Dezessete prestadores de seguros de saúde aumentaram a contribuição adicional para o prémio mais uma vez.

Para 2024, o pagamento adicional obrigatório para o seguro saúde aumentou de 1.6% para 1.7%. No entanto, algumas seguradoras estão lutando com um déficit substancial e aumentaram as contribuições novamente neste ano.

Desde maio, 22 seguradoras de saúde fizeram essa ajustes. De acordo com a análise da Finanztip, cerca de 7,6 milhões de segurados foram afetados por esses aumentos.

Normalmente, as seguradoras de saúde implementam tais aumentos no início do ano. Até janeiro de 2024, 37 das 73 seguradoras acessíveis já haviam feito isso. Entre as 22 seguradoras que aumentaram as contribuições inesperadamente neste ano, 17 já haviam feito isso antes de 2024 e agora aumentaram novamente. Essas incluem:

BKK Diakonie: atualmente em 2.69%

BKK Dürkopp Adler: atualmente em 2.55%

BKK Euregio: atualmente em 1.79%

BKK24: atualmente em 2.55%

BKK Gildemeister Seidensticker: atualmente em 1.99%

BKK Pfalz: atualmente em 2.38%

BKK Pfaff: atualmente em 1.8%

BKK Textilgruppe Hof: atualmente em 2.8%

BKK Wirtschaft & Finanzen: atualmente em 2.99%

BKK ZF & Partner: atualmente em 2.1%

Continentale BKK: atualmente em 2.2%

IKK - die Innovationskasse: atualmente em 2.3%

IKK classic: atualmente em 2.19%

Knappschaft: atualmente em 2.7%

KKH: atualmente em 3.28%

Pronova BKK: atualmente em 2.4%

Vivida BKK: atualmente em 2.49%

De acordo com a especialista em seguros de saúde da Finanztip, Barbara Weber, "As seguradoras precisam de dinheiro para cobrir o déficit financeiro deste ano." A faixa de encargos adicionais agora vai de 0.90% a 3.28% da renda respectiva. Em média, é de 1.78%.

Em cenários normais, os segurados estão vinculados ao seu provedor por 12 meses. No entanto, após um aumento de contribuição, eles têm o direito especial de rescindir seu contrato. Pessoas afetadas podem então cancelar seu provedor com um período de aviso de dois meses, que geralmente termina em janeiro. Entrar em contato com o novo provedor de seguro de saúde é tudo o que é necessário, pois eles cuidarão do cancelamento.

É importante mencionar que os fundos de seguro de saúde podem estar abaixo ou acima da média de 1.7% com suas contribuições adicionais, pois cada um decide seu nível de contribuição individualmente.

Em essência, a contribuição para o seguro de saúde consiste em uma taxa de contribuição uniforme, atualmente em 14,6%, e a contribuição adicional determinada individualmente. Ambas as partes são igualmente compartilhadas entre empregados e empregadores, ou aposentados e o fundo de pensão.

Troca Fácil de Seguro de Saúde

Em essência, qualquer seguradora pode ser escolhida livremente. A idade e o tratamento em andamento não afetam tipicamente essa escolha, desde que a seguradora esteja disponível no estado do segurado. O processo de troca de seguro de saúde também foi significativamente simplificado desde 2021. Os segurados podem agora trocar para um provedor mais acessível anualmente, da mesma maneira que o seguro de automóvel. Por exemplo, se alguém cancelar no final de janeiro, estará com um novo provedor em 1º de abril.

Se um fundo de seguro de saúde aumentar sua contribuição adicional, o direito especial de rescindir o contrato durante o final do mês em que a contribuição mais alta começa ainda se aplica. Normalmente, isso é efetivo no final do mês seguinte. Desde janeiro de 2021, os segurados não estão mais vinculados a um único provedor por 18 meses, mas apenas por 12, permitindo que eles troquem teoricamente anualmente. Além disso, a troca ficou mais fácil: basta se registrar online com o novo provedor e informar o novo empregador sobre a intenção de trocar de seguro. O contrato de seguro anterior não precisa ser rescindido, pois o novo provedor cuidará disso eletronicamente, eliminando qualquer interrupção na cobertura durante a transição. No entanto, ao trocar para um provedor de seguro de saúde mais barato, é importante lembrar que mais renda se tornará tributável, resultando na perda de algumas economias em impostos. Também é aconselhável verificar se o novo provedor de seguro de saúde mais acessível oferece todos os serviços extras desejados, como limpeza dental, osteopatia ou homeopatia.

(Correção: O texto anteriormente dizia que 19 fundos de seguro de saúde haviam aumentado sua contribuição adicional novamente. O número correto é 17. O artigo foi atualizado conforme o caso.)

(Consumidores que são segurados das 22 seguradoras de saúde que aumentaram suas contribuições neste ano podem precisar considerar o impacto em seus orçamentos. Devido a esses aumentos, esses consumidores estarão pagando uma porcentagem maior de sua renda para o seguro de saúde obrigatório.)

