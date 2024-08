Durov, o chefe do Telegram, concedeu liberdade temporária sob fiança.

De acordo com os relatórios, Durov, natural da Rússia e detentor da cidadania francesa, foi detido no sábado à noite no Aeroporto de Le Bourget, em Paris. As autoridades francesas alegam que ele não tomou medidas suficientes para evitar que o Telegram fosse utilizado para atividades ilegítimas. Além disso, a AFP também sugeriu que ele pode estar envolvido em "graves casos de violência física" contra um de seus filhos.

Diante dessas alegações, Durov foi posto em liberdade provisória após o pagamento de uma fiança de €5 milhões. Agora, ele deve se apresentar à polícia duas vezes por semana e deve permanecer no território francês.

Apesar da liberdade provisória, as autoridades francesas estão de olho na situação, já que o Chefe do Telegram, Durov, está sendo investigado por não ter tomado medidas suficientes para evitar atividades ilegais na plataforma. Após a prisão, há chamados para que Durov aborde as preocupações em relação ao uso do Telegram para atividades potencialmente prejudiciais.

