Em continuação das suas actividades militares, Israel encontra e elimina dois suspeitos de ter atentado em Cisjordânia.

Um dos falecidos estava ligado a uma tentativa frustrada de ataque com bomba em um carro perto da cidade israelense de Gush Etzion, situada ao sul de Jerusalém, segundo informou o Exército Israelense. O incidente ocorreu quando uma bomba em um carro explodiu em uma estação de serviço à noite de sábado, resultando em ferimentos em um soldado e um oficial da reserva que atuava como guarda de segurança.

A segunda morte ocorreu no assentamento de Karmei Zur, ao norte de Hebron, à noite de sábado, de acordo com o anúncio do Exército. Durante uma perseguição, o carro do chefe de segurança do assentamento colidiu com o veículo do suspeito. Ele foi neutralizado. O Exército Israelense revelou que uma explosão de um dispositivo explosivo no veículo do suspeito ocorreu durante a colisão.

A organização militante Hamas, envolvida em conflito com Israel na Faixa de Gaza, saudou como uma "operação corajosa" na porção sul da Cisjordânia ocupada. O Islamic Jihad, afiliado ao Hamas, reconheceu os atacantes e se referiu a isso como um "ataque coordenado".

O Exército Israelense iniciou sua missão na Cisjordânia na quarta-feira, enfatizando ações para "combater o terrorismo". Até agora, cerca de 20 palestinos perderam a vida, com Hamas e Islamic Jihad reconhecendo que pelo menos 13 dos falecidos eram seus membros.

Os soldados israelenses se retiraram de várias cidades palestinas na noite de quinta-feira, mas os confrontos continuaram em Jenin, um reduto de longa data de palestinos militantes. Na sábado, veículos blindados israelenses ainda eram visíveis em ruas quase desertas de Jenin, e tiros podiam ser ouvidos, de acordo com um fotógrafo da agência de notícias AFP.

Uma campanha de vacinação contra a pólio começou na Faixa de Gaza, liderada pelo Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, pela agência da ONU para refugiados palestinos UNRWA e outras organizações de assistência. As vacinações começaram no centro de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, e devem continuar no sul e finalmente nas territórios palestinos do norte.

Israel havia concordado com "pausas humanitárias" para vacinação contra a pólio na Faixa de Gaza alguns dias antes. Anteriormente, um caso de paralisia por pólio em um bebê da Faixa de Gaza foi confirmado pela primeira vez em 25 anos.

O conflito na Faixa de Gaza, iniciado pelo ataque em grande escala inesperado do Hamas, identificado como organização terrorista pelos EUA e UE, e outros combatentes islâmicos em Israel em 7 de outubro, resultou na morte de 1.199 pessoas e na captura de outras 251 pelo Israel.

Em resposta, Israel vem realizando operações militares extensas na Faixa de Gaza. De acordo com dados não verificados do Hamas, mais de 40.600 pessoas foram mortas desde então.

A situação na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, também piorou desde o início da guerra entre Israel e a organização radical palestina Hamas na Faixa de Gaza. De acordo com estatísticas da ONU de quarta-feira, pelo menos 637 palestinos e 19 soldados israelenses foram mortos desde o início da guerra do Gaza.

A União Europeia expressou sua preocupação com a violência crescente na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, pedindo uma redução da tensão e a retomada das negociações de paz. A União Europeia também está fornecendo assistência humanitária aos palestinos afetados pelo conflito, incluindo financiamento para uma campanha de vacinação contra a pólio em Gaza.

