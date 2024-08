- Diminuição significativa das taxas de inflação em Agosto - Potenciais ajustes das taxas à frente?

Custos mensais aumentaram mais devagar na Alemanha em agosto, atingindo o ritmo mais fraco em mais de três anos. A taxa de inflação ficou em 1.9% em comparação com o ano anterior, de acordo com os relatórios da Office Federal de Estatística. Notavelmente, os custos com energia diminuíram em comparação com o ano anterior, enquanto as despesas com serviços aumentaram acima da média. Os preços dos alimentos aumentaram apenas 1.5%.

O governo alemão comemora esse desenvolvimento, que vários economistas previram. O chanceler Olaf Scholz (SPD) escreveu: "As pessoas têm mais dinheiro no bolso". Ele acrescentou ainda: "A inflação está diminuindo e os salários reais estão aumentando pelo quinto trimestre consecutivo".

A pressão sobre os consumidores diminuiu após vários anos de taxas de inflação elevadas. Em julho, o índice de preços ao consumidor aumentou 2.3%, após 2.2% em junho e 2.4% em maio. A última vez que uma taxa de inflação mais baixa foi registrada foi em março de 2021, com os preços sendo 0.1% menores do que em julho. A taxa de inflação subjacente, sem incluir energia e alimentos, caiu 0.1 ponto percentual para 2.8%.

Plano de Redução da Taxa de Juros do BCE

O flash estimate alemão agora dá à European Central Bank (BCE) a base para uma possível redução da taxa de juros em setembro, afirma o economista Carsten Breszki do banco online ING. No entanto, ainda é cedo para falar de uma tendência duradoura devido aos aumentos salariais esperados. A inflação deve permanecer dentro da faixa de 2-3%, em vez de ficar na extremidade inferior. Na sexta-feira, a Eurostat publicará a previsão da taxa de inflação da zona do euro, que deve ser ligeiramente superior à da Alemanha.

O chefe economista da Deka, Ulrich Kater, alerta o banco central sobre possíveis aumentos da inflação no final do ano e sugere cortes moderados na taxa de juros como a resposta mais adequada dos guardiões da moeda ao ambiente de inflação mais suave.

Decisão em setembro

Se a inflação na Alemanha e na zona do euro diminuir ao longo do ano, isso dará à European Central Bank a oportunidade de baixar as taxas de juros. Em junho, eles cortaram as taxas de juros pela primeira vez desde o aumento da inflação em 0.25%. Em julho, a BCE manteve as taxas de juros estáveis e deixou a porta aberta para um possível corte de taxa de juros na reunião de 12 de setembro. Uma redução da taxa de juros pela BCE é esperada em setembro.

Em princípio, a BCE vê uma taxa de inflação de 2% como garantia de estabilidade de preços. Taxas mais baixas ou até preços ao consumidor em queda (deflação) podem levar empresas e consumidores a adiar seus investimentos e compras devido à expectativa de preços ainda mais baixos, o que afeta negativamente o crescimento econômico.

Economistas esperavam anteriormente uma tendência em direção à estabilidade de preços durante o verão. Por exemplo, o Instituto Ifo de Munique espera uma taxa de inflação inferior a 2% na Alemanha nos próximos meses. A base para isso é uma pesquisa de empresas sobre seus planos de preços, que também foi publicada na quinta-feira.

O consumo privado ainda não melhorou

Apesar dos aumentos salariais, muitas pessoas continuam a poupar. O consumo privado caiu 0.2% em comparação com o trimestre anterior no segundo trimestre, de acordo com a Office Federal de Estatística. Além disso, o clima do consumidor piorou em agosto, como indica o estudo de clima do consumidor das instituições de Nuremberg GfK e NIM.

No longo prazo, o poder de compra dos consumidores diminuiu durante a onda de inflação. No entanto, os empregados alemães estão recuperando o poder de compra perdido da era de alta inflação. No segundo trimestre, os aumentos salariais superaram o desenvolvimento dos preços ao consumidor pela quinta vez consecutiva, com a Office Federal de Estatística relatando um aumento real dos salários de 3.1% para o segundo trimestre.

Dadas as significativas aumentos salariais, o consumo privado continua sendo a principal esperança para a economia alemã, que encolheu 0.1% no segundo trimestre. Os economistas esperam pouca melhora para o segundo semestre do ano. O Banco Federal Alemão espera um crescimento mínimo de 0.3% para o ano em curso.

Expectativas Enganadoras

O economista Friedrich Heinemann do Instituto de Economia ZEW em Mannheim acredita que a esperança de que a taxa de inflação em queda agora estimule o consumo provavelmente é infundada. "A inflação de serviços ainda causa incerteza em muitas pessoas. Os novos números indicam um sucesso temporário, mas não

