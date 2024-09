É claro que há casos em que podem ocorrer erros durante a prestação de primeiros socorros.

Se alguém desmaiar repentinamente e não apresentar sinais de resposta, é crucial agir rapidamente. Muitas pessoas que prestam primeiros socorros costumam ter receio de cometer erros ou causar fraturas nas costelas durante as compressões no peito. Esse medo é justificado? E há repercussões legais? Um médico do DRK compartilha insights.

A verdade é que, em uma emergência, só há um erro que realmente importa - e esse é não agir. De acordo com Bernd Böttiger, médico federal da Cruz Vermelha Alemã, todos temos a responsabilidade de ajudar em uma emergência na medida do possível. O artigo 323c do Código Penal diz que negligenciar a ajuda pode levar a uma pena de prisão de até um ano ou uma multa.

No entanto, muitas pessoas hesitam em tomar ação quando solicitadas a servir como primeiros respondentes. Faz muito tempo desde o último curso deles, e seus conhecimentos permaneceram intocados - sorte deles. Nesse tipo de situação, o coração acelera loucamente. No entanto, é essencial superar o medo de cometer erros. Nas palavras de Bernd Böttiger, "Não há razão para adiar a ação quando se trata de oferecer primeiros socorros." Afinal, isso pode salvar vidas.

O tempo é essencial em parada cardíaca

Por exemplo, no caso de parada cardíaca, o músculo cardíaco para de bombear sangue pelo corpo, levando a uma falta de suprimento de oxigênio vital para os órgãos. Quando isso acontece, as pessoas afetadas perdem a consciência, caem e se tornam não responsivas e sem respirar. "O cérebro só pode suportar três a cinco minutos nessas condições", diz Bernd Böttiger. "Os serviços de emergência geralmente não conseguem chegar nesse tempo."

Portanto, até que os profissionais cheguem, aqueles que testemunham o incidente são chamados a intervir. Assim que uma chamada de emergência for feita para o 112, comece as compressões no peito imediatamente. O tempo está passando - a cada minuto sem tratamento, as chances de sobrevivência diminuem em 10%, de acordo com a Fundação Alemã do Coração.

Vou explicar o procedimento: Como o prestador de primeiros socorros, posicione-se ao lado da pessoa. Coloque uma mão no osso central do peito. Coloque a segunda mão em cima da primeira mão.

Agora, pressione a mão para baixo 5 a 6 centímetros no peito e repita essa ação 100 a 120 vezes por minuto. Utilize "Stayin' Alive" dos Bee Gees, com seus 100 batimentos por minuto, como guia para manter o ritmo. Se outras pessoas estiverem presentes, faça com que elas façam turnos. A coisa mais importante é continuar até que os profissionais de saúde assumam o comando.

Fraturas nas costelas não são incomuns

As compressões no peito podem ser um processo difícil. "É necessária uma força considerável", diz Böttiger, "pois isso é crucial para que o sangue volte ao cérebro." Essa força às vezes pode resultar em fraturas nas costelas.

Pessoas preocupadas com a possibilidade de quebrar uma costela podem ser tranquilizadas pelo médico, "Apesar de uma fratura nas costelas ser desconfortável, ela é insignificante em comparação com as consequências que geralmente advêm da falta de assistência." Sem isso, pode haver danos cerebrais graves devido à falta de oxigênio ou até mesmo morte em poucos minutos.

Nenhuma repercussão legal por erros ou lesões

Independentemente de fraturas nas costelas, outras lesões ou erros cometidos durante o processo - os prestadores de primeiros socorros não precisam se preocupar com consequências legais. "Aqueles que implementam estratégias de primeiros socorros incorretamente devido ao estresse do momento não podem ser responsabilizados depois", enfatiza Bernd Böttiger.

Além disso, os primeiros respondentes até têm apoio em situações de emergência - "O centro de despacho de emergência também pode orientar e assistir na RCP pelo telefone", diz Bernd Böttiger. Ele aconselha contra procurar orientação online em tais situações. "Em uma emergência, isso deve acontecer rapidamente, e você está sob uma pressão imensa, o que torna impossível fazer uma pausa para assistir a um vídeo primeiro."

Em conclusão, todos podem se preparar para uma emergência ficando envolvidos com o tema de primeiros socorros. "Uma vez que esse conhecimento é raramente posto em prática e, portanto, rapidamente se esquece, recomendamos uma atualização a cada dois anos", diz o médico do DRK Bernd Böttiger.

