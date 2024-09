Ele detém o recorde de mais tempo no corredor da morte no mundo.

Agora, o preso em prisão perpétua mais antigo do mundo tem a chance de provar sua inocência.

Na quinta-feira, um tribunal japonês anunciará seu veredicto no novo julgamento de Hakamata, de 88 anos, que foi condenado à morte em 1968 pelo suposto assassinato de uma família em uma batalha legal prolongada que ganhou atenção internacional e desencadeou apelos para abolir a pena de morte no Japão.

Durante o novo julgamento, a equipe de advogados de Hakamata apresentou novas evidências provando a inocência de seu cliente, enquanto os promotores argumentaram que havia suficiente evidência para manter a sentença de morte.

Originalmente um boxeador profissional, Hakamata aposentou-se em 1961 e começou a trabalhar em uma fábrica de processamento de soja em Shizuoka, no centro do Japão. Essa decisão acabaria por assombrá-lo.

Quando o chefe de Hakamata, sua esposa e seus dois filhos foram encontrados mortos em casa em 1968, esfaqueados, Hakamata, um trabalhador de bar divorciado, tornou-se o principal suspeito.

Após dias de interrogatório intensivo, Hakamata confessou inicialmente os crimes de que era acusado. No entanto, ele voltou atrás mais tarde, alegando que a polícia havia obtido sua confissão através de espancamentos e ameaças.

Apesar de sua insistência de que a polícia havia fabricado evidências, Hakamata foi condenado à morte por uma decisão de 2 a 1 dos juízes. O juiz dissidente renunciou seis meses depois, desiludido.

Hakamata, que tem mantido consistentemente sua inocência, passou mais da metade de sua vida à espera da execução, mas foi libertado há dez anos quando novas evidências levaram à sua libertação.

Um teste de DNA do sangue encontrado nas calças não correspondeu a Hakamata ou às vítimas, e o Tribunal Distrital de Shizuoka ordenou um novo julgamento em 2014. Devido à sua idade e saúde mental debilitada, Hakamata foi libertado temporariamente enquanto se preparava para seu novo julgamento.

O Tribunal de Apelações de Tóquio rejeitou inicialmente o pedido de novo julgamento, mas, em 2023, uma ordem do Tribunal Supremo do Japão proporcionou uma segunda chance.

Os novos julgamentos são raros no Japão, com 99% dos casos resultando em condenações, de acordo com o site do Ministério da Justiça.

Um sistema de justiça sob escrutínio

Enquanto o mundo assiste, uma potencial absolvição pode não registrar com Hakamata, que, devido à sua longa detenção, apresentou sinais de declínio mental e agora reside em seu próprio mundo, de acordo com sua irmã de 91 anos, Hideko, que tem defendido vigorosamente a inocência dele.

Hakamata fala raramente e não demonstra interesse pelos outros, informou Hideko à CNN.

“Às vezes, ele sorri feliz, mas é quando ele está em sua alucinação”, explicou Hideko. “Não discutimos o julgamento com Iwao porque ele não consegue reconhecer a realidade”.

No entanto, para os apoiadores de Hakamata, o caso representa mais do que apenas um indivíduo.

Ele levanta preocupações sobre o enfoque do Japão em confissões para garantir condenações e sugere que isso pode ser uma razão pela qual o país deveria reconsiderar a pena de morte.

“I’m opposed to the death penalty”, declarou Hideko. “Convicts are also human beings”.

O Japão é o único país do G7, além dos Estados Unidos, a reter a pena de morte, embora não tenha sido executada em 2023, de acordo com os registros do Death Penalty Information Center.

Hiroshi Ichikawa, um ex-promotor que não esteve envolvido no caso de Hakamata, comentou sobre a histórica encorajamento dos promotores japoneses a obter confissões, mesmo que isso signifique forçar ou manipular os réus a admitir a culpa.

O enfoque nas confissões contribui para a taxa impressionante de condenações do Japão, explicou Ichikawa, em um país onde uma absolvição pode prejudicar significativamente o status profissional de um promotor.

O Ministério da Justiça do Japão recusou-se a comentar sobre o caso em andamento.

Uma longa batalha pela reabilitação

Durante 46 anos, Hakamata ficou preso com base em sua condenação controversa, que se baseou em evidências comprometidas e na confissão original de Hakamata, que seus advogados afirmam ter sido coagida.

Hideyo Ogawa, advogado de Hakamata, disse à CNN que Hakamata foi fisicamente retido e interrogado por mais de 12 horas por dia durante 23 dias, sem a presença de um advogado de defesa.

“O sistema judicial japonês, especialmente naquela época, era um sistema que permitia às agências de investigação explorar sua natureza secreta para cometer ilegalidades ou transgressões investigativas”, afirmou Ogawa.

Chiara Sangiorgio, Conselheira da Pena de Morte da Amnistia Internacional, disse que o caso de Hakamata exemplifica muitos problemas com o sistema de justiça do Japão e destaca as falhas e a falta de confiabilidade de sua condenação original, que levou ao novo julgamento.

Os presos na morte no Japão são geralmente mantidos em isolamento, com contato limitado com o mundo exterior, afirmou Sangiorgio, e as execuções são realizadas em segredo, quase sem aviso prévio às famílias e aos advogados.

Apesar de seu declínio mental, Hakamata conseguiu desfrutar de alguns dos simples prazeres da liberdade nos últimos dez anos, incluindo a adoção de dois gatos em fevereiro.

“Iwao começou a prestar atenção nos gatos, preocupar-se com eles e cuidar deles – uma mudança e tanto”, disse Hideko.

Todos os dias à tarde, um grupo de apoiadores de Hakamata o leva para um passeio, onde Hideko revela que Hakamata “compra uma quantidade abundante de bolos e suco”.

Embora Hakamata possa não entender a importância da decisão da quinta-feira, seus familiares e apoiadores poderiam testemunhar o preso mais antigo do mundo em prisão perpétua sendo proclamado inocente permanentemente.

“I wish he gets to enjoy a prosperous and liberated life from now on”, expressou Hideko.

