Diretiva de bloqueio do serviço online X emitida por juiz brasileiro no Supremo Tribunal

Um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou a proibição do serviço digital X na sexta-feira, de acordo com atualizações da AFP. Agora, o acesso à plataforma é proibido 'em todo o território brasileiro', declarou um informante do Supremo Tribunal. Esta medida suivie um ultimato de 24...