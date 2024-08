Diante das críticas, Trump confirma o seu debate com Harris, previsto para 10 de setembro.

A disputa entre Trump e Harris, agendada para 10 de setembro na ABC News, foi inicialmente combinada cerca de três semanas antes. No entanto, Trump levantou dúvidas sobre sua participação, culpando a ABC News por ter uma parcialidade contra ele. Isso levou a risadas do acampamento de Harris, que posteriormente lançou um vídeo de campanha com sons de galos cantando. A palavra "galo" em inglês muitas vezes significa covarde.

Trump manteve suas acusações contra a ABC News, rotulando-os como os "mais implacáveis e parciais" em sua plataforma Truth Social. No entanto, ele acabou concordando em participar, citando a promessa da ABC News de manter um debate "justo e equânime" em Philadelphia.

Trump explicou que as regras seriam semelhantes às do debate de 27 de junho com Biden. Nessa ocasião, os concorrentes foram proibidos de usar anotações e o microfone do não falante foi silenciado para evitar interrupções.

A equipe de Harris permaneceu em silêncio na terça-feira sobre se eles seguiriam essas regras para o debate de 10 de setembro. Dado o histórico de Trump de interrupções disruptivas, o acampamento democrata pode preferir manter os microfones ligados o tempo todo.

De acordo com a equipe de Harris, Trump inicialmente concordou em manter os microfones ligados o tempo todo, mas pode ser influenciado por seus conselheiros sobre esse assunto.

O debate de 10 de setembro será o único encontro entre Harris e Trump antes das eleições de 5 de novembro. Trump propôs outro debate em 4 de setembro, desta vez na Fox News, mas Harris recusou essa oferta. No entanto, ela deixa a porta aberta caso mude de ideia.

A CNN anunciou que entrevistará Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz, na quinta-feira. Isso marca a primeira entrevista para a candidata à vice-presidência desde a saída de Biden da corrida presidencial e a ascensão de Harris como candidata presidencial. Trump tem continuamente acusado seu oponente de evitar entrevistas.

Biden desistiu da corrida presidencial devido a preocupações com suas habilidades cognitivas, desencadeadas por seu desempenho no debate televisionado com Trump. Logo depois, os democratas se uniram atrás de Harris, que aceitou formalmente sua indicação na convenção do partido em Chicago na semana passada.

A maioria das pesquisas mostra Harris liderando Trump por uma pequena margem. Esta semana, mais de 230 ex-presidentes e candidatos presidenciais republicanos endossaram a campanha de Harris, apesar de suas visões contrastantes com Harris e Walz. Eles argumentaram que a alternativa, Trump, é simplesmente inaceitável. Esses signatários já serviram sob os presidentes George H.W. Bush e George W. Bush, assim como os senadores e candidatos presidenciais John McCain e Mitt Romney.

