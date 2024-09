- É imperativo manter a força da Alemanha no sector automóvel.

O Ministro do Trabalho Federal, Hubertus Heil, manifestou seu apoio à manutenção de todas as instalações da VW, apesar dos cortes orçamentários. Ele enfatizou: "Agora é crucial assegurar a estabilidade de todas as instalações, e deve-se evitar demissões devido a razões operacionais". Este político do SPD falou à ntv, acrescentando: "As negociações precisam acontecer. Este é o momento para cooperação industrial e social. Também é uma tradição que a Volkswagen valoriza".

Segundo Heil, há desafios operacionais na VW, com erros da gestão também contribuindo. "No entanto, esta é uma empresa sólida. Vamos apoiá-la politicamente", disse Heil. O governo federal decidirá em gabinete, entre outras coisas, estratégias para aumentar o apelo da mobilidade elétrica. "Podemos apoiar a pesquisa e o desenvolvimento", afirmou Heil. Também é possível auxílio político no mercado de trabalho.

Heil então declarou: "No entanto, agora é a vez da empresa liderar". A gestão, os conselhos de trabalhadores e os sindicatos precisam propor soluções práticas para garantir todas as instalações. Heil enfatizou que não se trata apenas dos funcionários da VW, mas também dos fornecedores. "A Alemanha deve permanecer uma potência automobilística. Estamos fazendo tudo para proteger isso, mas os empresários e gestores precisam cumprir suas tarefas".

Em resposta ao anúncio dos cortes orçamentários, os funcionários terão uma reunião hoje. A VW confirmou na segunda-feira que eram necessárias reduções drásticas de custos em sua marca principal. "Inclusive a possibilidade de fechamento de sites de produção de veículos e componentes não pode ser descartada sem uma intervenção rápida nessa situação", afirmou.

