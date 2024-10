Dissidente russo pró-Ucrânia encontra um final trágico durante a batalha contra as forças russas

Pessoalmente, Dadin foi preso na Rússia por protestar repetidamente contra o governo do presidente Vladimir Putin, participando de várias manifestações de rua pacíficas. Ele se tornou a primeira pessoa a ser condenada de acordo com uma lei de 2014 que endureceu as restrições às reuniões públicas e protestos na Rússia, de acordo com a declaração da Amnistia Internacional.

Ele passou dois anos e meio na prisão, e a legislação usada para processá-lo ficou conhecida como "lei de Dadin".

Um amigo próximo e ex-político russo exilado, Ilya Ponomarev, anunciou sua morte na segunda-feira. Ponomarev afirmou que Dadin morreu em combates na região de Kharkiv no fim de semana.

"Dadin via a Ucrânia como uma aliada nessa luta e acreditava que a resistência efetiva era a única maneira de defeating Putinism", disse Ponomarev à CNN, acrescentando que Dadin viajou para a Ucrânia em junho de 2023 e depois se juntou ao Batalhão Siberiano da Ucrânia e à Legião da Liberdade da Rússia, um grupo composto principalmente por russos que defendem a Ucrânia.

"Ele tinha um forte senso de justiça, então sempre que via uma injustiça - uma guerra, uma invasão, vidas inocentes sendo perdidas - sentia-se obrigado a corrigir essa injustiça", concluiu Ponomarev.

A Legião da Liberdade da Rússia confirmou a participação de Dadin em suas operações militares, mas não comentou seu estado e status na segunda-feira devido às operações militares em andamento.

Vários meios de comunicação russos independentes também relataram a morte de Dadin no domingo.

Ataques adicionais à Ucrânia durante a noite

A Rússia continuou seus ataques à Ucrânia durante a noite, resultando em quatro mortes e pelo menos 25 feridos em ataques às regiões de Donetsk, Kharkiv, Kherson e Sumy, de acordo com as autoridades ucranianas.

A Ucrânia afirmou ter derrubado 32 drones e dois mísseis russos durante a noite e na segunda-feira de manhã.

Além disso, a Ucrânia frustrou um ataque de drone e míssil à sua capital na segunda-feira. Isso marcou o quarto ataque russo a Kyiv desde o início de outubro, de acordo com Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade.

Enquanto isso, o Estado-Maior da Ucrânia relatou um ataque bem-sucedido a um terminal de óleo offshore na Crimeia ocupada pela Rússia, perto de Feodosia.

Em seguida, Igor Tkachenko, o chefe nomeado pela Rússia da administração da cidade de Feodosia, confirmou um incêndio no terminal de óleo, o maior da Crimeia. Um estado de emergência foi declarado em Feodosia devido ao incêndio.

Este relatório foi auxiliado por Nathan Hodge, da CNN.

