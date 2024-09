É necessário trocar regularmente a marca da pasta de dentes?

Você fica com a mesma pasta de dentes por anos ou pega uma nova cada vez que vai à farmácia? Uma profissional da área dental compartilha suas opiniões.

Já ouviu a dica de trocar de pasta de dentes regularmente? Essa ideia já está em circulação há algum tempo, de acordo com a profissional da área dental Pia Peterson. "Eles diziam que, para uma boa saúde bucal a longo prazo, era importante continuar mudando de marcas", ela diz, ocupando a posição de Professora de Dentística e Prevenção de Dentística na Universidade de Witten/Herdecke.

No entanto, ela não concorda com essa teoria. Em termos de saúde bucal, é mais importante usar um produto que atenda às necessidades dos seus dentes. Uma vez que você encontrou a pasta de dentes perfeita, não há necessidade de mudá-la por muito tempo - pelo menos não até alguns anos terem se passado. "Trocar não faz sentido então", conclui Pia Peterson.

A ideia de trocar é baseada na crença de que os bacteria na boca se adaptam à composição da pasta de dentes ao longo do tempo, supostamente reduzindo seu poder de limpeza. No entanto, Pia Peterson destaca que as pastas de dentes têm componentes básicos semelhantes.

Como encontrar a pasta de dentes ideal

Então, como encontrar a pasta de dentes perfeita? "Primeiro, é essencial uma proteção eficaz contra cáries", aconselha Pia Peterson. "Deve conter flúor, em uma concentração de 1450 ppm. Isso é indicado na embalagem".

Em segundo lugar, leve em conta suas necessidades únicas. "Se eu tenho uma acumulação rápida de tártaro, devo optar por um produto que possa combater isso efetivamente", sugere Pia Peterson como exemplo.

Se seus dentes ficam manchados rapidamente com café ou chá, então uma pasta de dentes que ajude a restaurar a brancura natural dos dentes seria adequada. Aqueles com dentes sensíveis podem optar por uma pasta de dentes especificamente formulada para esse propósito.

As pastas de dentes são frequentemente avaliadas por organizações como a Stiftung Warentest ou a revista Öko-Test, facilitando a comparação de vários produtos com base em seus resultados. "E é claro, você também pode discutir esse assunto com seu higienista dental ou dentista", recomenda Pia Peterson.

