Downing Street recebe um novo concorrente no reino felino, desafiando o domínio de Larry.

Há mais de uma década que Larry, o felino de 17 anos, reside na Rua Downing 10, servindo como "Mestre Caçador de Ratos" do Primeiro-Ministro britânico. Recentemente, Larry deixou claro quem mandava com uma declaração ousada em sua conta no Twitter, @Number10cat - "Regra universal: O ratinho responderá a Larry, o gatinho". Larry foi inicialmente trazido de um abrigo para animais para lidar com o problema de ratos, mas sua eficiência é debatida, com o ex-PM David Cameron o rotulando como uma sensação da mídia. Em seus 13 anos de carreira, Larry testemunhou seis primeiros-ministros diferentes entrarem e saírem.

A família Starmer trouxe seu gato, Jojo, quando se mudou para a Rua Downing Street no mês passado. Em uma entrevista à BBC, o primeiro-ministro admitiu que gerenciar animais de estimação em uma residência de alta segurança não é uma tarefa fácil. O principal desafio, segundo ele, é a porta "impenetrável" que leva para fora do apartamento, o que torna difícil instalar uma porta para gatos.

