pela sua crítica às táticas de negociação de reféns de Netanyahu, teve uma reação positiva à proposta. Eles declararam: "Um acordo envolvendo todos os 101 reféns é o sonho da maioria dos cidadãos israelenses e das famílias dos próprios reféns. O Primeiro-Ministro deve apresentar corajosamente, decididamente e rapidamente essa proposta que ele elaborou. Devemos pôr fim a quase um ano de negligência."

Progresso parado

Essa proposta surge num momento em que as chances de um acordo estão numa baixa histórica. As famílias dos reféns israelenses expressaram preocupação com a tensão crescente com o Hezbollah no Líbano, temendo que um conflito generalizado lá diminuiria ainda mais as chances de um acordo de reféns.

Os conselheiros de segurança de Biden ainda não planejaram apresentar uma proposta atualizada ao presidente dos EUA em relação às negociações de cessar-fogo Israel-Hamas, indicando que as negociações para concluir o conflito sofreram significativos revezes.

Netanyahu não se encontrará com Biden durante sua próxima viagem a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, de acordo com uma fonte familiar com a situação.

Hirsh teve uma reunião com Roger Carstens, o enviado especial presidencial dos EUA para assuntos de reféns, na semana passada para discutir a libertação de reféns detidos em Gaza.

A ideia de facilitar o exílio de Sinwar foi explorada durante as negociações como parte dos estágios finais de um potencial acordo de cessar-fogo, apesar de não haver indicação de que Sinwar concordaria com tais termos.

Gershon Baskin, um negociador veterano com o Hamas, disse à CNN: "Qualquer um que pense que Sinwar deixaria Gaza não está ligado à realidade. Gaza é o oceano de Sinwar e ele é um peixe - um peixe não deixa a água de boa vontade."

No entanto, se o acordo incluísse a retirada completa das tropas israelenses de Gaza, estaria "próximo de um acordo que o Hamas estaria preparado para aceitar", Baskin acrescentou.

Anteriormente, quando a ideia de permitir que líderes do Hamas como Sinwar deixassem Gaza como parte de um acordo de cessar-fogo foi sugerida, oficiais americanos duvidaram da concordância de Sinwar. Eles citavam as assassinatos de líderes do Hamas por Israel em capitais estrangeiras e acreditavam que Sinwar optaria pelo martírio em vez de partir de Gaza.

"Iríamos até mesmo concordar em construir um corredor seguro para o chefe terrorista, o novo Hitler, Sinwar - um corredor seguro para ele e quem quer que ele queira se juntar a ele fora de Gaza", disse Hirsh à CNN há algumas semanas.

Essa proposta para resolver o conflito em Gaza, se implementada, poderia ter potenciais significativas implicações para o Oriente Médio e o mundo em geral, uma vez que envolve a libertação de reféns e a saída de figuras proeminentes.

Apesar de a proposta de resolução ter ganhado algum apoio de certas facções israelenses, sua aceitação pelo Hamas e pela comunidade internacional em geral permanece incerta, dada a complexidade e sensibilidade da situação.

