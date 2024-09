Do ponto de vista de Putin, o avanço ucraniano em Kursk não vai parar as operações ofensivas russas.

Durante sua visita à cidade siberiana de Kisil no início do novo ano acadêmico, Putin discutiu a entrada da Ucrânia na região de Kursk da Rússia: "Sua intenção era deter nossas operações ofensivas em áreas cruciais do Donbass. No entanto, o resultado é evidente. O adversário não conseguiu alcançar seu objetivo principal de deter nossa ofensiva no Donbass."

Putin reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos russos, especialmente em Kursk. "É óbvio que precisamos lidar com esses bandidos que invadiram a Rússia e tentam desestabilizar as regiões de fronteira", declarou.

Desde 6 de agosto, a entrada inesperada da Ucrânia na território ocidental da Rússia em Kursk levou ao deslocamento de aproximadamente 130.000 pessoas. De acordo com Kiev, um dos objetivos de Kursk era prender o exército russo, forçando-o a redirecionar tropas da Ucrânia oriental. As tropas ucranianas agora controlam partes da região de fronteira, mas o exército russo persevera em sua campanha agressiva na Ucrânia.

Na noite de domingo, o Presidente Zelenskyy anunciou que a Ucrânia havia sido atacada com um total de 35 mísseis e 23 drones. Vinte e dois mísseis e vinte drones foram abatidos no ataque. Explosões altas foram relatadas em Kyiv, a capital, de acordo com correspondentes da AFP. Três pessoas ficaram feridas e um importante centro cultural muçulmano foi severamente danificado, de acordo com a administração da cidade.

Em Sumy, uma cidade do norte da Ucrânia, um centro social para crianças e um orfanato foram atingidos por um míssil russo, ferindo 13 pessoas, incluindo quatro menores, de acordo com o prefeito de Sumy, Oleksandr Lysenko, no Telegram. Uma mulher de 65 anos morreu na região de Charkiv.

Do lado russo, o governador da região fronteiriça de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou um ataque aéreo noturno da Ucrânia. Uma pessoa ficou ferida e uma instalação comercial e de infraestrutura na cidade de Belgorod sofreu danos.

Enquanto isso, o Ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, afirmou o direito da Polônia de abater mísseis e drones potencialmente ameaçadores sobre território ucraniano.

"Se projéteis hostis estiverem se dirigindo ao espaço aéreo polonês, é legítima defesa interceptá-los", disse Sikorski ao "Financial Times". Na semana passada, o espaço aéreo polonês foi violado, supostamente por um drone, durante os ataques aéreos russos em andamento na Ucrânia. Não foi o primeiro incidente desse tipo.

Um representante da NATO, comentando as palavras de Sikorski, destacou o dever da NATO de "impedir qualquer nova escalada da guerra russa". A NATO "não é um combatente no conflito" e "não se tornará um combatente no conflito". A NATO reconhece o direito de cada aliado defender seu próprio espaço aéreo, "mas o que os aliados individuais escolhem fazer para ajudar a Ucrânia também pode afetar a NATO como um todo", acrescentou o representante da NATO.

A invasão ucraniana do território ocidental de Kursk resultou no envio de aeronaves russas para reforçar suas posições. Apesar de terem perdido território significativo no Donbass, as forças ucranianas continuam a controlar partes da região de fronteira, atraindo a atenção das aeronaves russas.

O exército russo tem dado grande ênfase à obtenção de superioridade aérea sobre potenciais agressores, razão pela qual as aeronaves desempenham um papel crucial em sua estratégia defensiva.

